Huawei představil P50E, rozdíl od P50 je jen jeden

V červenci minulého roku jsme se dočkali uvedení top modelů od společnosti Huawei. K nám na trh se dostal jen smartphone Huawei P50 Pro (recenze). Nemáme informace, že by se chystala do českých obchodů základní verze P50, ale to se možná změní s dnešní novinkou Huawei P50E.

Jedna změna

Pokud byste dostali do rukou Huawei P50 a Huawei P50E, garantujeme vám, že nepoznáte rozdíl. Pravděpodobně byste ho nepoznali ani při letmém používání prostředí, ale u velmi náročných aplikací asi pocítíte změnu. Zatímco původní model přišel na trh s procesorem Snapdragon 888 4G, tak novinka Huawei P50E má ve výbavě Snapdragon 778G 4G.

Jedná se o jediný rozdíl a dle oficiálních specifikací se nezměnily rozměry, ani samotná hmotnost. Nabízí se tedy identické zařízení s nižším výkonem, co se týče tedy toho výpočetního. Ve specifikacích je stále 90Hz displej, 66W nabíjení, i stejná fotografická výbava v čele s 50MPx senzorem s optickou stabilizací obrazu.

Novinka dokonce přichází ve stejné konfiguraci, co se týče operační paměti a úložišť. Základní verze Huawei P50E má nastavenou cenu na 4 088 juanů, což je přibližně po přepočtu 14 440 Kč. Pakliže se novinka dostane na evropský a případně český trh, mohla by být konečná cena okolo 18 700 Kč. To je stále hodně na mobil s takovou výbavou a absencí Google služeb a aplikací.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 2700 x 1224 pixelů, OLED, 90 Hz

procesor: Snapdragon 778G 4G

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB + NM karta

Harmony OS 2

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, f/1,8, 1080p@960fps 13 MPx, f/2,2, ultra širokoúhlý 12 MPx, OIS, f/3,4, 5x zoom, až 50x digitální přední – 13 MPx

IP68

čtečka otisků prstů, stereo reproduktory

WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (trojitá frekvence E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC

rozměry: 156,5 x 73,8 x 7,92 mm, 181 gramů

baterie: 4100 mAh + 66W nabíjení

