Galaxy Z Flip4 – evoluční ohýbačka [recenze]

Samsung letos uvedl na trh další generaci ohebných telefonů, mezi kterými nechybí populární Galaxy Z Flip4. Dnešní recenze přináší detailnější pohled a naše zkušenosti s tímto modelem. Co všechno Samsung vylepšil? Jak vydrží větší baterie v praxi? Jak fotí nový fotoaparát? Nejen na to si dnes odpovíme.

Konstrukce

Když jsem poprvé vzal nový Flip4 do ruky, v podstatě jsem nepoznal rozdíl oproti předchozímu modelu. Konstrukce je totiž opravdu v zásadě stejná a liší se jen v detailech. Například rám není ve srovnání s předchůdcem tak zaoblený a je lesklý. Naopak záda jsou pak letos u všech variant matná, což rozhodně chválím, otisky prstů tak nejsou tolik vidět.

Flip patří mezi ohebné zařízení typu “véčka”, kdy telefon normální rozměrů zlomíte v půlce a vytvoříte tak malý tlustší kvádřík. Na nošení ve velkých kapsách to za mě tedy není tak pohodlné (ale zase se vejde do malých kapes). Navíc při nošení v kapse se vám také velmi snadno dostane prach škvírou, která zde v zavřeném stavu stále je a je škoda, že ji výrobce nijak nezmenšil. Některé konkurenční ohebné telefonu jsou již v zavřeném stavu zcela bez škvíry.

Ve složeném stavu na Galaxy Z Flip4 zobrazíte základní informace, které výrobce letos rozšířil. Můžete si přečíst notifikace, počasí, ovládat hudbu, vyfotit selfíčko nebo spustit časovač. V podstatě si lze představit rozhraní vnějšího displeje jako takové chytré hodinky.

Letos je zde nově ovládací panel pro zapnutí WiFi a podobných funkcí a novinkou je možnost na notifikace reagovat. To jsem vloni kritizoval a jsem rád, že na tom Samsung zapracoval.

V praxi jsou při reakci na zprávu zobrazeny předpřipravené rychlé odpovědi a máte možnost využít převodu řeči na text. Bohužel to ale nefunguje pro český jazyk, což je pro mě velké zklamání a pro rozumnou odpověď tak musíte Flip stále otvírat. A to jednou rukou jde stěží, jelikož kloub je masivní a tuhý. Díky tomu lze ponechat pootevřený Flip téměř v jakékoliv poloze a využít ho tak třeba jako stojánek při focení.

Za mě mohl výrobce vnější displej ještě o něco zvětšit, bylo by to ideální. Navzdory tomu mě konstrukce Flipu prostě baví, není to jen nudná placka a můžete si s ním hrát. Flip pak také stále zaujme a vaše okolí se o něj bude rozhodně zajímat.

Velice chválím přítomnost voděodolnost s certifikací IPX8, což znamená, že telefon je odolný vůči vodě při ponoření na maximálně 30 minut do hloubky 1,5 metru. Odolnost vůči prachu chybí (to značí právě to písmeno X, kdy u jiných běžných telefonů vidíme číslici šest).

Čtečka otisků prstů je umístěna na boku v zapínacím tlačítku a funguje skvěle. Nad ní je umístěno dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Stereo reproduktory tu stále máme a stále hrají velmi solidně.

Testovali jsme černou variantu, která je velmi elegantní. Měl jsem v ruce ale i všechny ostatní barvy – fialovou, modrou a zlatou. První dvě jsou takové hravější a naopak zlatá na mě působila luxusnější dojmem. K testování jsme měli také k dispozici originální silikonový obal s takovým krátkým páskem a sponou (obrázek níže). Není špatný a zmenšuje škvíru v zavřeném stavu.

Displej

Zobrazovací panel uvnitř je téměř stejný jako vloni, máme tu 6,7palcový Dynamic AMOLED displej. Úhlopříčka je tedy skoro stejně velká jako třeba u Galaxy S22 Ultra (recenze), oproti němu je ale displej mnohem vyšší a má poměr stran 22:9 (oproti 19,3:9 u S22 Ultra). Rukou je tak složitější dosáhnout nahoru a při sledování 16:9 videa budete mít po boku celkem velké černé pruhy.

Novinkou je adaptivnější frekvence displeje, která může fungovat už od 1 Hz až do 120 Hz. V praxi je displej skvělý a jedinou menší vadou na kráse je stále “příkop” (předěl v místě ohybu). Ten je vidět stejně jako loni a je i cítit při posunu po displeji. Zvyknete si, nicméně určitě by mohl být menší. Při pohledu z boku je pak více viditelná, při přímém pohledu ji téměř nevidíte.

Hardware

Uvnitř tepe opět nejvýkonnější Android čipy současnosti a to nový Snapdragon 8+ Gen 1. Jakkoliv jsou čipy Exynos dnes už také skvělé, stejně tu rád vidím nejnovější Snapdragon vyrobený v továrnách TSMC 4nm procesem. Nevím, jestli je to použitým procesorem nebo lepší optimalizací, ale systém je pocitově rychlejší než u Galaxy S22 Ultra a nejsou zde vůbec žádné zaškobrtnutí.

Skóre v benchmarku Geekbench 5 osciluje od 800 do 1300 (single core) při spuštění pětkrát za sebou a stejně tak u multi core od 3100 do 3600 bodů. Telefon se při tom mírně zahřál.

Operační paměť má u všech variant 8 GB, což mi přišlo dostačující. Úložiště má pak v základu 128 GB, přičemž můžete mít až 512 GB.

