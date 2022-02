Huawei P50 Pro – skvělý smartphone s vysokou cenou [recenze]

Huawei P50 Pro; Zdroj: Dotekománie

Není žádným tajemstvím, že čínská společnost Huawei to v posledních letech nemá vůbec jednoduché. Kvůli sankcím ze strany USA ztratila přístup ke Google službám a v neposlední řadě také mnoha hardwarovým součástkám. Kvůli tomu například tablet MatePad 11 musel na trh přijít bez podpory 5G připojení, ačkoliv jej pohání Snapdragon 865, který tuto konektivitu v základu podporuje. To samé pak platí o softwaru, který byl kvůli odepření přístupu ke Google službám značně omezen, postupem času se ale situace začíná díky stále většímu počtu dostupných aplikací zlepšovat. Nyní ale již k samotné novince.

Ti z vás, kdo dění okolo smartphonů trochu více sledují jistě vědí, že vůbec jednoduchou cestu neměl ani dlouho očekávaný top model P50 Pro. Jeho představení tak proběhlo o několik měsíců později než se původně počítalo. Společnost také již při čínské premiéře avizovala, že se bude jednat o produkt určený pouze o čínský trh a na dlouhou dobu tak byl tento smartphone pro Evropu a potažmo také zbytek světa zapovězen. Po zjištění této zprávy jsem byl velmi zklamaný, jelikož na příchod P50 Pro jsem se extrémně těšil. Zhruba před měsícem ale proběhl zásadní obrat, kdy nás kontaktovalo české zastoupení Huawei s tím, že na náš trh se chystá dvojice novinek, bylo mi tedy tak nějak jasné, že mé prosby byly vyslyšeny a P50 Pro se přece jen dočkáme.

Nyní je tedy Huawei P50 Pro dostupný také na našem trhu, hned na začátek ale musím zdůraznit, že cenovka je více než nepříjemná, spíše až značně nadstřelená. Co se pak týká samotného smartphonu, můžeme se těšit na nádherný 6,6 palců velký AMOLED displej, čtveřici fotoaparátů, skvělé stereo reproduktory, ukázkové zpracování, nebo výkonný hardware v podobě Snapdragonu 888. Bohužel je zde stále třeba počítat s omezeními jako například chybějící podporu 5G nebo právě ony Google služby. Jaký je tedy Huawei P50 Pro v praxi?

Obsah balení stále potěší

Huawei nám již během rozbalování ukazuje, že jde proti proudu a na tzv. ekologii kašle. V balení proto kromě samotného smartphonu dostanete také 66W rychlonabíječku nebo průhledné silikonové pouzdro. Na sluchátka jako u Mate 40 Pro (recenze) se již nedostalo, což mi ale vůbec nevadilo.

Design si zamilujete nebo jej budete nenávidět

Již při premiéře smartphonů jsem měl o vzhledu jasný názor. „Tohle prostě ne!“ Jakmile mi ale smartphone dorazil, hned při prvním pohledu mě až překvapilo, jak dobře ve skutečnosti P50 Pro vypadá. Na zadní straně zaujme zajímavě konstruovaný modul fotoaparátu, který jsme už někde viděli. Vypadá velmi podobně jako u modelu nova 9, jen je výrazně větší a ukrývá také kompletně jinou výbavu. Zajímavé jeho také jeho vystupování z těla, celý modul je totiž lehce vysunutý a z něj následně vyčuhuje dvojice „komínů“. Celý modul pak vystupuje zcela minimálně, hlavně kvůli menší optice, která byla použita, o tom ale až později. Pod modulem fotoaparátu pak nalezneme jen loga Huawei a také Leica. Co se týká úpravy zad, použité sklo je bohužel lesklé, neustálému leštění kvůli zachyceným otiskům prstů se tak nevyhnete. V mnou testované variantě Cocoa Gold ale zařízení vypadá extrémně elegantně a rozhodně nepůsobí laciným dojmem.

