To nej z uplynulého týdne #6 – platby, BlackBerry, Android 13, S22

MiniPodcast #3 – Applu se nelíbí jeden film, tablety na vzestupu a tichý AirTag

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily. [pokračování článku]

Google představil Workspace Essentials Starter, je zdarma

Google běžným uživatelům nabízí poměrně hodně služeb zdarma, ale je zde také program Google One. Ten ve své podstatě stojí na rozšíření prostoru v cloudu, ale u některých dražších verzí se nabízí služby navíc. Pro firmy jde zde ale Google Workspace v několika variantách. Platí se za každého uživatele a nejlevnější varianta začíná na 4,68 eurech za osobu. Google ale překvapil uvedením Google Workspace Essentials Starter. [pokračování článku]

Signal konečně umožňuje změnu telefonního čísla bez ztráty historie

Komunikační platforma Signal patří z pohledu soukromých informací k nejbezpečnějším na současném trhu. Stejné jako jiné nabízí end-to-end šifrování, přičemž se historie chatů a samotné kontakty nesynchronizují do cloudového prostoru na internetu. S tím byl ale spojen nepříjemný problém. Nešlo jednoduše změnit telefonní číslo, jelikož se jednak používá jako přihlášení a také je součástí šifrování dat. To se ale s novou aktualizací mění. [pokračování článku]

ARM nebude patřit společnosti Nvidia, obchod zrušen

V roce 2020 došlo na oznámení, že společnost Nvidia kupuje ARM. Výrobce zaměřující se zejména na grafické karty chtěl pod svá křídla vzít firmu, jež se soustřeďuje na navrhování architektur pro výrobce procesorů založených na stejnojmenné architektuře ARM. Celý obchod měl hodnotu 40 miliard dolarů, ale záhy se objevily obavy z celé transakce. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Oficiálně: z iPhonů se mohou stát platební terminály, zatím omezeně

Nějakou dobu se spekulovalo, že Apple brzy uvede možnost využití iPhonů jako platebních terminálů. Jinak řečeno, bude možné použít iPhone k přijímání plateb od zákazníků, díky čemuž nebude potřeba používat stávající platební terminál určené jen pro tuto činnost. Mysleli jsme si, že Apple zavede tuto funkci jen v rámci vlastního ekosystému, ale dnes překvapil. [pokračování článku]

Meta odmítá vyhrožování Evropě, Facebook a Instagram zůstanou v EU

V tomto týdnu se objevila zpráva, že společnost Meta (dříve FACEBOOK) vyhrožuje, že pokud nebude přijata nová smlouva mezi EU a USA ohledně sdílení dat, tak možná přestane poskytovat v Evropě služby Facebook a Instagram. Tato zpráva proběhla všemi médii a také na to zareagoval trh s dalším poklesem akcií. Meta ale uvádí, že nikomu nevyhrožuje. [pokračování článku]

Galaxy Tab S8 Ultra – téměř 15palcový gigant

Samsung se dnes uvedl kromě svých top modelů série Galaxy S22 také tablety série Galaxy Tab S8. Také tablety jsme si v předstihu mohli osahat a přinášíme vám dnes naše první dojmy. Celkem jsme se dočkali tří modelů – Galaxy Tab S8, Tab S8+ a Tab S8 Ultra. Z nich je asi nejzajímavější ten poslední. [pokračování článku]

První dojmy z Galaxy S22 Ultra a S22 + rozsáhlá galerie

Samsung dnes představil celou novou řadu Galaxy S22. My jsme měli možnost v předstihu si všechny novinky osahat a tudíž vám nyní zprostředkujeme naše první dojmy. Zároveň jsme všechny tři modely – Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra podrobně nafotili a tak si je můžete prohlédnout ve všech barvách. [pokračování článku]

Samsung prodlužuje podporu, nabídne 4 aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních aktualizací

