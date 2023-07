Zdroj: Willfried Wende z Pixabay

Prodeje mobilních telefonů stále klesají, může za to také poptávka po repasovaných produktech

Trh s mobilními telefony již osmé čtvrtletí vykazuje pokles, ale to například neplatí pro Apple nebo Samsung, kteří si naopak v určitých ohledech stále drží dobrý trend, a to buď v setrvalém stavu, nebo i v mírném růstu.

Trh s mobilními telefony stále klesá

Vzhledem k dlouhodobým ekonomickým problémům nastartovaným Covidem a nejistotě působené válkou na Ukrajině se tento globální stav odráží i na tom, jak se chovají samotní zákazníci. Ti se totiž přizpůsobují situaci a namísto nových telefonů jich stále více sáhne po telefonech, které jsou takzvaně repasované (zaznamenávají 16% meziroční růst), nebo také častěji využívají slevové nabídky různých značek. To vše samozřejmě má za následek, že trh s prodeji nových telefonů stále zpomaluje.

Prodeje mobilních telefonů, podle analytické společnosti Counterpoint, meziročně klesl o 8 %. Společnost Canalys ve své zprávě uvádí, že prodeje telefonů za 2. čtvrtletí letošního roku klesl o 11 %. Na druhou stranu jsou zde ale výrobci, kterým se nevede vůbec špatně. Například Apple si za druhé čtvrtletí vedl dobře se svými prémiovými modely a celkově trh s prémiovými telefony ovládl více než 20 % celkového trhu. V Indii Apple zaznamenal 50% meziroční růst a tato země míří k tomu, aby se stala pátým největším odběratelům iPhonů na světe.

Ani Samsung si nevedl špatně, přispěly k tomu silné prodeje telefonů řady Galaxy A, které spadají do střední třídy a ve 2. čtvrtletí 2023 vedl žebříček. Hned na druhém místě umístil Apple. Třetí místo obsadila čínská značka Xiaomi a za ní se umístily Oppo na čtvrtém a Vivo na pátém místě. Jak společnost Canalys, tak i Counterpoint ale uvádějí, že by se trh s telefony měl začít pomalu zvedat. Výrobci se snaží skrze různé slevy zbavit starých modelů, čímž by se mohla postupně zvedat poptávka po novinkách.

Zdroj: techcrunch.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Prodeje mobilních telefonů stále klesají, může za to také poptávka po repasovaných produktech

reklama reklama