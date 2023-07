Oppo Find N2 Flip jde do prodeje, nachystejte si 23 990 Kč [aktualizováno]

Zdroj: Oppo

Oppo představilo ohebné novinky Find N2 Flip a Find N2, jedna vyzve Galaxy Z Flip do souboje

Aktualizováno 19. 7.

Po více než sedmi měsících společnost Oppo přivádí na český trh model Find N2 Flip, tedy přímou konkurenci pro modely od Motoroly (recenze) či Samsungu (recenze). Novinka je dostupná v černé a fialové barvě, zatím u dvou prodejců, za cenu 23 990 Kč. Konkrétně se jedná o konfiguraci s 8 GB RAM a 256GB úložištěm.

Původní článek 15. 12.

Společnost Oppo v těchto dnech pořádá konferenci, v rámci které představuje novinky na další rok. Již jsme se dočkali několika produktů, ale dnes zde máme nové mobilní telefony. Novinky se jmenují Oppo Find N2 Flip a Oppo Find N2.

„Skládací smartphony jsou jednou z nejdůležitějších produktových strategií společnosti OPPO. S modely Find N2 a naším prvním zařízením ve vyklápěcím provedení, Find N2 Flip, v tomto rostoucím segmentu trhu se smartphony seběvedomě konkurujeme dalším značkám. Do skládacích telefonů budeme investovat i nadále a těšíme se, že je budeme moci nabídnout více uživatelům po celém světě,“ řekl Billy Zhang, prezident OPPO Overseas Sales and Services.

Tentokrát musíme začít modelem Find N2 Flip, jelikož nám společnost prozradila, že právě tento model přijde na globální trh a také do Evropy, tedy i do České republiky. Poprvé se tak ohebné zařízení od Oppo utká s konkurencí na mnoha trzích. Konkrétně se Find N2 Flip pustí do souboje s Galaxy Z4 Flip a také s modelem od Motoroly. Zatím sice není stanoveno oficiální datum, ale stane se tak na začátku roku 2023.

Find N2 Flip je vybaven procesorem Dimensity 9000+, což sice není nejnovější a nejrychlejší model, ale stále má co nabídnout a jeho výkon je více než dostačující na takové zařízení. V tuto chvíli je největší předností vnější displej, který má úhlopříčku 3,3 palců, takže v tomto ohledu má navrch. Vnitřní displej má úhlopříčku 6,8 palců, přičemž oba panely mají 120Hz frekvenci. Baterie má kapacitu 4300 mAh a je podporováno 44W nabíjení.

Fotografická výbava je zde spíše základní a soudě dle poskytnutých specifikací zde není optická stabilizace obrazu. Ani Oppo nenechalo novinky certifikovat v oblasti odolnosti vůči prachu a vodě. Dá se tedy předpokládat, že by samotná cena byla na evropském trhu nižší a mobil by mohl být více konkurenceschopný. Bohužel na oficiální informace kolem dostupnosti a ceně si budeme muset nějakou dobu počkat.

Druhý model Find N2 se může pochlubit displeji s úhlopříčkami 5,5 a 7,1 palců. Zde se nabízí procesor Snapdragon 8+ Gen 1 a fotografická výbava nabízí větší možnosti, i více megapixelů. Zde Oppo zakomponovalo rychlejší nabíjení a také bezdrátovou technologii.

Oppo hodně vsází na vylepšený mechanismus ohybu, jeho zpracování a odolnost. Tento model se ale zřejmě nepodívá na globální trh a zůstane dostupný jen v Asii. Rozhodně bude u obou novinek rozhodující cena, která určí, jestli se má Samsung obávat či nikoliv.

Specifikace OPPO Find N2 Flip

displeje: vnější – 3,3 palců, AMOLED, 120 Hz vnitřní – 6,8 palců, 2640 x 1080 pixelů AMOLED, 120 Hz

procesor: Dimensity 9000+

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 13 + ColorOS 13

Foťáky: zadní – 50 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C, GPS

baterie: 4300 mAh + 44W

Specifikace OPPO Find N2

displeje: vnější – 5,5 palců, 2120 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1350 nitů vnitřní – 7,1 palců, 1920 x 1792 pixelů AMOLED, 120 Hz, až 1550 nitů

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 13 + ColorOS 13

Foťáky: zadní – 50 MPx 48 MPx, ultra širokoúhlý 32 MPx, 2x zoom přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C, GPS

baterie: 45210 + 64W USB C, 15W bezdrátově

Zdroj: Tisková zpráva

