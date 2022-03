Moto G22; Zdroj: Motorola

Poslední novinka od Motoroly zamířila do nejvyšší příček, ale dnes zde máme další mobil, tentokrát mířící na opačnou stranu spektra. I tak by mohl případné zájemce zaujmout. V první řadě je nutné zmínit, že novinka Moto G22 zapadá do kategorie mobilů s podporou 4G, novou generaci mobilních sítí zde nehledejte.

Motorola představila Moto Edge 30 Pro, cena je 19 999 Kč [aktualizováno]

Moto G22

Ve specifikacích asi první zaujme displej, tedy jeho nižší rozlišení. Navíc se jedná o LCD panel, ale naštěstí má 90Hz obnovovací frekvenci. Co se týče výkonu, je zde procesor Helio G37 od Mediateku. Nejvyšší model má kapacitu 128 GB pro data.

Zadní strana je vybavena rovnou čtyřmi foťáky, ale dva z nich mají jen 2 MPx. Hlavní snímač nabízí 50 MPx a pak je zde jeden 8MPx ultra širokoúhlý snímač. Mobil si vysloužil lehkou odolnost vůči vodě, ale nemá certifikaci. O energii se stará baterie s kapacitou 5000 mAh a s podporou 15W nabíjení. Společnost ale dodává mobil jen s 10W nabíječkou.

Mobil první zamíří jen na několik trhů, ale předpokládáme, že se nakonec objeví i v Česku. Cena byla stanovena za základní model na 170 eur, tedy v přepočtu přibližně 4 400 Kč.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 90 Hz

procesor: MediaTek Helio G37

RAM: 4 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx 8 MPx 2 MPx 2 MPx přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně

USB C, 3.5mm jack

LTE, Bleutooth 5.0, WiFi 5, NFC, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

rozměry: 163,95 x 74,94 x 8,49 mm; 185 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W

Zdroje: motorola.com, neowin.net



Domů » Články » Motorola Moto G22 oficiálně, láká na baterii a rychlejší displej

reklama reklama