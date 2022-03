Google ukončuje Asistent Snapshot, datum pohřbu nestanovil

Google je znám pohřbíváním velkého množství svých projektů. Brzy na tomto seznamu přibude i Snapshot, který dožívá v Google Asistentovi. Funkce byla pozůstatkem Google Now, předchůdce Asistenta, který byl prvním launcherem s chytrým rozhraním.

Snapshot ještě stále nabízí výstřižek neboli krátký přehled toho, co uživatele čeká v daném dni, jaké má úkoly, co má vyřídit, kdy mu například letí letadlo nebo zda začíná představení, na které si koupil lístek. Ukazuje, jaké jsou vhodné restaurace k navštívení nebo co ho čeká v dlouhodobějším přehledu událostí. Nechybí ani přehledy akcií, sdílení polohy na mapě, podcasty, poznámky, tipy do kina či zvláštní připomenutí, že se blíží narozeniny vlastníka telefonu.

Funkce z Asistenta nezmizí, jen si je tak snadno nezobrazíte

Funkcí bylo mnoho a koncový uživatel o ně nepřijde, přesunou se totiž zcela pod Google Asistenta a nebudou v samotné podkategorii Snapshot. Zmizí tak veškerá přehlednost a možnost uspořádání si toho, co uživatele zajímá a chce vidět. Bez Snapshotu nyní není možnost, než všechny požadované věci do Asistenta hlasem nadiktovat nebo napsat a čekat na jejich zobrazení. Veškerá přehlednost zmizí, zatím však není určeno kdy.

Google na své stránce nápovědy popisuje, kde najít informace ze Snapshotu. Alternativu pro jednotné zobrazení vše požadovaných položek nenabízí a vše si tedy musí uživatel vyhledat zvlášť a postupně. Datum ukončení služby není nikde uvedeno, o konkrétní náhradě se dle nápovědy ani neuvažuje.

