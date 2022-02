To nej z uplynulého týdne #7 – Nord CE 2, Redmagic 7, K50 Gaming, Chrome OS Flex

TCL NXTPAPER 10s; Zdroj: TCL

Nokia G21 a G11 jsou levnější novinky s rychlejšími displeji

Dnes jsme se dočkali představení novinek Nokia G21 a Nokia G11, což jsou nástupci loňských modelů. Došlo na několik změn ve specifikacích i velikosti konstrukce, stejně jako na změnu v designu, zejména zadní strany. [pokračování článku]

Co přináší Galaxy S22? Jaké jsou naše dojmy? – podcast #36

Samsung představil novou sérii Galaxy S22. Největší top model S22 Ultra přináší vestavěný S Pen, jedná se o reinkarnaci řady Note? Jaké jsou menší S22? Jaké jsou naše dojmy a zkušenosti? O tom všem dnes bude řeč v dalším díle. [pokračování článku]

Instagram mění „lajkování“ ve Stories

Sociální síť Instagram je poměrně pravidelně rozšiřována o drobnosti a nové funkce, ale jednou za čas se dočká větší změny. Dnes zde máme drobnost, ale ve výsledku vám ušetří spoustu prostoru v soukromých zprávách, tzv. DM. [pokračování článku]

První česká komunita na Twitteru věnovaná mobilům

Není to tak dávno, co Twitter spustil konečně komunity i pro aplikaci pro Android. Sice by se na první pohled mohlo zdát, že kdokoliv si bude moci vytvořit svou vlastní, ale není tomu tak. Twitter asi nechtěl, aby se s komunitami roztrhl pytel, což by nakonec způsobilo zaplavení sociální sítě. Zde si jednoduše řídí, kdo bude moci vytvořit svou komunitu. Máme dobrou zprávu, Twitter vyhověl naší žádosti a můžeme vám představit první Twitter komunitu pro Česko a Slovensko věnovanou mobilním telefonům a všemu kolem nich. [pokračování článku]

Sony LinkBuds jsou nová TWS sluchátka s unikátním designem

Na dnešním trhu nalezneme nepřeberné množství bezdrátových sluchátek typu TWS, všechny ale mají jedno společné. Jedná se buď o pecková, nebo špuntová sluchátka, případně hybrid mezi nimi. Sony ale dnes tento stereotyp bourá, představuje totiž nová sluchátka Sony LinkBuds, která přinášejí zcela jinou konstrukci, než jsme mohli vidět doposud. [pokračování článku]

Google představil Chrome OS Flex aneb jak oživit starý notebook nebo PC

Před nějakou dobou Google odkoupil společnost Neverware stojící za CloudReady OS, tedy operačním systémem postaveným na základech Chrome OS. Původní název se mění na Chrome OS Flex, přičemž základní myšlenka je zachována. Nově ale vyráží tento systém do světa pod křídly Googlu. [pokračování článku]

Realme 9 Pro+ a Realme 9 Pro oficiálně, plus nemusí znamenat lepší

Realme nějakou dobu lákalo na dnešní představení novinek v rámci série Realme 9. Na světlo světa se dostávají modely Realme 9 Pro a Realme 9 Pro+. Sice byste si řekli, že plus v názvu bude znamenat lepší specifikace, ale v tomto případě to není zcela přesné. Dalo by se říci, že každý z těchto modelů se snaží lákat na trochu jinou sestavu specifikací. [pokračování článku]

Redmi K50 Gaming oficiálně, i ve spolupráci s Mercedesem

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu nového herního smartphonu od značky Redmi a dnes jsme se dočkali uvedení modelu Redmi K50 Gaming, který vznikl ve spolupráci s automobilkou Mercedes. Respektive došlo na použití značky, aby byl smartphone trochu prestižnější. Konkrétně je stylizovaný do Mercedes F1. [pokračování článku]

