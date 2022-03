Huawei P50 Pro; Zdroj: Dotekománie

Společnost Huawei dlouhodobě trápí sankce ze strany USA, což se za celou dobu jejich trvání projevilo na mnoha zařízeních, zejména pak smartphonech. Mobilní telefony tohoto výrobce jsou díky zákazu obchodování s americkými společnostmi odříznuty od různých technologií, včetně modemů podporující připojení k sítím 5. generace. Podle nejnovějších zpráv se ale zdá, že Huawei našel cestu, jak sankce obejít pomocí běžného mobilního příslušenství.

5G díky pouzdru?

Posledním smartphonem z dílny Huawei s podporou 5G byl dnes již více než dva roky starý model Mate 30 Pro. Absence 5G se tak týká i posledního top modelu P50 Pro, včetně jeho ohebné varianty P50 Pocket. Sítě 5. generace se každým dnem stávají populárnější a jejich pokrytí také rychlým tempem roste, kvůli nemožnosti k jejím připojení se tak oproti konkurenci jedná o značnou nevýhodu.

Podle čínského tipéra ale Huawei pracuje na řešení tohoto problému, vy vývoji je údajně pouzdro, které potřebné technologie pro 5G obsahuje. Jeho připojení ke smartphonu má probíhat skrze USB-C, antény jsou pak rozmístěny po stranách pouzdra. Otázkou však zůstává, jak by na tom byl reálný produkt během přijímání signálu, zda by nehrozili častější výpadky. Dedikovaný 5G by také mohl mít nežádoucí vliv na baterii smartphonu, podobně jako například případné zahřívání pouzdra. Tvar otvoru na zádech navíc nápadně připomíná tvar modulu fotoaparátu u P50 Pro, dá se tedy předpokládat určení právě pro něj.

Ačkoliv se prozatím jedná o pouhé spekulace, alespoň vidíme, že Huawei svůj boj nevzdává a pracuje na alespoň částečném řešení dosavadních omezení. Pokud se podobné pouzdro dostane do výroby a následného prodeje, mohli bychom se podobného pouzdra dočkat také pro jiné smartphony a přinést podporu 5G pro starší modely, které jej nativně nepodporují.

Zdroje: phandroid.com, huaweicentral.com



Domů » Články » Huawei údajně pracuje na vývoji pouzdra pro smartphony opatřené 5G modemem

reklama reklama