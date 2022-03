Garmin by mohl uvést chytré hodinky se solárním nabíjením a OLED displejem

Zdroj: Garmin

Společnost Garmin si nechala zaregistrovat patent na OLED displej s integrovanou fotovoltaickou vrstvou, který by mohl implementovat do svých elektronických zařízení včetně chytrých hodinek.

Budoucí hodinky Garmin by mohly být vybaveny zcela novým typem OLED displeje

Outdoorové hodinky Gamin se vyznačují dlouhou výdrží mimo jiné díky transflektivnímu MIP displeji, který využívá odrazové plochy, která za dostatečné viditelnosti poskytuje výbornou čitelnost. Daní jsou ale horší zobrazovací schopnosti, ostrost, barevnost a také čitelnost za horšího světla, kdy je nutné displej přisvětlit přídavným osvětlením. Patent odhaluje možné plány společnosti implementovat do nositelných zařízení OLED displej s integrovanou fotovoltaickou vrstvou pro dobíjení baterie ze slunečního záření.

Hodinky Venu 2, Venu 2 Plus a Epix druhé generace jsou vybaveny OLED displejem, který nabízí mnohem lepší podání barev, vyšší kontrast a grafické animace, nicméně daní je vyšší spotřeba energie. Ani jeden z výše uvedených modelů není vybaven solární vrstvou, která by zajistila dobíjení energie. Nový patentovaný OLED displej by si měl vzít ty nejlepší vlastnosti z obou typů displejů. Fotovoltaická vrstva by měla být rozmístěna mezi subpixely. To ale může způsobit, že displej bude méně jasný a ostrý, než jak je tomu standardem u klasických OLED displejů.

Nový patentovaný displej by se kromě chytrých hodinek mohl objevit i u dalších zařízení, jako jsou například ruční GPS navigace inReach 2, které byly uvedeny na začátku tohoto roku a také u cyklistických navigačních zařízení. Vzhledem k tomu, že jsou tato zařízení používána venku, dává solární nabíjení smysl a OLED displej celkově zvýší čitelnost na slunci.

V tuto chvíli není jasné, zdali bude nový patentovaný displej společností Garmin využit, nicméně takový typ displeje dává smysl minimálně jako dobrý konkurenční tah.

