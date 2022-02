První česká komunita na Twitteru věnovaná mobilům

Zdroj: Tech Crunch

Není to tak dávno, co Twitter spustil konečně komunity i pro aplikaci pro Android. Sice by se na první pohled mohlo zdát, že kdokoliv si bude moci vytvořit svou vlastní, ale není tomu tak. Twitter asi nechtěl, aby se s komunitami roztrhl pytel, což by nakonec způsobilo zaplavení sociální sítě. Zde si jednoduše řídí, kdo bude moci vytvořit svou komunitu. Máme dobrou zprávu, Twitter vyhověl naší žádosti a můžeme vám představit první Twitter komunitu pro Česko a Slovensko věnovanou mobilním telefonům a všemu kolem nich.

Twitter spouští Komunity i na Androidu

Smartphony CZ/SK

Jak již bylo řečeno, požádali jsme si o vytvoření komunity a Twitter nám vyšel vstříc. Dovolil nám založit pouze jednu, takže jsme měli poměrně jednoduché rozhodování, co se týče samotného názvu. Abychom obsáhli všechny platformy, i třeba ty budoucí, pojmenovali jsme ji Smartphony CZ/SK (odkaz na připojení do komunity), tedy stejně jako komunitu na Facebooku.

Po připojení můžete přispívat do ní, přičemž vaše tweety budou viditelné jen pro členy. Oni také mají jako jediní právo reagovat na váš příspěvek, ať jde o odpovědi nebo „lajkování“. Vaše příspěvky nejsou viditelné na vašem profilu a tweety jde jen je citovat, čímž mohou být nasdíleny pro vaše sledující i mimo komunitu.

Při psaní příspěvku si můžete vybrat, jestli má být viditelný pro všechny, nebo má být zveřejněn do komunity. Pokud se přidáte do komunity, tak v aplikaci pro mobilní telefon uvidíte nové prostřední tlačítko. Pod ním se skrývají komunity a všechny příspěvky. Na webu je odkaz na levé části v menu.

Po přidání do komunity se ale záložka nemusí hned objevit. Například u mobilní aplikace bylo nutní ji ukončit a pak znovu spustit. Jeden uživatel uvedl, že pomohl restart, druhý raději udělal reinstalaci aplikace. Jde vidět, že celá služba je zatím ve vývoji a Twitter na ní pracuje. I tak máme radost, že existuje první česká a slovenská komunita na Twitteru věnovaná smartphonům. Jste zváni!



