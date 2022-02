Youtube možná zruší sdílení u kontroverzních videí

Fotka od Leon Bublitz z Unsplash

Svoboda slova je jeden ze základních pilířů demokracie. Bohužel toho zneužívají jedinci, kteří úmyslně nebo neúmyslně šíří dezinformace, jež mohou mít vliv na společnost, dění i chování některých jedinců. Společnosti se snaží vytvořit systém pro ověřování faktů, ale je to velmi náročný úkol a možná se nikdy nedočkáme účinného nástroje. Youtube je jednou z mnoha platforem, která nabízí možnost vyjádřit svůj názor, ale zároveň i zde se objevují dezinformace. Proto se hledá způsob, jak omezit jejich dosah.

Konec sdílení?

Neala Mohana, produktový ředitel Youtube, se vyjádřil, jak by se mohlo přistupovat k videím, která neporušují zásady komunity, ale zároveň je jejich obsah kontroverzní, případně obsahuje dezinformace. Je více méně jasné, že Youtube nebude doporučovat taková videa, ale to evidentně nestačí. Ostatně 80 organizací vyzvalo Youtube, aby došlo na přijetí tvrdších opatření.

Neala nastínil, že u takových videí by mohlo dojít ke zrušení sdílení. nešlo by jen o odebrání tlačítka pro sdílení. Video vložené na jiné stránky by nešlo přehrát, a dokonce by nefungoval ani přímý odkaz. Ten by byl zřejmě generován vždy nově, aby se zabránilo šíření na jiných platformách.

Druhou možností, která je ve hře, by byla znělka před spuštěním videa, jež by varovala před obsahem a možnými dezinformacemi. Případně by se nabízela kombinace obou možností. Zatím ale nebylo přijato jakékoliv rozhodnutí a zřejmě nás čeká testovací fáze.

Zde je ale nutné poznamenat, že Neala Mohana se vyjádřil k případnému řešení. Stále je zde problém v identifikaci videí, která pojmenovávají v Youtube jako „borderline content“, tedy obsah na hraně.

Zdroje: blog.youtube, androidheadlines.com



