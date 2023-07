Motorola Razr 40 Ultra – konečně použitelné véčko [recenze]

Motorola Razr 40 Ultra; zdroj: Dotekománie

Motorola uvedla letos další reinkarnaci značky Razr v podobě ohebného telefonu Razr 40 Ultra. Ten konečně přináší velký vnější displej nebo inovovaný design. Jak se novinka povedla? Jak obstojí v konkurenci Samsungu?

Konstrukce

Nový Razr 40 Ultra se zbavil svého typického designu navazující na původní véčka Razr a novinka mnohem více připomíná třeba právě modely Galaxy Z Flip. Za mě to je nicméně krok správným směrem, nový model se mi zamlouvá. Hned při prvním uchopení mě příjemně potěšily zaoblené boky zařízení, díky čemuž příjemně padne do ruky.

Velice musím pochválit fakt, že v zavřeném stavu zde není žádná škvíra. To částečně eliminuje množství nečistot, které se vám z kapsy dostanou na vnitřní displej. Ještě než se dostaneme dovnitř, vnější strana si jednoznačně zaslouží pár slov. Na první pohled totiž zaujme velkým displejem, který je dokonce i mezi fotoaparáty.

Osobně toto velmi chválím a moc se mi to líbí. Na předchozích véčkách jsem měl vždy problém, že pokud jsem chtěl něco rychle nalézt či rychle reagovat na zprávu, bylo to složité. Zde na 3,6palcovém displeji to ale možné je a není to vůbec špatné. Můžete na něm dokonce spustit jakoukoliv aplikaci, výrobce to nijak neomezuje, ale samozřejmě negarantuje, že bude fungovat stoprocentně.

Z mých zkušenosti však můžete bez problémů používat cokoliv, Google Mapy, Gmail, Youtube, Chrome, Twitter, Instagram a mohl bych pokračovat. Jen samozřejmě poměr stran není úplně ideální třeba na zobrazení stories. Bez problémů můžete také psát na klávesnici a díky tomu tak pohodlně jednou rukou odpovědět na zprávu bez nutnosti otevírat telefon.

Launcher v zavřeném stavu krom klasického menu nabízí několik widgetů přizpůsobených na tento formát. Nalezneme tu kalendář (u kterého jsem měl problém, že se neaktualizuje a klidně ukazuje den staré události), počasí, kontakty, Spotify, Google Fit, Google Zprávy a hry. Několik jednoduchých retro her je zde již předinstalováno a některé jsou opravdu zábavné.

Pokud spustíte aplikaci, tak ve výchozím stavu běží v menším okénku nad fotoaparáty. Můžete si ale vynutit i běh přes celou obrazovku, kde vám ale budou fotoaparáty překážet. Občas se to nicméně hodí.

Platit přes Google Pay lze bez problémů také v zavřeném stavu a to samé lze říci o volání. Hovor tak můžete přijmout buď otevřením, nebo lze volat přes hlasitý reproduktor se zavřeným Razrem. Telefonní repráček je totiž chytře vymyšlený, směruje ven mimo zařízení, i pokud je telefon složený.

Jednou rukou Razr 40 Ultra neotevřete (pokud nechcete riskovat rozbití) a tak velký vnější displej dává skvělý smysl. Kolikrát telefon totiž ani nemusíte rozkládat a vše vyřídíte na tom venkovním panelu. Ten vás navíc ani nemotivuje otvírat například sociální sítě, ale jen vyřídit to nejnutnější.

Samotný pant mi přijde o něco méně robustní ve srovnání se Samsungy Z Flip. Drží i v polootevřeném stavu, nicméně není tak pevný.

Záda Motoroly Razr 40 Ultra jsou příjemně matná a na slunci se pak decentně třpytí. Potěší přítomnost bezdrátového nabíjení, které je sice pomalé, ale na noc stačí. My jsme testovali černou verzi, velmi zajímavě pak ale vypadá červená barva Viva Magenta nebo modrá Glacier Blue.

Ke konstrukci bohužel mám jednu výtku – telefon není voděodolný, jakákoliv certifikace IP chybí. To už již zmíněná konkurence umí.

Čtečka otisků prstů je integrovaná na boku zařízení, jak už to tak u ohebných telefonů bývá. Její spolehlivost je skvělá a je také perfektně rychlá. Tlačítka hlasitosti jsou oddělená a jsou zajímavě malá, takto maličká tlačítka jsem dlouho neviděl. Razr 40 Ultra má také stereo reproduktory, které hrají solidně.

Displej

Vnitřní pOLED panel s úhlopříčkou 6,9 palce je vskutku vysoký, podobně jako třeba Xperia 1 V. Nabízí adaptivní obnovovací frekvence až 165 Hz. V praxi však většinu času běží na 120 Hz, a dokonce jsem ani nenašel aplikaci/hru, kde by se přepnul do plných 165 Hz. Nicméně určitě je to vítaná možnost.

Předěl v místě ohybu (“příkop”) není tak znatelný jako třeba u Samsungu a i při pohybu prstu si po pár dnech tohoto mírného zvlnění ani nevšimnete.

Hardware

Uvnitř tepe loňský procesor Snapdragon 8+ Gen 1, což je trochu škoda, top letošní procesor Gen 2 by telefonu slušel více. Je to ale v praxi nějaký problém? Není, výkonu je stále více než dostatek. Operační paměť dostala do vínku 8 GB a vnitřní úložiště nabízí 256 GB, jiná varianta se zatím neprodává.

