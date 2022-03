Oppo Reno7 Z 5G; Zdroj: Oppo

To nej z uplynulého týdne #9 – Chrome OS Flex, nové mobily a podcast

Honor Magic4 je nová série – konečně top modely, jak se patří

Honor se snaží vrátit na trh s mobily a ačkoliv již představil několik mobilů s plnou podporou Google služeb a aplikací, tak do teď neměl ve své podstatě top model. To se nyní mění se sérii Honor Magic4. Už základní model má velmi dobré specifikace, ale verze Pro je na tom o poznání lépe. [pokračování článku]

Realme představilo GT2 a GT2 Pro, míří do Česka

Model realme GT 2 Pro s procesorem Snapdragon 8 Gen 1 pořídíte od 18 499 Kč v předobjednávce, standardní cena bude 19 999 Kč. Akční cena realme GT 2 s procesorem Snapdragon 888 začíná na 11 499 Kč, poté za telefon zaplatíte 12 999 Kč. Společnost ale zatím neuvedla, kdy bude prodej zahájen v Česku. [pokračování článku]

Google Workspace Essentials Starter je dostupný v Česku

Na začátku února Google představil Google Workspace Essentials Starter. Jedná se o službu zdarma, která má své omezení, ale hodí se například pro jednotlivce nebo menší společnosti, případně soukromníky. Nevěděli jsme, kdy se dostane do Česka, ale jak nás informoval čtenář Jiří Bartál, novinka je nově dostupná i v naší zemi. Pakliže máte zájem o tuto verzi, navštivte oficiální stránky. [pokračování článku]

Vyzkoušeli jsme Chrome OS Flex

Google překvapil uvedením nového operačního systému Chrome OS Flex, který je designován na použití na starších počítačích. Již nyní si může tuto novinku vyzkoušet kdokoliv, kdo má aspoň trochu širší znalosti kolem počítačů. Vzhledem k tomu, že Chrome OS je celkově stavěn jako prodloužená ruka pro Google služby a také rozšíření pro smartphony s Androidem, tak jsme si chtěli vyzkoušet, jak vlastně první verze funguje. [pokračování článku]

Lenovo Legion Y90 je herní mobil s aktivním chlazením

Nějakou dobu se spekulovalo o uvedení nových zařízení v rámci série Legion od Lenova a dnes jsme se konečně dočkali smartphonu. Novinka se jmenuje Lenovo Legion Y90 a je vyloženě zaměřena na hráče, a to nejen z pohledu designu a použitého RGB osvětlení. [pokračování článku]

Jak chytré jsou naše televize? – podcast #37

Chytrou televizi má dnes doma skoro každý z nás, jak moc chytrá ale ve skutečnosti je a co umí nejnovější modely? A jaké jsou naše zkušenosti? Vyplatí se dnes už koupit OLED, nebo je lepší sáhnout po osvědčené LED televizi? A co vůbec znamená microLED nebo miniLED? O tom a ještě více si dnes budeme povídat v další epizodě podcastu Pod Zlatou Lampou. [pokračování článku]

Garmin by mohl uvést chytré hodinky se solárním nabíjením a OLED displejem

Společnost Garmin si nechala zaregistrovat patent na OLED displej s integrovanou fotovoltaickou vrstvou, který by mohl implementovat do svých elektronických zařízení včetně chytrých hodinek. [pokračování článku]

MatePad Paper – první E-ink tablet od Huawei

Společnost Huawei zkouší vyplnit další díru na trhu, kam v oficiální podobě přináší neobvyklé zařízení s názvem MatePad Paper. Jedná se o vůbec první tablet s elektronickým displejem od čínského producenta. V každém případě nečekejte pouze funkce známé z čteček knih, ale nadstandardně vybaveného zástupce, který nemá moc daleko od klasického tabletu. [pokračování článku]

Fitbit svolává hodinky Ionic, platí i pro Česko

Fitbit v tuto chvíli rozjíždí velkou svolávací akci na chytré hodinky Fitbit Ionic, které byly představeny v roce 2017. Společnost je sice přestala vyrábět a prodávat v roce 2020. Bohužel došlo k zjištění, že mají problém s baterií, která může uživatele poškodit. Proto svolává všechny modely Fitbit Ionic. [pokračování článku]