Jakmile se přesuneme na přední stranu, ihned zaujme displej, jenž zde zaujímá téměř celou plochu a díky zaoblení působí rámečky ještě tenčím dojmem. Rámečky jsou nicméně i tak dostatečně tenké, zkrátka jako u pořádného top modelu. V horním rámečku nad displejem se ukrývá také jeden ze dvou reproduktorů, jeho druhý výdech je pak na vrchní straně smartphonu. Když už jsme u těch boků zařízení, rámeček smartphonu je vyveden jak jinak než z kovu. Na pravém boku se schovává klasická kombinace tlačítek, tedy vypínací společně s kolébkou hlasitosti. Spodní stranu okupuje druhý z reproduktorů, USB-C pro nabíjení, jeden z mikrofonů a nakonec také šuplík pro SIM kartu. Na závěr nesmím také zapomenout zmínit přítomnost infračerveného portu na horní straně vedle mřížky reproduktoru. Dnes se jedná o opravdovou raritu ať už se bavíme o jakékoliv cenové hladině mobilů párkrát jsem jej dokonce pár využil pro ovládání hlasitosti na televizi.

Výborný stereo zvuk

Oproti modelu P40 Pro se Huawei poučil, do P50 Pro tak umístil stereo reproduktory. Nebudu lhát, takto kvalitní reprodukci zvuku z mobilu jsem už dlouho neslyšel. Zvuku nechybí basy, vokály a hlasy jsou krásně srozumitelné a výšky neřežou do uší. Výdechy reproduktorů navíc směřují do stran, podobně jako u Mate 40 Pro, stereo efekt je ještě znatelnější a oceňuji také stejnou hlasitost obou měničů. Za zvuk jednoduše palec nahoru.

Nádherný 120Hz s jedním drobným mínusem

Co se týká displeje, oproti svému předchůdci je zde jednoznačně vidět pokrok, zejména tedy co se jeho obnovovací frekvence týká namísto 90 Hz jako u P40 Pro (recenze) či Mate 40 Pro zde Huawei tak použil rovnou 120Hz, což je ale dnes již prakticky standart i ve střední třídě. Jedná se o AMOLED panel s 10 bitovými barvami a rozlišením něco mezi QuadHD+ a FullHD+, tedy 2700 x 1228 pixelů a podporou HDR10+. Jas je více než dostatečný i na ostrém slunci a celkově tak displej hodnotím velice kladně.

U smartphonů se zahnutými displeji se vždy zákazníci rozdělují na dva tábory. Jedni je milují, druzí by si zařízení s takovým displejem nikdy nepořídili. Já osobně mám zaoblené displeje velmi rád, hlavně kvůli tomu, že pro ovládání systému používám gesta a jejich používání je tak mnohem pohodlnější. Zaoblení navíc není tak extrémně výrazné jako u Mate 40 Pro (kde činilo téměř 90 stupňů) a narozdíl od modelu P40 Pro je zde pouze na stranách, nikoliv i dole a nahoře.

Jestli se pak ptáte na ono drobné mínus, které jsem zmínil v nadpisu, nejedná se o závratné negativum, ale spíše poukázání na to, že konkurence zvládá lepší displeje. Narážím tím na obnovovací frekvenci. Ano, dostanete zde 120Hz panel, který lze přepnout do 60Hz režimu, tím to ale bohužel končí. Technologie LTPO, neboli adaptivní obnovovací frekvence se zde tak nekoná, což na obraze nepoznáte, stále se jedná o perfektní panel, ale neustále aktivní vyšší frekvence se může negativně podepsat na baterii.

