Google představil Android Privacy Sandbox

Mnohé společnosti vydělávají na reklamě, hlavně tedy cíleného obsahu. Ale by bylo možné nabídnout uživateli relevantní reklamu, je zapotřebí sbírat data a na jejich základě pak rozhodnout, jaká reklama je pro uživatele nejvhodnější. Zde je ale zapotřebí sledovat chování uživatele, což je mimo jiné v hledáčku regulátorů a dalších subjektů včetně politiků. Apple se k této problematice postavil tvrdě a dal uživatelům na výběr, jestli chtějí být sledování napříč systémem či nikoliv. Bohužel má tato metoda silný dopad na firmy těžící z reklam. Příkladem je Facebook, který kvůli tomuto přístupu přijde o 10 miliard dolarů. Google se vydává jinou cestou.

Android Privacy Sandbox

Google si jednoduše nemůže dovolit zakomponovat do Androidu a dalších svých systémů a aplikací systém podobný tomu od Applu. Mělo by to velký dopad na finance, a to nejen pro Google. Proto chce najít řešení, které bude vyhovovat uživatelům, vývojářům i firmám poskytujících reklamu.

Představil Android Privacy Sandbox, která má nabídnout optimální řešení. Bohužel v tuto chvíli se teprve hledá ta nejlepší cesta. Rozjely se spolupráce s nejrůznějšími firmami a začíná se pracovat na řešení. Google nechce nabídnout možnost nesledování chování uživatele, ale zároveň chce zachovat možnou analýzu chování uživatele.

Android Privacy Sandbox má nabídnout ucelenější nástroj. Zatím není sice jasná představa, jak vše bude fungovat, ale ve hře je Topics API, které se buduje i pro Chrome. Místo sledování střípků informací napříč systémem, bude sám Android nabízet témata vývojářům a inzerentům systémům, co uživatele zajímá.

Dalo by se říci, že Android Privacy Sandbox nabídne témata bez možnosti hlubokého sledování uživatele. Reklamní systém následně dostane téma a podle toho rozhodne, jaká reklama by mohla být pro konkrétního uživatele. Kromě Topics API je ve hře také technologie FLEDGE (First Locally-Executed Decision over Groups Experiment). Dá se říci, že Android bude řešit cílení sám a jen „předhodí“ reklamním systémům přibližná data.

V tuto chvíli Google používá reklamní ID na Androidu, které slouží pro cílení reklamy. To vydrží minimálně dva roky, něž se přejde na nový systém. V tomto roce firma uvede první verze Android Privacy Sandbox a bude se pracovat na nejoptimálnější metodě, jak vyhovět všem stranám.

Dá se očekávat, že tento systém nebude zcela autonomní. Uživatel by měl mít přístup k některým datům a ovlivnit, co ho zajímá a co ne. Zatím si budeme muset počkat, co vlastně Android Privacy Sandbox přinese a jak moc změní trh s reklamou. Google jde na vše pomalu a snaží se zapojit do diskuze co nejvíce subjektů, aby nedošlo k narušení trhu, jako v případě řešení od Applu.

