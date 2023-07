Twitter integruje funkce kolem nabídek práce [aktualizováno]

Zdroj: CNBC (se souhlasem)

Aktualizováno 21. 7.

Už před dvěma měsíci se začalo spekulovat, že by Twitter mohl nabídnout možnost hledání práce a samozřejmě nabídky volných pracovních míst. Jak se ukazuje, rozběhly se přípravy. Například webová verze již má některé součásti nachystány. Dokonce některé ověřené organizace dostaly přístup k testování zjednodušené verze. Sociální síť si dokonce vytvořila speciální účet @TwitterHiring, ale ten je zatím bez příspěvků. Zřejmě bude sloužit k propagaci některých nabídek.

Původní článek 20. 5.

Dříve si sociální sítě hodně konkurovaly a bylo trochu těžší určit, na co se vlastně specializují. Dnes je situace trochu jiná a každá si jde tak trochu vlastní cestou, byť konkurenční boj stále existuje v některých oblastech. Twitter si prošel nelehkými časy, zejména s novým majitelem. Zatím jsme mohli vidět dramatické změny u ověřených účtů, API pro vývojáře a celkově funkcionalitě. Situace se ale začíná trochu stabilizovat, byť k dokonalosti je stále daleko. V dohledné době ale Twitter získá novou osobu na pozici CEO, ale než se tak stane, tak zřejmě Elon Musk zavelel koupit jeden start-up.

Hledání práce?

Pod vedením nového majitele Twitteru jsme se dočkali prvního odkupu jiné společnosti. Konkrétně Elon Musk v rámci své sociální sítě koupil start-up Laskie, který byl založen v roce 2021 a dostal investici 6 milionů dolarů. Laskie je soustřeďovalo na hledání pracovních nabídek s využitím moderních technologií a algoritmů.

Webové stránky Laskie byly zastaveny a všechny jejich služby také. Dalo by se říci, že firma přestala existovat a začalo začleňování do Twitteru. Ačkoliv zde není jakékoliv oficiální stanovisko od Twitteru, je celkem jasné, že se zřejmě chystá funkce, která by mohla nabídnout propojení mezi firmami a zájemci o práci.

Pokud se potvrdí náš předpoklad, mohl by Twitter začít konkurovat sociální síti LinkedIn, která se dá považovat právě za takový online trh pracovních příležitostí. Bohužel se v poslední době mna této síti šíří více dezinformace a spam, než samotné pracovní nabídky. Elon Musk pravděpodobně začíná budovat svou multislužbu, která má být zaměřena na mnohé oblasti. Kdy se dočkáme nějakých prvních výsledků nebo funkcí, zatím nevíme.

Zdroje: neowin.net, techcrunch.com

