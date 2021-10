Galaxy Watch 4 (40mm) – americko-korejský mix [recenze]

Galaxy Watch 4; zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung po roce uvedl nové chytré hodinky, tentokrát již s označením Galaxy Watch 4 a rovnou ve dvou verzích navazující jak na loňské Galaxy Watch 3, tak na Galaxy Watch Active 2 z roku 2019. Oproti předchozím modelů tu máme ale zcela nový systém WearOS vzniklý ve spolupráci Samsungu a Googlu. Nový model zaujme také pokročilým senzorem pro měření tělesných funkcí. Jak se Galaxy Watch 4 používají s novým systémem? Jaké jsou naše zkušenosti? Na to se dnes podíváme v této recenzi.

Konstrukce

Na test nám dorazila varianta Galaxy Watch 4 s menším displejem 40mm a bez přídomku Classic. Jedná se o nejlevnější variantu hodinek této generace, přičemž dražší verze Classic nabízí otočnou fyzickou lunetu a velikosti 42 a 46 mm. Osobně jsem byl za menší verzi rád, jelikož na moji ruku sednou perfektně. Testovali jsme hodinky ve stříbrné barvě s bílým páskem a musím říct, že se jedná opravdu o velmi pěkné hodinky.

Oproti minulé generaci Galaxy Watch Active 2, na kterou právě základní Galaxy Watch 4 navazuje, je displej zcela plochý. Tělo hodinek je vyrobeno z hliníku a zpracování je velmi kvalitní. Menší výtku mám však k rámečkům kolem displeje, které jsou zhruba stejně velké jako u předchůdce. Ve srovnání s nedávno představenými Apple Watch Series 7 na mě působí jako příliš velké (zvlášť při bílém ciferníku).

Na pravém boku zařízení se nachází dvě tlačítka – jedno slouží pro návrat na domovskou obrazovku (ciferník) a druhé pro krok zpět. Co mě ale ihned zaujalo, byl fakt, že na starších modelech se systémem Tizen sloužilo pro krok zpět horní tlačítko, nyní je to to dolní. Pokud tak plánujete přechod na novinku, budete si muset na prohození chvíli zvykat.

Pochválit musím také nízkou hmotnost, která činí 25 gramů. Na spodní straně hodinek se nachází elektrody pro měření tělesných funkcí včetně nového Samsung BioActive Sensoru. Překvapilo mě, že právě spodek hodinek vypadá ale téměř identicky jako na Galaxy Watch 3 a také Active 2.

Odolnost vůči vodě je již dnes samozřejmostí, a tak zde nechybí certifikace IP68 a máme tu také jako u předchůdců MIL-STD-810G, což je odolnost vůči teplotním změnám, vlhkosti a dalším testům. Voděodolnost je pak 5 ATM, s hodinkami jsem byl plavat a vše přežily naprosto bez úhony.

Displej

Zobrazovací panel nabízí oproti předchůdcům vyšší rozlišení 396 x 396 pixelů (verze 40mm), případně 450 x 450 (verze 44mm). U předchůdce měl displej v obou verzích rozlišení 360 x 360. Jemnost je tak nyní více než dostatečná. Stále se pak jedná o Super AMOLED s podporou always-on zobrazení a automatickou regulací jasu. Krycím sklem je Gorilla Glass DX+. Viditelnost na přímém slunečním svitu je skvělá.

Sport a zdraví

Vaše zdraví bude kontrolovat už zmíněný nový BioActive Sensor. Ten zvládne změřit procento a hmotnost tělesného tuku, kosterního svalstva, obsah vody v těle, BMI a další údaje. To se mi moc líbí, a ačkoliv nemám profesionální přístroj pro porovnání, určitě minimálně v průběhu delšího času uvidíte pokrok a můžete sledovat na svém těle určité trendy a změny. Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiné lékařské přístroje nebo pokud jste těhotná žena, nemáte měření těchto tělesných údajů používat.

