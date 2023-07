Zdroj: mashable (se souhlasem)

Jeden z otců Googlu se vrátil do práce, soustřeďuje se na AI

Lary Page a Sergey Brin založili Google a dlouhou dobu jej také vedli, ale následně začali ustupovat a přenechávat práci jiným. V současnosti je CEO Sundar Pichai. Své času byli zakladatelé poměrně aktivní, a to i na veřejnosti. Právě Sergey Brin ukázal například první Google Glass. Sice nějakou dobu se nezapojoval, ale nyní se dle zdrojů vrátil a pracuje na několika projektech.

Návrat krále?

Sergey Brin zatím neposkytl jakýkoliv rozhovor kolem svého působení v Googlu, ale dle zdrojů se vrátil do společnosti a údajně pracuje tři až čtyři dny. Konkrétně se zapojil do divize kolem umělé inteligence, tedy AI. Stalo se tak na základě nebývalého úspěchu ChatGPT. Měl také prohlásit, že musel dohnat znalosti za posledních několik let kolem AI.

Dle zdrojů se hodně podílí na hledání lidí a talentů, aby vytvořil lepší vývojový tým. Má se hodně podílet na práci kolem Gemini, což je nová generace AI, která má překonat veškerou konkurenci. Současný CEO ale není nijak ohrožen, případně jeho pozice. V podstatě to vypadá, že si Sergey Brin našel koníček a podílí se na vývoji.

Samozřejmě je otázka, kam toto snažení povede. Navíc není zaručeno, že právě Gemini bude nějak veleúspěšný projekt. I tak je dobré vidět, že původní zakladatelé, kteří mají stále silné slovo ve společnosti, se nadále podílí na fungování, byť v takovéto míře.

Zdroj: androidpolice.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Jeden z otců Googlu se vrátil do práce, soustřeďuje se na AI

reklama reklama