Redmi 10 nově se Snapdragonem 680

Možná si říkáte, že článek vyšel nějak pozdě, když je na trhu Redmi 10 již od srpna minulého roku, ale dnešní Redmi 10 je nový mobil, který míří prvně na indický trh. Očekáváme, že se v Evropě objeví pod jiným označením.

Základ s pořádnou dávkou energie

V tomto případě se nejedná ani o vylepšenou verzi Redmi 10 Prime. Redmi 10 nabízí i jiný design, kde je dominantní zadní modul, kam se ukryla i čtečka otisků prstů. K dispozici jsou ale jen dva foťáky, byť design trochu klame. Hlavní má 50 MPx a sekundární je pouze 2MPx foťák pro určení hloubky ostrosti.

V útrobách mobilu tepe Snapdragon 680, který má k dispozici až 6 GB operační paměti a 128Gb úložiště. Firma zvolila 6000mAh baterii s podporou 18W nabíjení. Jedná se o dobrou sestavu, která by mohla predikovat slušnou výdrž na jedno nabití, ale doba používání bude značně dlouhá díky displeji. Ten má totiž jen HD+ rozlišení, ale na druhou stranu bude spotřebovávat méně energie než Full HD+ verze u předchozích modelů.

Dnešní Redmi 10 má nastavenou cenu za základní model na 10 999 rupií, což je v přepočtu přibližně 3 300 Kč. Zatím si musíme počkat na informace kolem dostupnosti ve světě. Mohlo by se jednat o zajímavou volbu pro ty, co chtějí levnější mobil s větším výkonem a baterií bez nutnosti mít co nejlepší displej.

Specifikace Redmi 10

displej: 6,5 palců, HD+, LCD

procesor: Snapdragon 680

RAM: 4/6 GB

úložiště: 64/128 GB

Android 11 + MIUI 13

Foťáky: zadní – 50 MPx, 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 5 MPx

3.5mm jack

čtečka otisků prstů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

rozměry: 169,59 x 76,56 x 9,13 mm, 203 gramů

baterie: 6000 mAh + 18W

