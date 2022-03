První dojmy Galaxy A33 5G a A53 5G

Galaxy A53; zdroj: Dotekománie

Samsung dnes představil novou řadu Galaxy A, která bude u nás v prvé řadě zastoupena novými modely Galaxy A33 5G a Galaxy A53 5G. Oba tyto telefony sdílí mnoho vlastností a zezadu je od sebe skoro ani nepoznáte. My jsme měli možnost si oba telefony včera osahat a detailněji nafotit. Nyní vám tak přinášíme naše první dojmy.

Samsung představil Galaxy A53 a Galaxy A33, cena začíná na 8 999 Kč

Galaxy A53 5G

Nástupce jednoho z nejprodávanějších telefonů na českém trhu modelu Galaxy A52 je tady. Na první pohled se toho designově příliš nezměnilo. Ihned po prvním uchopení však pocítíte zásadní změnu. Tou je kovový rámeček, který byl ještě právě u předchůdce pouze plastový. Celou novinku to tak posouvá o stupínek výše a rozhodně působí nyní o něco hodnotněji.

Záda jsou pak velmi podobná jako vloni včetně použitého materiálu. Inovované jsou však barevné varianty, kde fialovou nahradila oranžová (Samsung ji nazývá v angličtině jako broskvovou). Všechny barvy A53 pak můžete vidět na snímku níže.

Display má stále 6,5 palce a jedná se o Super AMOLED s obnovovací frekvencí 120 Hz. Nastavit si ale můžete také 60 Hz. Frekvence je pak fixní a umí pouze tyto dvě hodnoty. Samsung pak slibuje vylepšenou čitelnost displeje na slunci s maximálním jasem 800 nitů. Potěší stále přítomná voděodolnost IP67 nebo Gorilla Glass 5 na čelní straně.

Procesorem je nyní namísto Snapdragonu nový čip z vlastních dílen. To výrobci především umožní rychleji vyrábět, jelikož nebude závislý na jiné firmě. Uvnitř tak tepe Exynos 1280 vyrobený 5nm procesem. Máme tu také podporu 5G. Vylepšením prošla baterie, která nyní nabízí o 500 mAh více. Celkově má 5000 mAh, což je velmi solidní hodnota a výrobce slibuje dvoudenní výdrž.

Android je zde ve verzi 12 s nadstavbou OneUI 4.1. Novinkou je delší podpora, přičemž A53 dostane celkem 4 velké aktualizace Androidu a celkem 5 let bude dostávat bezpečnostní aktualizace. To je na telefon střední třídy vskutku nevídané.

Jedná se celkově o mírnou evoluci loňského best-selleru. Je však pochopitelné, že ono nebylo ani moc co měnit. Osobně velmi chválím kovový rámeček a prodloužení softwarové podpory. Co už potěší méně, je absence baterie v balení. Krabička má být pak také kompaktnější a ekologičtější. Do prodeje jde Galaxy A53 5G od 1. dubna a to za tyto ceny:

6 GB + 128 GB úložiště – 11 499 Kč

8 GB + 256 GB úložiště – 12 999 Kč

Galaxy A33 5G

Větší změny nastaly u modelu A33 5G, který navazuje na A32 5G. Letos skoro bych řekl, že tento model zaujal pozici loňské A52 bez 5G. Zároveň s modelem A53 5G sdílí spoustu vlastností a na první pohled je od sebe skoro ani nepoznáte. Barevné provedené jsou také stejná.

V ruce působí novinka celkem hodnotně díky kovovému rámečku. Překvapila mě pak pocitově nízkou hmotností. Té určitě pomáhají plastová záda.

Ačkoliv velikost obou modelů je téměř identická, A33 má o 0,1 palce menší displej kvůli větším rámečkům kolem displeje. Ten také narušuje výřez pro přední fotoaparát. Displej dostal do vínku 90 Hz, jedná se však stále o Super AMOLED s FullHD+ rozlišením. To je velké zlepšení ve srovnání s A32 5G s TFT LCD a 720p rozlišením.

Oba dnes představené telefony mají stereo reproduktory, za což si výrobce zaslouží pochvalu. Také Galaxy A33 je voděodolný s certifikací IP67 a pohání ho stejný procesor Exynos 1280. Oba telefony podporují 25W drátové nabíjení.

Fotoaparáty jsou pak rozdílné, hlavní snímač má 48 MPx, ultra širokoúhlý pak jen 8 MPx, což je škoda. Chválím přítomnost OIS u hlavního snímače. Nelíbí se mi makro snímač a snímač pro detekci hloubky, tyto dva fotoaparáty považuji za zbytečné.

Softwarová podpora tohoto modelu bude trochu kratší, stále však dostanete tři velké aktualizace Androidu a čtyři roky bezpečnostních záplat.

V Česku budou oba tyto telefony dostupné pouze v 5G verzi. Nástupce Galaxy A72, tedy model A73 se pak letos v ČR nebude prodávat. Galaxy A33 se začne prodávat 22. dubna v jedné variantě za cenu:

6 GB + 128 GB úložiště – 8 999 Kč

A33 vs A53

Jelikož jsou oba modely velmi podobné, vyfotili jsme je vedle sebe. Všimněte si jiné povrchové úpravy rámečku. Galaxy A33 má rámeček matný, zatímco A53 lesklý. V obou případech je kovový.

Jinde je pak umístěn slot na SIM kartu a microSD karty. Zároveň jsou mírně posunuté boční tlačítka. Obaly tak kompatibilní mezi těmito modely nejsou.



