Realme 9 Pro+; Zdroj: Realme

Realme 9 Pro+ a Realme 9 Pro oficiálně, plus nemusí znamenat lepší

Realme nějakou dobu lákalo na dnešní představení novinek v rámci série Realme 9. Na světlo světa se dostávají modely Realme 9 Pro a Realme 9 Pro+. Sice byste si řekli, že plus v názvu bude znamenat lepší specifikace, ale v tomto případě to není zcela přesné. Dalo by se říci, že každý z těchto modelů se snaží lákat na trochu jinou sestavu specifikací.

Realme C35 je další novinka lákající na nízkou cenu

Dvě novinky

Začneme modelem Realme 9 Pro. Jeho předností je 120Hz displej a baterie o kapacitě 5000 mAh. O rychlé nabíjení se zde stará 33W technologie. Zadní fotografická výbava obsahuje 64MPx hlavní senzor, 8MPx ultra širokoúhlý snímač a pak jeden 2MPx pro makro fotky. Zde Realme použilo procesor Snapdragon 695.

Realme 9 Pro+ naopak nabízí jen 90Hz displej a kapacita baterie klesla na 4500 mAh. Naopak rychlost nabíjení poskočila na 60W a mobil je vybaven navíc stereo reproduktory. Zadní strana prošla obměnou, aspoň co se týče hlavního foťáku. Sice došlo ke snížení rozlišení na 50 MPx, ale na druhou stranu byla zakomponována optická stabilizace obrazu. I procesor je jiný. Realme 9 Pro+ se chlubí modelem Dimensity 920 od Mediateku.

Plus model se navíc snaží lákat ještě na lepší chlazení, vylepšené fotografické schopnosti společně s vychytávkami jako dlouhá expozice a třeba měřením srdečního tepu skrze čtečku otisků prstů v displeji.

Bude tedy záležet na zákazníkovi, čemu dá přednost. Rychlejší nabíjení, rychlejší displej nebo optická stabilizace obrazu. Realme 9 Pro má nastavenou cenu za základní model v přepočtu přibližně na 5 200 Kč. Verze Realme 9 Pro+ pak začíná na cca 7 200 Kč.

Specifikace Realme 9 Pro+

displej: 6,43 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 90Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Dimensity 920

verze: 6GB LPDDR4x RAM + 128 GB (UFS 2.2) 6GB LPDDR4x RAM + 128/256 GB (UFS 2.2)

Dual SIM (nano + nano)

Android 12 + realme UI 3.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, 4cm makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, stereo, Dolby Atmos

rozměry: 160,2 × 73,3 × 7,99 mm, 182 gramů

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n66 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 60W

Specifikace Realme 9 Pro

displej: 6,95 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz

procesor: Snapdragon 695

verze: 6GB LPDDR4x RAM + 128 GB (UFS 2.2) 8GB LPDDR4x RAM + 128 GB (UFS 2.2)

Dual SIM (nano + nano)

Android 12 + realme UI 3.0

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, 4cm makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, Dolby Atmos

rozměry: 164,3 × 75,6 × 8,5 mm, 195 gramů

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n66 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 33W

Zdroje: xda-developers.com, fonearena.com



Domů » Články » Realme 9 Pro+ a Realme 9 Pro oficiálně, plus nemusí znamenat lepší

reklama reklama