Specifikace Galaxy Z Flip4

displeje vnitřní – 6,7 palců, 2640 x 1080 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 22:9, 1-120Hz, až 1200 nitů vnější – 1,9 palců, 260 x 512 pixelů, Super AMOLED, až 935 nitů

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256/512 GB

1x eSIM, 1x SIM

Foťáky: přední – 10 MPx, f/2.4 zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS, Dual Pixel AF 12 MPx, 123°, f/1,8

IPX8

stereo reproduktory, Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v 5.2 (LE až 2 Mb/s), USB Type-C, NFC, lokalizační služby (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

Kapacitní čtečka otisků prstů (po straně), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallův senzor, senzor přítomnosti, světelný senzor

rozměry: složený – 71,9 x 84,9 x 17,1 mm (pant) – 15,9 mm (volný konec) rozložený – 84,9 x 165,2 x 6,9 mm 187 gramů

baterie: 3700 mAh Rychlé dobíjení 25 W Rychlé bezdrátové dobíjení 10 W Zpětné bezdrátové dobíjení 4,5 W



Baterie

V oblasti baterie jsem příjemně potěšen. Kapacita akumulátoru vzrostla z 3300 na 3700 mAh. Jakkoliv se to nezdá jako úplně masivní zlepšení, když u jiných modelů vídáme i 5000mAh baterie, výdrž vůbec není špatná. Dva dny nečekejte, to jsem s telefonem nedal. Nicméně jeden plnohodnotný den telefon s mým použitím bez problémů přežije a většinou jsem měl kolem 10-20 procent na konci dne a aktivním displejem 3-4 hodiny.

Nabíjení pomocí 25W adaptéru, což je nejvyšší hodnota kterou novinka umí, probíhá celkem rychle. Za půl hodiny se dostanete na půlku kapacity, přičemž na 67 procent jsem se dostal za 40 minut.

Fotoaparát

Na zadní straně se nachází celkem dva fotoaparáty a to hlavní a ultra širokoúhlý snímač. Oba mají 12 MPx, což mi přijde dostatečné, stejně mobily s vyšším rozlišením fotí většinou do tohoto rozlišení. Optickou stabilizaci najdeme u hlavní senzoru, který je letos o 65 procent jasnější než u předchůdce.

Den

V praxi musím pochválit absolutně vynikající HDR, které patří opravdu mezi to nejlepší na trhu. Dynamický rozsah je zkrátka až překvapivě dobrý a občas kvůli tomu vypadají snímky skoro až trochu nereálně spolu s živějšími barvami. Foťák je také rychlý a spolehlivý, což chválím.

Noc

V noci se automaticky aktivuje noční režim, ve kterém jsou tedy zachyceny všechny snímky níže. Kvalita je velmi slušná především u hlavního snímače. Překvapil mě výrazný barevný rozdíl mezi hlavním a ultra širokoúhlým snímačem. Ten druhý zároveň logicky nemá tak kvalitní noční snímky.

Software

V době psaní recenze byl na telefonu Android 12 s nadstavbou OneUI 4.1.1 a bezpečnostní záplatou z 1. července. Systém je v podstatě stejný jako na Galaxy S22 a tak ho zde nebudu už znovu popisovat. Kdo někdy používal Samsung v posledních letech, bude jako doma.

Zajímavostí Flipu jsou pak funkce jako Flex Camera, kdy můžete ohnutý telefon využít jako stativ a v horní polovině displeje máte hledáček, v dolní pak všechny ovládací prvky. To samé lze docílit u všech aplikací, u fotoaparátu je to ale podle mě nejpraktičtější.

Zhodnocení

Samsung neudělal s novým Galaxy Z Flip4 nic špatně, jen na můj vkus trochu více zpomalil s inovacemi a letošní model je tak trochu nuda. Čekal jsem třeba větší vnější displej nebo jiné vylepšení designu. Pokud sáhnete po nejnovějším Flip4 získáte především větší baterii, která rozhodně přijde vhod a o něco vylepšený fotoaparát. Líbí se mi také o něco dospělejší a elegantnější design či rozšířené možnosti odpovídat na zprávy v uzavřeném stavu. Zde je ale škoda, že diktování s převodem řeči na text nefunguje v češtině. Mezi další menší mínus patří stále celkem viditelný příkop uprostřed ohebného displeje.

Stále se však jedná o výborný a svým způsobem unikátní telefon, který skoro nemá u nás konkurenci. Chcete-li sehnat nový ohebný telefon s konstrukcí véčka, můžete si krom recenzovaného modelu koupit tak akorát předchůdce. A to je kupodivu asi největší konkurent Galaxy Z Flip4, protože funkcemi nabízí skoro to samé a jeho cena klesla na 23 tisíc. Novinka pak začíná na 27,5 tisích.

Klady

Unikátní konstrukce již za přijatelnou cenu

Voděodolný ohebný telefon

120 Hz displej s vysokým jasem

Stereo reproduktory

Velmi rychlá a spolehlivá čtečka otisků na boku

Zápory

Málo inovací, stále malý vnější displej, kde bohužel nefunguje diktování v češtině

Prakticky nelze otevřít jednou rukou

Nemá teleobjektiv

Ceny Samsung Galaxy Z Flip4

Prodej bude zahájen 26. 8. 2022, ale v rámci předobjednávek lze získat 1 rok pojištění Samsung Care+ a také bonus k výkupu původního zařízení až do výše 10 000 Kč.

Galaxy Z Flip4 (8 GB RAM + 128 GB UFS) – 27 499 Kč

Galaxy Z Flip4 (8 GB RAM + 256 GB UFS) – 28 999 Kč

Galaxy Z Flip4 (8 GB RAM + 512 GB UFS) – 31 999 Kč