Zajímavostí je pak režim Ready For, což není žádná novinka, ale umožňuje vám to zrcadlit telefon na velké obrazovce s uzpůsobeným rozhraním připomínající Windows. Jedná se tak třeba o obdobu Samsung DeX. A zde je právě důležité zmínit, že tento režim konkurenční Flip nenabízí. Ready For jsem krátce vyzkoušel na televizi a funguje bez problémů.

Specifikace Motorola Razr 40 Ultra

displeje: 6,9 palců, 2640 x 1080 pixelů (Full HD+), pOLED, 165 Hz 3,6 palců, 1066 x 1056 pixelů, OLED, 144 Hz

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 3.1

SIM + eSIM

Android 13

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS, laserové ostření 13 MPx, 108° + makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů na straně

stereo

IP52

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou

rozměry: zavřený – 73,95 x 88,42 x 15,1 mm otevřený – 73,95 x 170,83 x 6,99 mm 188 gramů

baterie: 3800 mAh + 33W (USB C), 5W bezdrátově

Výdrž baterie

Akumulátor o kapacitě 3800 mAh zní v dnešní době jako velký špatný. Vůbec tomu nicméně není v realitě. Ono totiž spoustu času budete používat pouze vnější displej, což v mém případě tvořilo třeba polovinu používání telefonu a právě v tuto chvíli je třeba napájet jen tento poloviční displej.

Absolutně bez problémů jsem vydržel s telefonem jeden den, a to i ten náročnější. Dobu aktivního displeje z nastavení baterie poskytnout nemohu, telefon ji počítá pouze pro vnitřní displej. Navzdory tomu menší baterie se může projevit, pokud budete třeba dlouho hrát hry na vnitřním displeji.

Fotoaparát

Na zádech se nachází celkem dva fotoaparáty, přičemž tu máme hlavní 12MPx a ultra širokoúhlý 13MPx snímač. Výhodou je fakt, že tyto snímače lze jednoduše využít i pro vaše selfie snímky, takže na to vůbec nemusíte používat vnitřní 32MPx kamerku.

Výsledné snímky nejsou vůbec špatné. Pokud bych je měl hodnotit jako snímky z telefonu za necelých 30 tisíc, tak bych musel být kritický. Neohebná konkurence vám totiž za tyto peníze zcela jistě nabídne kvalitnější snímky a navíc většinou i s teleobjektivem. Toto je ale véčko, a tak by se nabízelo spíše porovnání s Galaxy Z Flipem, který má stejnou sestavu. K porovnání ho ale nemám a navíc nový Flip 5 je za rohem.

Ve dne jsou výsledky skvělé, barevné podání je věrné a jen to HDR občas při focení proti sluníčko dělalo až příliš tmavé stíny.

S ubývajícím světlem jde především kvalita ultra širokoúhlého snímače rapidně dolů a moc tomu nepomáhá ani noční režim, který tu máme. Ale to je častý neduh. Celkově bych fotoaparát svým výkonem zařadil spíše do vyšší střední třídy než mezi top modely.

Software

Operačním systémem je Android 13 v poměrně čisté podobě bez nějaké masivní nadstavby. Máme tu jen obvyklé celkem užitečné aplikace od výrobce a pár tradičních vychytávek, jako je aktivace fotoaparátu pohybem zápěstí. Razr 40 Ultra má dostat tři velké aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat. To není moc, konkurence umí více, takže na tom by ještě výrobce mohl zapracovat, aspoň 4 roky plné podpory by byly super.

Zhodnocení

Motorola Razr 40 Ultra mě velice příjemně potěšila. Je to podle mě v tuto chvíli nejlepší ohebný mobil konstrukce typu véčko, především velký vnější displej zcela mění hru a způsob používání. Zatímco dříve u maličkých displejů jste si sotva z venku přečetli notifikaci, teď už tam spustíte vše a pohodlně třeba odpovíte na zprávu. Pochválit musím také vnitřní displej, kde je „příkop“ méně znatelný než dříve a v zavřeném stavu telefon nemá žádnou škvíru.

Fotoaparát není vůbec špatný, ačkoliv logicky na top fotomobily nestačí. Trochu škoda, že procesorem je loňský Snapdragon 8+ Gen 1, zde by se hodil novější, nicméně vše funguje skvěle a i výdrž baterie je z mých zkušeností zcela dostatečná. Chybí voděodolnost, což je škoda, a i softwarovou podporu zvládne konkurence delší.

Nakonec větším problémem pro nový Razr bude cenovka, která je stanovena na 29 tisíc korun, což není málo. A také bude záležet, jaký bude nový Flip od Samsungu a především jeho cenovka. Korejský výrobce totiž dokáže jít s cenou možná ještě níže. Nicméně Razr 40 Ultra se povedl a já měl opravdu radost tento telefon stále bych řekl unikátní konstrukce používat.

Klady

Velký vnější displej s možností spouštět téměř cokoliv

Kompaktní konstrukce

Příjemně se používá

Dostatečná výdrž baterie

Ready For režim

Zápory

Loňský procesor

Pant není tak masivní

Chybí voděodolnost