Google představil Android Privacy Sandbox

Mnohé společnosti vydělávají na reklamě, hlavně tedy cíleného obsahu. Ale by bylo možné nabídnout uživateli relevantní reklamu, je zapotřebí sbírat data a na jejich základě pak rozhodnout, jaká reklama je pro uživatele nejvhodnější. Zde je ale zapotřebí sledovat chování uživatele, což je mimo jiné v hledáčku regulátorů a dalších subjektů včetně politiků. Apple se k této problematice postavil tvrdě a dal uživatelům na výběr, jestli chtějí být sledování napříč systémem či nikoliv. Bohužel má tato metoda silný dopad na firmy těžící z reklam. Příkladem je Facebook, který kvůli tomuto přístupu přijde o 10 miliard dolarů. Google se vydává jinou cestou. [pokračování článku]

Nubia Redmagic 7 a 7 Pro oficiálně, došlo dokonce na UDC

Nubia nějakou dobu lákala na uvedení nových herních smartphonů a dnes jsme se konečně dočkali. Sice jsme tak nějak očekávali mobily konstruované speciálně pro hráče, ale i tak společnost překvapila, zejména modelem Nubia Redmagic 7 Pro. [pokračování článku]

Surface Laptop Studio přichází do Česka

Skoro půl roku od uvedení přichází novinka Surface Laptop Studio do Česka. Dnes startují předobjednávky, přičemž přímý prodej odstartuje 22. února. Cena byla nastavena na 43 399 Kč (1 699 EUR) za základní model. V rámci předobjednávek zákazníci dostanou Surface Slim Pen 2 hodnotě 3 499 Kč (134 EUR) zdarma. [pokračování článku]

Microsoft Surface Pro 8 nově v Česku, cena začíná na 29 999 Kč

Několik měsíců od uvedení se dostává na český trh Microsoft Surface Pro 8. Cena začíná na 29 999 Kč (1 179 EUR). Od dnešního dne je možné si tablet předobjednat. Přímý prodej začne 22. února u vybraných partnerů. [pokračování článku]

Nothing chystá smartphone, možná konkurenci pro OnePlus

Společnost Nothing, kterou vede Carl Pei (spoluzakladatel OnePlus), zatím oslovila trh s designovými bezdrátovými sluchátky. V dohledné době se máme dočkat dalšího příslušenství, přičemž se již delší dobu spekuluje o smartphonu. Firma zatím nevydala jakékoliv prohlášení, které by jednoznačně uvádělo, že dojde na představení mobilu. Carl se k této otázce také zatím nevyjádřil, aspoň ne přímo. [pokračování článku]

OnePlus Nord CE 2 představen, do Česka zamíří s cenou 9 299 Kč

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu novinky OnePlus Nord CE 2. Dnes došlo na globální představení, přičemž společnost také potvrzuje českou cenu a dostupnost na našem trhu u vybraných prodejců. [pokračování článku]

TCL NXTPAPER 10s s displejem „jako papír“ přichází do Česka

V rámci veletrhu CES v Las Vegas společnost TCL představila několik novinek. Mezi nimi byl i nový tablet TCL NXTPAPER 10s, jehož specifikace nejsou nějak úchvatné, ale společnost se chlubí zejména samotným displejem. [pokračování článku]

Nokia uvádí sluchátka Go Earbuds 2+ a 2 Pro

Dvojice levných sluchátek vychází pod značkou Nokia, která mezi sebou sdílí většinu vlastností včetně vzhledu. Výrobce jim dal jména Go Earbuds 2+ a Go Earbuds 2 Pro. Novinky byly oficiálně představeny během tiskové konference, kde došlo také k odhalení telefonů G11 a G21. Bezdrátová sluchátka rovnou míří do prodeje, přičemž dostupnost v Česku prozatím neznáme. [pokračování článku]

Youtube novinky pro rok 2022

Youtube je poměrné velká platforma a zdálo by se, že ji nemůže nic ohrozit, ale společnost se snaží posouvat dál, jelikož konkurence existuje. Stačí zmínit například úspěch TikToku. Youtube na to reaguje novinkami, které chce zavést v tomto roce. Většina z nich se týká Shorts, tedy vertikálních kratších videí. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

