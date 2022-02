BlackBerry mobil nakonec nepřijde dle neoficiálních informací

BlackBerry Priv; Zdroj: BlackBerry

Už je to sedm let, co jsme se dočkali mobilního telefonu BlackBerry od stejnojmenné společnosti. Od roku 2016 se sice dostalo na trh několik modelů, ale za nimi stály jiné společnosti, které měly licenci na používání značky. Mezi ty největší patřilo TCL, ale našlo se ještě pár výrobců. Tou poslední společností, která měla opět přinést mobilní telefon BlackBeery, byla OnwardMobility. Zřejmě se tak ale nestane.

BlackBerry prodává své patenty, může to mít dramatický vliv na trh s mobily

Poslední tečka za BlackBerry?

OnwardMobility je malá společnost z Texasu, která získala licenci na používání značky BlackBerry na smartphonech. Spolupracuje také se společností FIH Mobile (dceřiná firma Foxconn Technology Group). OnwardMobility slibovalo mobilní telefon BlackBerry s podporou sítí páté generace a hardwarovou klávesnicí. Mobil měl vycházet z původního BlackBerry Priv. Pokračování jsme se mělo dočkat v roce 2021, ale nestalo se tak.

Firma uvedla, že došlo ke zdržení vlivem pandemie a problémů s dodavatelskými řetězci, takže byl celý projekt posunut na tento rok. Nedozvěděli jsme se, kdy očekávat návrat mobilního telefonu BlackBerry na trh, a zřejmě už asi nemusíme. Dle dostupných informací od lidí obeznámených se situací, došlo ke zrušení licenčního ujednání a OnwardMobility nebude moci použít název BlackBerry.

BlackBerry mobily s BB OS budou nepoužitelné

Zatím společnosti nevydaly oficiální prohlášení, takže informace ještě není potvrzena, ale údajně za zrušením stojí přímo BlackBerry. Údajně se zcela stahuje z trhu mobilních telefonů a ani si John Chen (CEO BlackBerry) nepřeje, aby se značka objevila ve spojení s mobilními telefony. Budeme si muset počkat na oficiální prohlášení OnwardMobility. Pakliže došlo ke ztrátě licence a mobilní telefon již existuje, může být i tak uveden na trh. Jen je otázkou, jestli má případné zařízení šanci na úspěch, když nebude doprovázeno známou značkou.

Zdroje: androidpolice.com, forums.crackberry.com



Domů » Články » BlackBerry mobil nakonec nepřijde dle neoficiálních informací

reklama reklama