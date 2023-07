Zdroj: theguardian (se souhlasem)

Twitter pod novým vedením se snaží dostat do černých čísel a celkově přepracovat strategii, aby sociální síť zůstala rentabilní. To se dotýká mnoha oblastí. Asi tím největším zásahem v poslední době bylo zavedení limitů na zobrazování příspěvků. To byl asi i impuls k urychlenému spuštění konkurenční nové sociální sítě Threads, byť vlastně nemá být přímou konkurencí, dle vyjádření jejího vedení. Jak se ukazuje, Threads začíná mít problém.

Kvůli spamu

Sociální síť Threads již překonala 150 milionů registrovaných účtů, ale nevíme, kolik z nich je aktivních, případně jak často. Jak se ukazuje, tak asi některé budou patřit automatizovaným účtům, které rozesílají spam. Jedná se asi o větší problém, jelikož ředitel Instagramu a Threads, Adam Mosseri, informuje, že se zavádí limity, nebo je spíše nastavují více restriktivně.

Bohužel v tomto případě není moc jasné, jak jsou limity nastavené, případně co se hodnotí, jak často, atd. Mosseri jen uvádí, že se mohou dotknout velmi aktivních uživatelů, ale je nutné bojovat se spamem. Zřejmě je tento způsob velmi efektivní, byť ho mnozí vyčítali Elonu Muskovi.

Adam Mosseri dále uvádí, že pokud se limity používaní sociální sítě někoho dotknou, tak se mohou obrátit na podporu, aby vyřešili případné komplikace. Jak jde ale vidět na snímku obrazovky výše, tak samotný příspěvek Adama Mosseri vzaly útokem falešné účty, respektive se v komentářích objevil spam, a to v nemalé míře.

Nejenže Threads chybí mnoho základních funkcí, ale navíc tato síť musí bojovat se spamem, který se šíří jako rakovina.

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Threads zavádí limity kvůli boji se spamem

reklama reklama