Redmi K50 a K50 Pro oficiálně, lákají na 2K displeje

Redmi měla být značka, která se bude starat o levnější zařízení a top modely zůstanou u Xiaomi. To do jisté míry platí, ale neznamená to, že by Redmi nemělo v portfoliu zajímavé novinky. Před nějakým časem došlo na představení Redmi K50 Gaming Edition a dnes zde máme kompletní sadu v podobě Redmi K50 a Redmi K50 Pro.

Série Redmi K50

Jedná se o velmi podobné smartphony, které nabízí 2K displeje s technologií OLED a frekvencí 120Hz. Design je také více méně stejný, ale rozdíly jde najít u jednotlivých specifikací. Redmi K50 nabízí procesor Dimensity 8100, který má k dispozici paměti typu LPDDR5 a úložiště UFS ve verzi 3.1. Na zadní straně je trojice foťáků, přičemž hlavní senzor má 48 MPx a je doplněn o optickou stabilizaci obrazu. Nechybí stereo reproduktory a hlavně rychlé nabíjení. K50 má integrovanou 67W technologii, která má na starost doplnit energii do baterie o kapacitě 5500 mAh.

Redmi K50 Pro má kapacitu baterie nižší, konkrétně 5000 mAh, ale na druhou stranu podporuje 120W nabíjení. Není to ale jediný rozdíl. O výkon se zde stará vycházející hvězda od Mediateku, Dimensity 9000. Další změny najdeme u hlavního foťáku na zadní straně, kde došlo k výměně 48MPx senzoru za 100MPx. Naštěstí optická stabilizace obrazu zůstala.

Redmi K50 startuje v Číně na ceně 2399 juanů (cca 8 500 Kč), model Redmi K50 Pro pak začíná na 2999 juanech (cca 10 600 Kč). Zatím nemáme jakékoliv informace o dostupnosti v Česku, ale je možné, že se novinky k nám dostanou s nějakým zpožděním.

Specifikace Redmi K50

displej: 6,67 palců, 3200 x 1440, OLED, 120 Hz, DCI-P3, HDR10+, až 1200 nitů, Gorilla Glass Victus

procesor: Dimensity 8100

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)

Android 12 + MIUI 13

Foťáky: zadní – 48 MPx, OIS 8 MPx, 119° 2 MPx, makro přední – 20 MPx

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, Beidu, Glonass, QZSS, NavIC, GPS, Galileo

rozměry: 163,1 x 76,15 x 8,48 mm; 201 gramů

baterie: 5500 mAh + 67W nabíjení

Specifikace Redmi K50 Pro

displej: 6,67 palců, 3200 x 1440, OLED, 120 Hz, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, až 1200 nitů, Gorilla Glass Victus

procesor: Dimensity 9000

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256/512 GB (UFS 3.1)

Android 12 + MIUI 13

Foťáky: zadní – 100 MPx, OIS 8 MPx, 119° 2 MPx, makro přední – 20 MPx

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, Beidu, Glonass, QZSS, NavIC, GPS, Galileo

rozměry: 163,1 x 76,15 x 8,48 mm; 201 gramů

baterie: 5000 mAh + 120W nabíjení

