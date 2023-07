Threads nechce nahradit Twitter, moc nechtějí zpravodajství a politiky

Zdroj: theguardian (se souhlasem)

Nová sociální platforma Threads od Instagramu (Meta) přišla v tomto týdnu a za pouhých několik dní nabrala přes 70 milionů uživatelů. Jde o velké číslo, respektive o úspěšný začátek, ale růst nesmí polevit, aby se dala tato novinka považovat za úspěšnou. Jedna věc je počet registrovaných uživatelů, druhá je pak denní aktivita. K těmto číslům se ještě společnost nevyjádřila. Mezitím Adam Mosseri uvedl, že nechtějí nahradit Twitter, a to doslova.

Threads není konkurence pro Twitter

Adam Mosseri je ředitelem Instagramu a dnes také Threads. Od spuštění se aktivně věnuje nápadům, dotazům a kritice. Dost často se také vyjadřuje kolem budoucích možností a nyní v jedné z diskuzí pronesl poněkud zvláštní vyjádření. Adam Mosseri uvádí, že není cílem nahradit Twitter. To je celkem očekávané tvrzení a předvídatelné, opačné by vedlo k přímému konkurenčnímu boji, a to nyní nechtějí.

Threads profil nesmažete bez toho, aniž byste nesmazali i Instagram

Současně uvedl, že Threads je spíše místo pro komunity a hlavně pro lidi. Chce vytvořit místo s méně negacemi, kontroverzemi a podobně. Je si vědom, že nezabrání vstupu nejrůznějších jedinců a subjektů, ale nebude bránit v připojení se komukoliv. V reakci na to se ho uživatelé ptali, jestli dá nějaké zvýhodnění například pro magazíny a zpravodajství, aby uživatelé měli přístup k nějakým informacím od věrohodných zdrojů. Například aby dostali nějaký odznáček a podobně.

Na to Adam Mosseri dodal, že neplánují je nějak podporovat, dát jim zvýhodnění, případně je povzbuzovat k tvorbě. Prý se to nevyplatí, jelikož zbytečně přináší bezpečnostní komplikace, negativitu a další rizika.

Threads má být více zaměřeno na komunity jako sport, hudba, móda, krása, zábava a podobně. Tak trochu tento výčet připomíná poslední okamžiky sociální sítě Google+, která již dávno neexistuje, byť měla 200 milionů uživatelů (v roce 2019).

Jak i mnozí experti předvídali a naznačovali budoucí směřování Threads, tak se zde nepřesune tvrdé jádro Twitteru, nebudou se zde vést diskuze kolem politiky a podobně. Ostatně jsme již zaznamenali, že Threads odebralo příspěvek obsahující faktické zprávy z války v Ukrajině. Ten pravý test nastane příští rok, kdy se budou konat volby v USA. Bude to zkouška ohněm.

Je nutné podotknout, že Threads přebralo mnoho funkcí z Instagramu, včetně podmínek pro komunitu. Stačí napsat příspěvek s názorem kolem nějaké problematiky, která se dotkne někoho z menšiny, a v tu chvíli pravděpodobně sociální síť zasáhne. Bohužel to může být například jen informování o aktuálním ději, nějaká novinka.

Zdroj: theverge.com

