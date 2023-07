Zdroj: Dotekomanie.cz

Na současném trhu existuje mnoho komunikačních služeb a každá nabízí nějakou bonusovou funkci navíc, aby byla pro samotné uživatele zajímavější. Dost z nich implementuje end-to-end šifrování, díky čemuž ani provozovatel služby neví, co je zasíláno. Nelze tak analyzovat ani sledovat komunikaci. To má ale jeden efekt, který doslova zabraňuje interoperabilitě.

MLS

Google vytvořil aplikaci Zprávy pro zasílání SMS a MMS, ale později zavedl novější a modernější standard RCS, který navíc není závislý na mobilní síti. Postačuje internetové připojení, a to klidně i přes WiFi. RCS podporuje více aplikací, takže zde není závislost na jedné firmě. Bohužel Apple odmítá podporovat RCS, takže k běžnému zasílání zpráv mezi iMessage a Androidem se využívají běžné SMS nebo MMS.

Apple za to schytává kritiku od Googlu a zřejmě bude ještě více kritizován. Google se totiž rozhodl zavést podporu pro protokol Message Layer Security (MLS) RFC 9420 zveřejněný organizací Internet Engineering Task Force. V podstatě zavádí normu pro samotnou end-to-end komunikaci. Google uvádí, že takto bude možné zajistit šifrování napříč platformami a dokonce i mezi službami.

V ideálním světě by to znamenalo, že zprávy odeslané z iMessage do Androidu by zůstaly šifrované. Navíc implementace by byla jednodušší, jelikož se Apple může řídit standardem zveřejněný nezávislou organizací. Apple má nyní tedy už dvě možnosti do jisté míry. Zde lze konstatovat, že se Google snaží o vývoj, ale Apple stále stojí na místě a nehodlá podporovat cokoliv modernějšího než SMS.

Teoreticky díky podpoře MLS bude možné zajistit spolupráci mnoha služeb mezi sebou, respektive zasílání zpráv napříč platformami. Je to ale hudba budoucnosti, jelikož by takovou snahu musely prokázat i další větší společnosti.

Zdroj: phonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Google začne u Zpráv podporovat MLS

reklama reklama