Další rozdíl oproti modelům P40 Pro a Mate 40 Pro se týká také průstřelu pro selfie kamerku, který je nově mnohem menší a umístěn uprostřed, namísto v levém rohu. Ačkoliv je zde průstřel mnohem menší, pro mě se i tak jedná spíše o mínus. Huawei totiž P50 Pro ochudil o bezpečné 3D odemykání obličejem, které se ukrývalo v pilulkovitém průstřelu. Tato změna mě tak poměrně dost zamrzela, jelikož při testování Mate 40 Pro jsem díky tomuto způsobu zabezpečení čtečku otisků prstů takřka nemusel používat. Na můj dotaz, proč se Huawei k tomuto kroku rozhodlo mi bylo řečeno, že vývojáři se pro tento senzor téměř nezajímali, proto došlo k jeho odstranění. Za mě rozhodně velká škoda.

V displeji se pak ukrývá i čtečka otisků prstů. Jedná se o optickou čtečku a je umístěná téměř na dně obrazovky. Mně osobně toto umístění spíše vyhovuje, uživatelům s většíma rukama už ale nemusí. Umístění čtečky může být subjektivní, její spolehlivost ale už nikoliv. Během používání smartphonu jsem ve většině případech neměl s jejím fungováním problémy, občas ale čtečka protestovala a smartphone ne a ne odemknout. Stačilo mít lehce zpocený nebo znečištěný prst a odemknutí nebylo tak hladké. Jasně, jedná se o standartní problémy všech optických čteček, čekal ale lepší uživatelský zážitek. Zvláště po tom, co mi bylo řečeno, že se jedná o ultrazvukovou čtečku.

Dostatečný výkon v čele se Snapdragonem 888, opět ale bez 5G

Během premiéry P50 Pro Huawei uváděl, že pohonnou jednotkou pro tuto novinku bude čipset Kirin 9000, který najdeme například ve starším Mate 40 Pro. Ačkoliv tedy na našem trhu je k dostání verze se Snapdragonem 888, Kirin 9000 si Huawei nechal pouze pro domácí čínský trh. Vysvětlení je zcela jednoduché. Kvůli sankcím ze strany USA má Huawei značně omezenou dostupnost také k výrobcům čipů, společnost HiSilicon vyrábějící čipy Kirin tak těmito problémy trpí také. Huawei si sice včas stihlo zarezervovat výrobu dostatečné zásoby těchto čipů do modelů P50 Pro, nakonec ale jen pro Čínu. Pro zbytek světa je tak nabízena verze právě se Snapdragonem.

Po výkonnostní stránce tak dostanete to nejlepší, tedy alespoň v době představení, jakékoliv úkony tak pro smartphone nebudou problém. Výkonu je zde dostatek jak pro hraní 3D her, tak i pro náročný multitasking. Pro běh aplikací na pozadí je určena operační paměť o velikosti 8 GB, pro ukládání dat pak 256GB úložiště. Snapdragon 888 s sebou přináší ale také jednu nepříjemnost v podobě přehřívání, v případě P50 Pro se ale nejedná o žádný extrém.

Po stránce konektivity si také není vůbec na co stěžovat, tedy až na absenci 5G. Tuto konektivitu ale nedostaly ani modely s Kirinem 9000, není tak třeba závidět. Huawei P50 Pro je zkrátka bez 5G globálně. O připojení k internetu se tak stará 4G/LTE, WiFi 6, která je zde výborná, NFC, nebo všemožné lokační služby fungující na jedničku. Pokud tedy oželíte možnost připojení se k 5G, nebudete si stěžovat. Pokud byste si totiž kupovali zařízení například pouze na rok, pouze 4G kvůli stále malému pokrytí 5G vadit nemusí, za dva roky a více už by se ale mohlo jednat o nepříjemnost, kterou bych pravděpodobně pocítil i já z malé dědiny.

