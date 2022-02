Honor Magic4 je nová série – konečně top modely, jak se patří

Honor Magic4 Pro; Zdroj: Honor

Honor se snaží vrátit na trh s mobily a ačkoliv již představil několik mobilů s plnou podporou Google služeb a aplikací, tak do teď neměl ve své podstatě top model. To se nyní mění se sérii Honor Magic4. Už základní model má velmi dobré specifikace, ale verze Pro je na tom o poznání lépe.

„V HONOR se vždy zajímáme o to, jak můžeme koncovým uživatelům pomoci vyřešit to, s čím se zrovna potýkají a přinést jim opravdu bezchybný uživatelský zážitek. Naše prémiová série HONOR Magic je skutečný příklad inovativní technologie a důkaz našeho závazku a vize neustále atakovat bechmark v našem odvětví,“ uvedl George Zhao, CEO HONOR Device Co, Ltd. „Znovu definujeme absolutní dokonalost co se týká designu, displeje, fotoaparátu, výkonu i zabezpečení. Zbrusu nová série HONOR Magic4 bude opravdová špička ve své kategorii a zaručí opravdu magický zážitek z precizního uživatelského rozhraní.“

Série Honor Magic4

Základní model Honor Magic4 nabízí v první řadě procesor Snapdragon 8 Gen 1, díky čemuž se mobil řadí do nejvyšší ligy. Není to ale jen o výkonu. U této novinky najdete rychlé nabíjení přes USB C, 120Hz displej, stereo reproduktory, podporu pro sítě páté generace a velmi dobrou fotografickou výbavu. Na zadní straně jsou rovnou dva 50MPx senzory a jeden 8MPx periskopickým s 5násobným optickým přiblížením.

Asi byste čekali, že Honor Magic4 Pro, tedy vybavenější verze, bude také větší, ale co se týče výšky, je na tom stejně. Jen se mírně změnila tloušťka a také šířka, ale asi to ani nepoznáte v ruce. Kapacita baterie klesla z 4800 mAh na 4600 mAh, ale je k tomu důvod. Kromě toho, že mobil podporuje 100W nabíjení přes USB C, tak se může pochlubit 100W bezdrátovým nabíjením.

Procesor je zde stejný a dalo by se říci, že z pohledu některých specifikací je i displej totožný, ale je zakřiven ze čtyř stran, nabízí o něco vyšší rozlišení a poskytuje dodatečné technologie jako MEMC. Honor použil i modernější čtečku otisků prstů v displeji, konkrétně jde o druhou generaci ultrasonické technologie od Qualcommu.

Základní model prošel certifikací IP54, takže voda ani prach neuškodí, ale verze Pro nabízí IP68. Fotografická výbava se trochu liší, ale jen u foťáku se zoomem, kde je 64MPx senzor. Byl přidán i dToF na zadní stranu a ToF na přední pro lepší určování hloubky ostrosti. Právě přední strana má oválný výřez kvůli dvěma foťákům. Bohužel nám společnost nesdělila, jaké rozlišení je u foťáků na přední straně.

Není to ale jen o specifikacích. Honor se chlubí pokročilejšími technologiemi u focení, natáčení videí, zaznamenávání zvuku a také dedikovaných čipů pro vyšší zabezpečení. Mobily umí také natáčet 4K videa s 10bit s rychlostí 60 snímků za sekundu. U verze Pro je navíc možnost v reálném čase převádět SDR obraz na HDR.

V tuto chvíli nemáme informace o dostupnosti a cenách na českém trhu. Jakmile české zastoupení poskytne detaily, budeme vás informovat.

Specifikace Honor Magic4

displej: 6,81 palců, 2664 x 1224 pixelů (Full HD+), LTPO OLED, až 120 Hz, až 1000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256/512 GB

Android 12 + Magic UI 6.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 50 MPx, 122° 8 MPx, 5x optický zoom (periskop) přední – X, 100°

IP54

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, USB C

rozměry: 163,6 x 74,5 x 8,80 mm; 199 gramů

baterie: 4800 mAh + 66 W

Specifikace Honor Magic4 Pro

displej: 6,81 palců, 2848 x 1312 pixelů (Full HD+), LTPO OLED, až 120 Hz, až 1000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 256/512 GB

Android 12 + Magic UI 6.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 50 MPx, 122° 64 MPx, 3,5x optický zoom (periskop) dToF přední – X, 100° ToF

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, USB C

rozměry: 163,6 x 74,7 x 9,15 mm; 512 gramů

baterie: 4600 mAh + 100 W, 100 W bezdrátově

