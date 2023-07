Zdroj: GSMArena

To nej z uplynulého týdne #28 – nové mobily, operátoři, Bard a další

SAZKAmobil láká na 10 GB za 10 Kč

Mobilní operátoři často na léto nachystají speciální akce. Zatímco u hlavních jde většinou o nějaký bonus zdarma pro většinu zákazníků, tak virtuální operátoři zpravidla mají marketingové akce. To je případ i SAZKAmobil. [pokračování článku]

Android Auto dostane novinky mířící na elektrická auta

Google již nějakou dobu přidává nejrůznější funkce spojené s elektrickými auty do služby Mapy. Celkem jsme se ale divili, že podobné funkce nepřichází přímo do Android Auto, což je relativní populární systém u moderních aut, byť je nutné mít smartphone propojený s autem. Konečně se ale ukazují náznaky budoucích funkcí. [pokračování článku]

Meta Verified bude stát zřejmě 399 Kč

Sice možnost získat ověřený účet u společnosti Meta v rámci Facebooku a Instagramu se testuje od začátku tohoto roku, tak zatím jsme neviděli nějaké masivní rozšíření. I tak nám aplikace nabídla možnost si zaplatit ověřený účet. Cena je nastavena na 399 Kč měsíčně, což je velmi vysoká částka za málo funkcí. Snad se jedná jen o test a konečná cena nebude tak astronomická za málo funkcí. [pokračování článku]

Nothing Phone (2) představen, snaží se mířit výše

Mladá společnost Nothing přišla již několika sluchátky a také jedním smartphonem, který nás oslovil. Ostatně si přečtěte naši recenzi. Nyní přichází Nothing Phone (2), který se svou výbavou míří do vyšší příček, ale na top modely ještě nemá. [pokračování článku]

Honor Magic V2 je venku a upoutá rekordní tloušťkou

Další horkou novinkou od Honoru je nová generace telefonu se skládacím displejem, který si vysloužil přesný název Magic V2. Zařízení zaujme každého v nejednom směru, ale o hlavní pozornost se hlásí třeba unikátní konstrukční řešení nebo velmi kvalitní displeje. Na konci se vše samozřejmě podepisuje pod prodejní cenou. Čínský výrobce plánuje spustit volný prodej už od 20. července. [pokračování článku]

Google Bard je konečně k dispozici v Česku

Po delší době čekání je konečně Google Bard k dispozici i v naší zemi. Nyní si tedy můžete tuto službu vyzkoušeti v češtině, přičemž je podporováno i hlasové zadávání dotazů. K dispozici je na adrese bard.google.com. [pokračování článku]

Meta spouští Threads beta pro Android

Jak jistě mnozí z vás víte, Meta, vlastník sociální sítě Facebook a Instagram, pracuje na platformě, která bude přímým konkurentem pro Twitter. Ten se v poslední době potácí na velice rozbouřených vlnách a jeho budoucnost je velice nejistá. [pokračování článku]

Honor uvádí očekávaný tablet MagicPad 13 a hodinky Magic Watch 4

Společnost Honor a jejich avizovaná konference pro média podle plánu proběhla ve středu, kdy došlo k představení několika klíčových zařízení. Pro náročné zákazníky je připraven prémiový tablet s názvem MagicPad 13. Naopak nové hodinky Magic Watch 4 cílí na široké spektrum uživatelů, což bylo zároveň podpořeno více než přijatelnou cenovkou. [pokračování článku]

Lenovo představilo tablet Tab M10 5G

Zatímco Lenovo připravuje další generaci tabletů Legion Y700, tak zde máme novinku Lenovo Tab M10 5G. Ta více méně v názvu poodhaluje jedinou přednost této novinky. [pokračování článku]

MediaTek představil čipy řady Dimensity 6000, přinesou 5G pro levná zařízení

Společnost MediaTek je předním výrobcem čipů pro mobilní zařízení. V současné době se výrobci procesorů zaměřují především na čipy podporující 5G a Mediatek uvedl již několik čipů s 5G pro střední třídu. [pokračování článku]

O2 má v nabídce eSIM předplacenku za 499 Kč

Nedávno jsme vás informovali o předplacneé kartě od Vodafonu, která je spíše zacílena na turisty. Jak se zdá, i O2 má svou vlastní verzi, jen je asi cílena na širší klientelu. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #27 – Threads, neomezená data zdarma, TikTok Music, nové mobily

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články To nej z uplynulého týdne #28 – nové mobily, operátoři, Bard a další

reklama reklama