Specifikace Huawei P50 Pro

displej: 6,6 palců, 2700 x 1228 pixelů, OLED, 120 Hz

procesor: Kirin 9000 nebo Snapdragon 888 4G

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256/512 GB + NM karta

Harmony OS 2

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, f/1,8, 1080p@960fps 40 MPx, f/1,6, monochromatický 13 MPx, f/2,2, ultra širokoúhlý 64 MPx, OIS, f/3,5, 3,5x zoom, až 100x digitální přední – 13 MPx

IP68

čtečka otisků prstů, stereo reproduktory

WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (trojitá frekvence E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC

rozměry: 158,8 x 72,8 x 8,4 mm, 195 gramů

baterie: 4360 mAh + 66W nabíjení, 50W bezdrátové

Harmony OS pod záštitou EMUI 12

Huawei společně s P50 Pro na náš trh vypustil také novou verzi své nadstavby EMUI ve verzi 12, Huawei P50 Pro jej ale má už v základu. Oproti předchozím verzím EMUI přináší zcela nové prostředí a vypadá úplně stejně jako Harmony OS, který na tomto zařízení běží na čínském trhu a důvod je zcela jednoduchý. Jedná se totiž o Harmony OS, jen s názvem EMUI 12. Tento krok je lehce nepochopitelný, podle mě Huawei tento název na našem trhu stále udržuje kvůli méně znalým fanouškům, „zcela nový“ systém by totiž uživatele, kteří roky fungují na Androidu, mohl odradit. Jedná se ale pouze o mé spekulace.

Po funkční stránce se jedná opravdu o Harmony OS, prostředí tak vypadá naprosto stejně jako na MatePadu 11, jen na výrazně menším displeji. Ne, Google služby zde stále nečekejte, je ale velmi pozitivní vidět, jak zásadně se za ten rok a kousek, co uběhl od mého testování Mate 40 Pro, počet a dostupnost aplikací zlepšila. Nově jsem mohl například používat mobilní aplikace eKonto nebo RB Klíč a mnoho českých bank již také má v AppGallery své aplikace. Pro bezkontaktní placení zde nově lze využít například aplikaci Curve, která je již předinstalovaná, a slouží tak jako skvělá alternativa za Google Play.

Stejně jako u předchozích verzí systému nebo i přímo Harmony OS není AppGallery jediným zdrojem pro instalování aplikací. Pro pokročilejší vyhledávání aplikací zde slouží Petal Search, který prohledává nejrůznější repozitáře s aplikacemi, například APKMirror, APK Pure apod., téměř všechny aplikace zde snad spustíte. Slovo TÉMĚŘ je zde zásadní, jelikož aplikace vyžadující Google služby stále nezprovozníte. Pokud jste tedy na Google aplikacích závislý, smartphony Huawei pro vás prostě nebudou. Na druhou stranu, vše se dá obejít otevřením skrze prohlížeč, například YouTube nebo Gmail, jedná se ale o nepříliš pohodlný způsob. Například pro sledování YouTube lze využít aplikace YouTube Vanced, která dokonce oplývá výhodami YouTube Premium, ale neumožňuje přihlášení a synchronizaci se svým účtem. Proto jsem využíval YouTube skrze prohlížeč Chrome, ve kterém už se lze přihlásit ke svému účtu, bohužel zde ale chybí synchronizace hesel uložených na Google účtu.

Na konec nesmím zapomenout zmínit také perfektní provázanost mezi ostatními produkty, jako jsou například hodinky, sluchátka FreeBuds, MatePad či MateBook. Pro mě jako pro uživatele mnoha zařízení Huawei se jedná o skvělý doplněk do ekosystému a mobil s ostatními zařízeními komunikuje perfektně.

Fotoaparáty

Když Huawei uvede svůj top model, je již skoro pravidlem, že daná novinka bude jedním z aspirantů na nejlepší fotomobil na trhu. Model P50 Pro tak není žádnou výjimkou a tyto ambice neskrývá. Na zádech zařízení tak najdeme celkem 4 objektivy, kterým dělá společnost laserové ostření a LED dioda. Fotografická výbava tak celkově čítá hlavní fotoaparát, ultraširokoúhlý fotoaparát, periskopický teleobjektiv s 3,5x zoomem a tuto „svatou trojici“ doplňuje černobílý fotoaparát, který zde slouží zejména pro přesnější vyvážení barev.