Výrobci smartphonů a tabletů se chlubí nejrůznějšími specifikacemi a snaží se nalákat na lepší foťáky, displeje, nabíjení a výkon. Jen sporadicky se objeví vlastnost, která zazáří a stane se užitečnou do budoucna. Pokud ale vybíráte dražší smartphone, tak čím dál více záleží, jak dlouho se výrobce stará o svá zařízení, tedy z pohledu aktualizací operačního systému. Samsung již nabízí nejdelší dobu podpory, ale vše bylo omezené na několik zařízení pro specifickou skupinu uživatelů. Nyní máme ale dobrou zprávu, jelikož prodlužuje dobu podpory nejen pro nejnovější smartphony, ale i pro starší modely. [pokračování článku]

Vychází Android 12L beta 3

Google celkem překvapil vývojářskou verzí Androidu 12L. Sice nepadlo ani jedno slovo o konečném názvu, ale zřejmě se bude jednat o Android 12.1. Tato verze je designovaná pro větší zařízení a také ohebné smartphony. V tomto týdnu vyšla třetí veřejná beta verze, která přináší pár drobností, ale také opravuje problémy a chyby. [pokračování článku]

Garmin Instinct 2 Solar plně utáhnou solární články

Americká společnost Garmin představuje v pořadí druhou generaci hodinek s názvem Instinct Solar, které oproti ostatním konkurentům vynikají solárním nabíjením. Původní zástupce vydržel necelé dva roky na prodejních pultech, takže výrobce si pochopitelně připravil citelná vylepšení. Čerstvá novinka je k zakoupení ve dvou velikostech, a navíc i několika speciálních edicích. [pokračování článku]

Apple iOS 15.3.1 opravuje kritickou chybou, která byla zneužívána

Není to tak dlouho, co Apple vydal aktualizaci iOS 15.3 a již je tady aktualizace iOS 15.3.1, která se zaměřuje na opravy zabezpečení a drobná vylepšení. Kromě iPhonů dostávají aktualizaci i iPady v podobě iPadOS 15.3.1. [pokračování článku]

Google Currents končí, poslední pozůstatek po Google+

Google měl v minulosti svou vlastní sociální síť Google+, která chtěla konkurovat větším hráčům. Rozhodně největší výhodou byla nulová reklama a také komunity expertů, nadšenců a další lidí se stejnými zájmy. Bohužel obsahovala poměrně hodně kritických chyb, načež se Google rozhodl raději pro ukončení. I tak si sociální síť neumřela. [pokračování článku]

Novinky v Androidu 13 – gesta, režim hosta a Tiramisu

Google představil Android 13 Developer Preview, což je verze pro vývojáře, aby mohli začít pracovat na novinkách a úpravách svých aplikací. Sice společnost zmínila některé klíčové změny, ale zatím mlčí o všech nových a modifikovaných funkcí, které jsou v nové verzi systému. Proto je nutné pátrat, co se vše změnilo. Nyní zde máme první salvu novinek, které se podařilo objevit. [pokračování článku]

Nový tarif od Vodafonu za 297 Kč nabízí neomezené volání a 1,5 GB FUP

T-Mobile představil ke konci roku neomezený tarif s 1 GB dat za 285 Kč. Nyní zde máme asi reakci Vodafonu, který potichu zařadil do své nabídky o něco výhodnější tarif s podobnou cenou a lepším parametrem. [pokračování článku]

Společná nadstavba pro smartphony OnePlus a OPPO by mohla přijít v druhé polovině letošního roku

Již v loňském roce společnost OnePlus oznámila, že přechází pod křídla mateřského OPPO. Pozornější uživatelé jistě zaznamenali, že mobily obou značek si během posledních let byly velmi podobné, pouze zabalené do jiného kabátu. Před několika dny jsme se navíc dozvěděli, že mimo hardware budou smartphony sdílet také stejnou nadstavbu, údajný H₂O OS. [pokračování článku]

BlackBerry mobil nakonec nepřijde dle neoficiálních informací

Už je to sedm let, co jsme se dočkali mobilního telefonu BlackBerry od stejnojmenné společnosti. Od roku 2016 se sice dostalo na trh několik modelů, ale za nimi stály jiné společnosti, které měly licenci na používání značky. Mezi ty největší patřilo TCL, ale našlo se ještě pár výrobců. Tou poslední společností, která měla opět přinést mobilní telefon BlackBeery, byla OnwardMobility. Zřejmě se tak ale nestane. [pokračování článku]