K dispozici je také měření EKG a krevního tlaku. Měření EKG již známe z předchozí generace (a je již konečně dostupné také v ČR), přičemž zajímavější je druhá funkce. Tu si bohužel nejspíš jako já moc neužijete, pro její zprovoznění je totiž třeba mít k dispozici klasický měřič krevního tlaku s rukávem na ruku a pomocí něj provést kalibraci s hodinkami na ruce. Proces je podrobně popsaný v aplikaci a kalibraci máte provádět každý měsíc.

S hodinkami jsem byl běhat, plavat a jezdit na kole. Při plavání vám již výchozí vestavěná aplikace umožní automaticky rozpoznat styl plavání, řekne vám tempo, čas každého bazénu a další podrobnosti. Samozřejmostí je sledování tepu, kdy vidíte také jednotlivé pásma srdeční frekvence, což se mi moc líbí, a třeba konkurenční Apple Watch toto v základu neumí.

GPS je při sledování běhu či jízdy na kole jsem porovnával s Apple Watch. Hodinky od Samsungu například při cyklistice naměřily vzdálenost 19,84 km, zatímco jablečný model naměřil 20,10 km. Zde jsem telefon pro srovnání neměl, nicméně při jednom běhu v trochu zalesněné oblasti telefon naměřil přesně 4 km, Apple Watch 3,92 km a nové Galaxy Watch pak 3,81 km. Je zde tedy mírná odchylka, nicméně nic dramatického. V bazénu měří vzdálenosti plavání oba modely hodinek úplně stejně (a správně).

Při běhu pak dostanete kromě základních údajů také pokročilou metriku běhání, kde vidíte podrobnou analýzu například doby letu, pravidelnosti, asymetrii a další, přičemž vám aplikace rovnou říká, co je třeba zlepšit, co se mi líbí. Dále můžete sledovat více než 90 druhů cvičení přičemž k dispozici je i trenér běhu.

Hardware

Uvnitř Samsung konečně po mnoha letech integroval procesor nové generace. Máme tu modernější čip Exynos W920 vyrobený nejnovějším 5nm procesem a jádry Cortex-A55. Ten je doplněn o 1,5 GB operační paměti a v praxi je chod systému velmi slušný, ačkoliv se nemůžu zbavit dojmu, že konkurent v podobě Apple Watch je trochu rychlejší. Když už jsem u toho srovnání, neodpustím si zkritizovat také vibrace u Samsungu. Nejsou vůbec špatné, ale haptická odezva u Apple je ještě o kus dál ať už rychlostí vibrační odezvy či výsledné příjemnosti.

Specifikace Galaxy Watch4 40mm

displej: 1,2 palců, 396 x 396 pixelů, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX+

procesor: Exynos W920

RAM: 1,5 GB

úložiště: 16 GB

Wear OS 3 + One UI Watch 3

Senzor Samsung BioActive (optické měření srdeční činnosti + elektrické měření srdeční činnosti + analýza bioelektrického odporu), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, světelný senzor

(LTE) , Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/ g/n 2.4+5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

rozměry: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm; 25,9 gramů

hliníkové provedení

barvy: černá, růžovo-zlatá, stříbrná

baterie: 247 mAh, bezdrátové nabíjení s WPC

Menším mínusem je menší interní úložiště. To nabízí sice 16 GB, ale při pohledu do nastavení v mém případě po nastavení hodinek je k dispozici 6,7 GB (výrobce udává kapacitu 7,6 GB). To vám na stažení mnoha playlistů hudby už příliš místa nezbývá a škoda, že tu není 32GB úložiště.

Výdrž baterie

Výdrž baterie zajišťuje akumulátor s kapacitou 247 mAh, což je u této 40mm verze úplně stejně jako u předchůdců stejné velikosti. Výdrž je tak v podstatě podobná, když budete hodinky šetřit, dva dny dokážete vydržet. Při sportování s aktivním sledováním polohy přes GPS mi za 2 hodiny ubylo celkem 20 procent kapacity baterie.