Mnoho uživatelů jistě zklame fakt, že Huawei použil výrazně horší senzory než u předchozích top modelů P40 Pro a Mate 40 Pro, alespoň tedy po hardwarové stránce, dalo by se tak čekat, že výsledné fotky budou horší než u starších modelů. Přímé porovnání se staršími modely bohužel nemám nicméně fotky i tak perfektní. Huawei se tak vydal na podobnou cestu jakou šel Google se svými Pixely (po model Pixel 5), ukazuje tak tedy, že i s hardwarově menšími senzory se dá vykouzlit perfektní fotografie, stačí jen skvěle vyladěný software a postprocesing. Namísto senzorů od Sony, které Huawei využíval roky, zde vsadil na senzory od OmniVision, bylo tak zajímavé sledovat, jak se P50 Pro popere s těmito novými snímači. Na fotkách má svůj podíl také německá společnost Leica, tentokrát ale již naposledy, spolupráce obou gigantů totiž s tímto modelem skončila.

Hlavní fotoaparát

Verdikt nad fotoaparáty bude velmi krátký, a to z jednoho prostého důvodu. Fotkám pořízenými Huawei P50 Pro zkrátka není téměř co vytknout. Barvy jsou nádherně živé, ne příliš saturované, zkrátka vyvážené tak akorát, ostrost je díky laserovému ostření perfektní, množství detailů na fotkách je více než dostatečné a dynamický rozsah je úžasný.

Parametrově se pak jedná o 50MPx senzor se světelností f/1,8, ohniskovou vzdáleností 23 mm a nechybí zde ani optická stabilizace obrazu.

Ultraširokoúhlý fotoaparát

U „šíra“ se odehrává velmi podobný příběh jako u hlavního fotoaparátu, dostanete tak velmi kvalitní fotky za každé situace. Pořízené fotky jsou skvěle ostré, vyvážení barev je akurátní a dynamický rozsah také nemá větší chybu. Ultraširokoúhlému fotoaparátu nechybí také ostření, které funguje na překvapivě krátkou vzdálenost, pořizování makro fotek tak bude jedna radost.

Opět se tak jedná o naprosto jiný senzor, než na co jsme byli zvyklý z předešlých let, i přesto ale předvádí skvělou práci. Rozlišení je zde běžnějších 13MPx, ohnisková vzdálenost 13 mm a clona f/2,2.

Teleobjektiv

Teleobjektiv je na zádech osamocen a jako jediný okupuje spodní ze dvou kruhů, nad ním je pak ukryto laserové ostření. Jedná se o periskopický teleobjektiv, proto pro něj bylo potřeba mnohem více místa než pro ostatní. Nyní ale k jeho funkčnosti. Teleobjektiv má zde nezvykle vysoké rozlišení 64 MPx, což je ve výsledku i dobře. Nabízí totiž pouze 3,5x optický zoom, což je rozhodně krok zpět, vyšší rozlišení jej ale vrací zpět do hry. Fantasticky tak vypadá i 5x nebo dokonce i 10x hybridní zoom. Maximální hranice přiblížení je zde až 100x.

Ohledně jeho kvalit jsem byl také nadmíru spokojený. Fotky jsou krásně ostré, šum zde prakticky chybí, saturace a vyvážení barev koresponduje s ostatními snímači, zkrátka skvěle zapadá mezi své parťáky. Občas mi snad vadilo jen přepínání na hlavní fotoaparát při focení za horšího světla, což sice zásadně zlepší množství šumu, naopak ale klesne ostrost. Ve většině případu ale stačilo jen přejet například na 4x zoom, fotoaparáty se samy přepnuly a pak již zůstal aktivní teleobjektiv.

