Zdroj: Dotekomanie.cz

Google překvapil uvedením nového operačního systému Chrome OS Flex, který je designován na použití na starších počítačích. Již nyní si může tuto novinku vyzkoušet kdokoliv, kdo má aspoň trochu širší znalosti kolem počítačů. Vzhledem k tomu, že Chrome OS je celkově stavěn jako prodloužená ruka pro Google služby a také rozšíření pro smartphony s Androidem, tak jsme si chtěli vyzkoušet, jak vlastně první verze funguje.

Google představil Chrome OS Flex aneb jak oživit starý notebook nebo PC

Chrome OS Flex

V první řadě je nutné uvést, že Chrome OS Flex je stále ve stádiu vývoje. Dalo by se říci, že to není ani beta verze. Ostatně během procesoru instalace nebo registrování účtu v systému na vás vyskočí ještě původní název CloudReady. Co je zde ale problematické, je samotná příprava vyzkoušení.

Abyste si Chrome OS Flex vyzkoušeli, musíte si nainstalovat doplněk do prohlížeče Chrome. Ten se jmenuje Nástroj na obnovení Chromebooku. Po nainstalování asi budete mírně zmateni, jelikož při vytváření bootovatelného USB disku musíte vybrat název zařízení. Zde se ale nachází jen oficiální chromebooky. Právě zde musíte dohledat konkrétně Chrome OS Flex. Až pak lze pokračovat dále.

Je nutné připomenout, že potřebujete minimálně 8GB flash disk. Dále počítač by měl být maximálně z roku 2010 a měl by mít 64bitový procesor, 4 GB RAM a 32GB úložiště. Aby toho nebylo málo, musíte mít u daného zařízení s největší pravděpodobností přístup do BIOSu, kde musíte přenastavit bootovací sekvenci. Na prvním místě musí být bootování z USB. Osobně jsem si vyzkoušel Chrome OS Flex na notebooku z roku 2010 s 3 GB RAM.



Domů » Články » Vyzkoušeli jsme Chrome OS Flex [video]

reklama reklama