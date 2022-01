Možná se konečně dočkáme iSIM, firmy se pochlubily prototypem

Zdroj: T-Mobile

Možná ani už nevíte jak vypadala původní SIM karta do mobilů. Byla ve velikosti platební karty a zpravidla byla umístěna hned pod baterií mobilu. Postupem času se zmenšovala až do podoby velmi malého plastového nosiče s čipem. Nejmenší verze se jmenuje microSIM. Dnes ale u některých mobilů a dalších zařízení je možné použít eSIM. Bohužel na trhu není stále dostatek zařízení s touto technologií. Pravděpodobně s cílem úspor nákladům někteří výrobci nepřidávají speciální čip pro eSIM do základní desky. Adopce je tedy velmi pomalá, ale to by se mohlo změnit s technologií iSIM.

iSIM konečně v prvním mobilu

Technologie iSIM není nijak nová. K první demonstraci, respektive k představení došlo v roce 2018 na veletrhu MWC společností ARM. Ve své podstatě se dá říci, že se jedná o softwarové řešení, které je zabudováno přímo do procesoru do speciální chráněné oblasti. Od demonstrace uběhl rok a na trhu se objevila první podpora pro toto řešení. Konkrétně šlo použít Snapdragon 855, ale k aplikaci a k rozšíření nikdy nedošlo.

Až nyní se společnosti Qualcomm, Vodafone a Thale pochlubily prvním prototypem zařízení (proof of concept), které má integrovanou technologii iSIM. Jedná se o upravenou verzi Samsung Galaxy Z Flip3 5G s procesorem Snapdragon 888, v kterém běží speciální software od Thale. Navíc vše splňuje specifikace ieUICC GSMA.

Ve své podstatě jsme se dočkali jen ukázky prvního použití této slibné technologie. Pakliže dojde na rozšíření, bude možné využít i bonusové vlastnosti. iSIM podporuje více účtů, vyšší zabezpečení, možné rozšíření o další funkce a jednodušší správa. Navíc výrobci nebudou muset používat další čip na základní desce mobilu, když iSIM bude součástí procesorů. Vzhledem k tomu, že ubyde hardwaru, tak dojde ke snížení spotřeby energie.

Do roku 2025 bude dodáno 2 miliardy zařízení s iSIM nebo eSIM

Navíc iSIM bude možné integrovat do dalších zařízení, jako jsou IoT, VR, AR, nositelná elektronika a další bez větším nákladů navíc. Samozřejmě je otázkou, kdy se na trhu objeví byť jen první smartphone. První bude muset Qualcomm a podobní výrobci procesorů nabídnout iSIM u velkého spektra modelů a následně mobilní operátoři budou muset zajistit podporu, případně rychlou a jednoduchou adopci. I tak se obáváme, že má iSIM ještě dlouhou cestu před sebou, v rámci které se bude snažit vytlačit původní plastové SIM karty.

