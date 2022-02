Zdroj: Nokia

Nokia uvádí sluchátka Go Earbuds 2+ a 2 Pro

Dvojice levných sluchátek vychází pod značkou Nokia, která mezi sebou sdílí většinu vlastností včetně vzhledu. Výrobce jim dal jména Go Earbuds 2+ a Go Earbuds 2 Pro. Novinky byly oficiálně představeny během tiskové konference, kde došlo také k odhalení telefonů G11 a G21. Bezdrátová sluchátka rovnou míří do prodeje, přičemž dostupnost v Česku prozatím neznáme.

Jen do počtu

Dovnitř se dostal 10mm zvukový měnič, který si rozumí jen se základní technologií ENC (potlačení okolního hluku). Komunikace probíhá přes funkci Bluetooth 5.2 a ke všemu přináší podporu rychlého párování. Konstrukce získala certifikaci odolnosti IPX4, takže potu nebo stříkající vodě během tréninku odolají bez větších problémů. Oba modely mají dotykové plošky pro ovládání nejen hudebního ovladače.

Každé sluchátko nese 40mAh baterii a dodávané nabíjecí pouzdro s USB-C vstupem obsahuje 300mAh článek. V každém případě dohromady zvládnou hrát až 24 hodin. Jediným rozdílem je přítomnost herního režimu u verze Pro přinášející nízkou latenci zvuku. U všech prodejců budou na výběr dvě barevné varianty – bílá, černá. Za Go Earbuds 2+ zaplatíte zhruba 855 Kč, zatímco Go Earbuds 2 Pro po přepočtu stojí cca 962 Kč.

