Nothing plánuje 5 nových produktů, jeden z nich by se měl objevit již v prosinci

Technologická společnost Nothing byla přestavena letos v lednu. Za tímto projektem stojí Carl Pei, spoluzakladatel společnosti OnePlus, od které před rokem odešel. Vizí společnosti Nothing je odstranit bariéry mezi lidmi a technologiemi a vytvořit tak bezproblémovou digitální budoucnost.

Nothing pravděpodobně brzy uvede nové produkty

Nothing má za sebou již první produkt, kterým jsou bezdrátová sluchátka Nothing ear (1) uvedená letos v srpnu. Společnost se pochlubila celkem 180 tisíci prodanými kusy a dalšími 320 objednávkami. Prognózy jsou takové, že počet objednávek by měl atakovat hranici 600 tisíc kusů. Generální ředitel a viceprezident pro Nothing v Indii – Manu Sharma sdělil, že společnost aktuálně vyvíjí pět nových produktů, které chce v brzké době uvést na trh. Již koncem tohoto roku by se měl na trhu objevit první z nich.

O jaké produkty se konkrétně má jednat, Sharma nesdělil, ale podle nedávnou zveřejněných informací by měla být letos uvedena powerbanka a začátkem roku 2022 pak první smartphone. V roce 2022 by měly být uvedeny i další produkty z kategorie životní styl. Společnost Nothing před nedávnem oznámila partnerství s předním výrobce čipových sad Qualcomm a právě příští rok chce uvést produkty poháněné procesory Snapdragon. Plánované produkty dle zvěstí nesou kódová označení Abra a Arceus, kdy Abra bude pravděpodobně název pro připravovanou powerbanku a kódové označení Arceus pravděpodobně ponese nový smartphone.