Focení v noci

Jestli jste si někdy četli recenze předešlých top modelů Huawei, nebo některý vlastnili, jistě mi dáte za pravdu, že Huawei v této disciplíně patří mezi absolutní špičku. Výjimkou není ani P50 Pro, který v noci fotí jak jinak než fantasticky. Fotky jsou krásně prosvětlené, HDR odvádí skvělou práci a občas lze vidět i to, co pouhým okem ne. Dobrou zprávou také je že noční režim funguje na všech objektivech, abych byl ale upřímný, rozdíly mezi klasickým a nočním režimem jsou mnohdy minimální, až téměř zanedbatelné. Mobil si dobu závěrky přizpůsobí automaticky dle okolního osvětlení, občas tak focení na noční režim není vůbec potřeba.

Výdrž a nabíjení

U nové P50 Pro udělal mnoho kompromisů, mezi něž patří bohužel i kapacita baterie. Ta se nově vyšplhala na 4 360 mAh, což sice není úplně nejmíň, vzhledem ke „žravým“ komponentům ale ani ne úplně nejvíc. Nejedná se ale o kompromis úplně v tom pravém slova smyslu, u P40 Pro byla baterie ještě o 160 mAh menší.

V praxi se tak jedná spíše o jednodenní telefon, který ale můžete využívat na maximum. Při neustále zapnutém Bluetooth, občasném focení, pobývání na sociálních sítích, nebo sledování videí jsem od rána do večera vydržel prakticky vždy. Jasně, pokud jsem dal mobilu opravdu zabrat, není problém jej vyždímat i v předvečerních hodinách, musel jsem ale hodně snažit. Při skromnějším používání naopak nebude problém dostat se na den a půl používání, pro dvoudenní výdrž už byste se museli uskromnit výrazně víc.

Pokud už vám energie dojde, je zde připraveno rychlonabíjení, a to jak drátem, tak i bezdrátově. Drátem lze dobíjet výkonem až 66 wattů, skrze Qi nabíjení pak až 50 watty. Přiloženou 66W nabíječkou zabere nabíjení z 0 na 100 % necelou hodinu, přičemž na polovinu kapacity se dostanete již za přibližně 20-25 minut. Rychlost bezdrátového nabíjení jsem bohužel otestovat nemohl, k jeho maximální rychlosti totiž potřebujete originální nabíječku Huawei. S mou 15W bezdrátovou nabíječkou Samsung si P50 Pro sice rozuměl, nabíjení ale probíhalo pomalu a nespustil se chladící ventilátor.

Závěrečné zhodnocení

Jako pár slov závěrem musím říct, že moje těšení se na P50 Pro bylo naprosto oprávněné. Jedná se o úžasný smartphone, který i přes horší hardware dohání mnohé skvělým softwarem. Pak jsem se dozvěděl cenu, za kterou u nás půjde do prodeje a zde přišlo zklamání. Ano, Huawei P50 Pro je skvělý mobil nejen pro milovníky značky, ale 30 tisíc korun je prostě moc. I když k mobilu byly dodnes skrze předprodej za 1 korunu také sluchátka FreeBuds Pro (recenze), která delší dobu používám a nemůžu si je vynachválit, cena je i tak dost přestřelená. Kdyby Huawei raději nasadil agresivnější cenovku například okolo 23, maximálně 25 tisíc, rozhodně by přilákal více zákazníků. Takto jakoby dával najevo, že si vědom toho, že se stejně moc kusů neprodá a skalní fanoušci značky zaplatí i takto vysokou cenu.

Za nižší cenu lze pořídit například ohebný Samsung Galaxy Z Flip 3, pro milovníky Applu pak iPhone 13 v Pro verzi, nebo dokonce o 3 tisíce korun levněji seženete také Galaxy S21 Ultra, který však dostane během několika dní nástupce. Koupil bych si sám Huawei P50 Pro i jako fanoušek značky? Rozhodně ne. Huawei tak vysokou cenou doslova zabil skvělý mobil, který přestože má své mouchy v podobě absence 5G nebo Google služeb, pokud ale tyto funkce oželíte mohlo se jednat o velmi lákavou koupi.

Klady

úžasné fotoaparáty

skvělý displej

výborné stereo reproduktory

kvalitní zpracování

Zápory

vysoká cena

absence Google služeb

pouze 4G připojení



