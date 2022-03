Nokia představila trojici nových smartphonů spadající do nejnižší třídy

Dlouhou dobu je známo, že výrobce smartphonů upustil od představování top modelů a soustředí se spíše na zařízení střední a nižší třídy. Toto portfolio nově obohacuje trojice smartphonů, která míří zejména zákazníky s nízkým rozpočtem a spadají do nejnižších pater.

Nokia C21, C21 Plus a C2 2nd Edition

Ačkoliv jsou specifikace smartphonů odlišné, všechny mají jedno společné. Míří do nejnižší třídy, je tak třeba počítat pouze s plastovými materiály. Modely C21 a C21 Plus pak sdílejí kapkovitý výřez v displeji, Nokia C2 2nd Edition naopak kamerku schovala do širokého horního rámečku. Nokia C21 Plus pak jako jediná nabízí dvojici fotoaparátů na zádech, ostatní modely mají pouze jednu čočku.

Extrémně lákavá není hardwarová výbava, společnost HMD Global totiž opět vsadila na procesory UNISOC. Podobný scénář se koná také u pamětí, naštěstí zde alespoň nechybí podpora SD karet.

Specifikace Nokia C21 Plus

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), LCD

procesor: Unisoc SC9863A (8 jader)

verze: 32GB + 2GB RAM 32GB + 3GB RAM 64GB + 3GB RAM 64GB + 4GB RAM

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 Go

foťáky: zadní – 13 MPx hlavní 2 MPx hloubka ostrosti přední: 5 MPx

čtečka otisků prstů na zádech

3.5mm audio jack

rozměry: 164,8 x 75,9 x 8,6 mm; 178 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, FM – rádio, microUSB

baterie: 5050 mAh

Specifikace Nokia C21

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), LCD

procesor: Unisoc SC9863A (8 jader)

verze: 32GB + 2GB RAM 32GB + 3GB RAM 64GB + 3GB RAM

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 Go

foťáky: zadní – 8 MPx hlavní přední: 5 MPx

čtečka otisků prstů na zádech

3.5mm audio jack

rozměry: 164,8 x 75,9 x 8,6 mm; 178 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, FM – rádio, microUSB

baterie: 3000 mAh

Specifikace Nokia C2 2nd generation

displej: 5,7 palců, 960 x 480, LCD

procesor: 4 jádra, 1,5 GHz

verze: 32GB + 1GB RAM 32GB + 2GB RAM

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 Go

foťáky: zadní – 13 MPx hlavní 2 MPx hloubka ostrosti přední: 5 MPx

čtečka otisků prstů na zádech

3.5mm audio jack

rozměry: 164,8 x 75,9 x 8,6 mm; 178 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, FM – rádio, microUSB

baterie: 2400 mAh, vyjímatelná

Co se týká dostupnosti, dle vyjádření společnosti HMD Global se na náš trh prozatím ani jeden z modelů nechystá, stejně tak neznáme ani cenu.