Nokia představila trojici nových smartphonů spadající do nejnižší třídy

Dlouhou dobu je známo, že výrobce smartphonů upustil od představování top modelů a soustředí se spíše na zařízení střední a nižší třídy. Toto portfolio nově obohacuje trojice smartphonů, která míří zejména zákazníky s nízkým rozpočtem a spadají do nejnižších pater. [pokračování článku]

Lenovo Legion Tab Y700 je nový herní tablet

Lenovo má svou herní sérii Legion, v rámci které jsme se již dočkali v tomto týdnu nového smartphonu s aktivním chlazením. Dnes zde máme další přírůstek v podobě tabletu Lenovo Legion Tab Y700. Že zapadá do kategorie herních zařízení, nesvědčí jen název, i specifikace k tomu vybízejí. [pokračování článku]

OSOM OV1 bude pokračováním Essential PH-1

Na konci minulého roku jsme se dozvěděli o existenci mobilu OSOM OV1 a nyní zde máme další informace o tomto modelu přímo od samotné společnosti. Firma uvedla, že se mobil objeví na trhu na konci tohoto roku. Kromě toho jsme se dočkali zveřejnění dalších fotek mobilu. Máme očekávat Snapdragon 8 Gen 1, dvojici foťáků na zadní straně (48+16 MPx), přední 16MPx snímač, ochranné sklo Corning’s Gorilla Glass Victus a také 4 až 5 let bezpečnostních aktualizací. [pokračování článku]

Realme V25 je další novinka s 5G ve střední třídě

Nedávno společnost Realme představila novinku Narzo 50 a nyní zde máme další přírůstek do rodiny, který je podstatně lépe vybavený a asi více zaujme případné zájemce. Mobil se jmenuje Realme V25 a zatím zamíří na čínský trh, ale později by se měl objevit i v Evropě. [pokračování článku]

Oppo Reno7 Z 5G láká na líbivější podobu

Trh se smartphony se rozšiřuje o další model Oppo Teno7 Z 5G, který tak doplňuje sérii Oppo Reno7. Zde ale lze vidět nějakou podobnost s nedávnou novinkou Narzo 50 od Realme. Mohlo by se říci, že sdílí společný základ, ale jinak se nabízí mírně odlišné specifikace. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Galaxy A23 je první vlaštovka od Samsungu ve střední třídě

Dlouho se spekulovalo o novinkách od Samsungu v rámci série Galaxy A a nyní zde máme první model. Jihokorejský gigant představil Samsung Galaxy A23, tedy mobil s podporou sítí čtvrté generace. Jde zde vidět posun v rámci specifikací, ale na druhou stranu jsme se dočkali posunu zpět. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy A13

Na konci minulého roku Samsung představil Galaxy A13 5G a dnes jsme se dočkali 4G verze, která sice nenabídne podporu nejrychlejších sítí, ale na druhou stranu má v některých ohledech lepší specifikace. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy M23 a M33 s 5G

Samsung se rozhodl představit základní modely série Galaxy A. Máme zde již modely Galaxy A13 a Galaxy A23 v LTE verzích, ale jsou si velmi podobné. Společnost pokračuje v představování a své portfolio rozšiřuje o modely Galaxy M23 a Galaxy M33. Ty jsou na první pohled rozdílné, ale co se týče specifikací, tak mají společný základ. [pokračování článku]

Motorola Moto G22 oficiálně, láká na baterii a rychlejší displej

Poslední novinka od Motoroly zamířila do nejvyšší příček, ale dnes zde máme další mobil, tentokrát mířící na opačnou stranu spektra. I tak by mohl případné zájemce zaujmout. V první řadě je nutné zmínit, že novinka Moto G22 zapadá do kategorie mobilů s podporou 4G, novou generaci mobilních sítí zde nehledejte. [pokračování článku]

Předplatné u aplikací je na vzestupu

Aplikace pro mobilní telefony mají nejrůznější monetizační modely. Jedny jsou zcela zdarma a spoléhají se na dary uživatelů nebo investice, další těží finanční prostředky z reklamy, případně jsou aplikace zcela placené. Poslední dobou je ale více oblíbený model předplatného, kde si uživatel platí měsíční poplatek za používání. Právě v této kategorii jde vidět další nárůst. [pokračování článku]