Nabíjení na 80 % trvá přibližně 1 hodinu a na plnou kapacitu se dostanete za 1,5 hodiny. Zklamáním je pro mě napájecí kabel s magnetickým pukem na jednom konci a bohužel starým USB-A na konci druhém. Pokud tak máte moderní Samsung, kde je v balení již jen USB-C – USB-C kabel a k němu adaptér do zásuvky, budete potřebovat ještě jeden adaptér se starým USB.

Nový systém

Nový systém WearOS 3 nahradil starý Tizen. Má však nadstavbu OneUI, která modifikuje uživatelské rozhraní do podobného stylu a grafiky, jako na starém systému. Přechod na WearOS chválím, konečně si užijete lepší podporu aplikací od Googlu včetně dostupnosti Google Pay. To je asi největší benefit celého přechodu.

Placení přes hodinky tedy funguje zcela bez problémů, jen mě překvapilo, že ve výchozím nastavení zde není žádná zkratka pro vyvolání obrazovky pro platbu. Při mém první placení jsem tak klikal dvakrát na tlačítka nebo je držel a nic. Naštěstí v nastavení lze zvolit dvojklik horním tlačítkem pro vyvolání platby.

Možná byste očekávali, že po přechodu na WearOS bude ke správě hodinek určena aplikace od Googlu a svoje sportovní aktivity budete hledat v Google Fit. Není tomu ale úplně tak, správa hodinek probíhá stále ve vlastní aplikaci Galaxy Wearable a zdravotní data máte primárně v S Health. Někoho může zamrzet absence kompatibility s iOS zařízeními oproti předchozímu Tizenu. Osobně to ale nevidím jako moc velký problém, kvůli omezení iOS stejnak polovina funkcí nefungovala optimálně. Samsung tak míří svoje nové hodinky jen pro Android, kde fungují naplno.

Pro zobrazení spuštěných aplikací slouží ve výchozím stavu položka v menu, což mi přijde mírně nepraktické. V nastavení opět doporučuji této funkci přiřadit tlačítko. Obecně chválím, že nastavení hodinek je vskutku bohaté a je zde možnost spoustu věcí pozměnit k vašemu vkusu.

Ciferníků je k dispozici dostatečné množství a potěšilo mě, že jsou zde i některé z původního Tizenu. Je zde pak samozřejmě možnost si je různě připůsobit a nebo stáhnout další z Obchodu Play. Aplikace na nové hodinky najdete také v tomto obchodě a ke stažení je například Strava, Spotify (včetně funkčního offline poslechu), Adidas, Google Fit, Calm, Seven, Stocard a další.

Zhodnocení Galaxy Watch 4

Samsung s novými Galaxy Watch 4 udělal krok správným směrem. Spojil se s Googlem a díky tomu postavil nový model na systému Wear OS. Ten přináší sice svoji vlastní nadstavbu One UI, stále však dostanete aplikace od Googlu a především možnost platit skrz Google Pay. A ona samotná nadstavba One UI je za mě povedená, optimalizace je skvělá. Pochvalu výrobce zaslouží za integraci moderního procesoru nebo celé řady zdravotních senzorů a funkcí.

Cenovka základních Galaxy Watch 4 40mm, které jsem měli v našem testu, činí 7 tisíc, což si myslím, že je velmi příznivá částka. Za větší model si připlatí 600 Kč a stále je zde skvělý poměr cena/výkon. Pokud se podíváme na konkurenci, ostatní modely mají většinou starší WearOS se starším procesorem (přičemž mnohé z nich jako třeba Fossil 5E ani nedostanou WearOS 3), nebo se nabízí mírně dražší Huawei Watch 3, které mají však mnohem omezenější systém ale delší výdrž baterie. Zajímavou alternativou může být Fitbit Versa nebo Garmin Venu.

Klady:

Povedený design

Nízká hmotnost

Vynikající displej

Konečně platba hodinkami u Samsungu

Mírné zlevnění oproti předchůdci

Zápory:

Slabší výdrž baterie

Kompatibilita pouze s Androidem, se Samsungem nejlépe

Menší dostupná kapacita úložiště pro vaši hudbu (kolem 7 GB)

Ceny:

Galaxy Watch4 40mm – 6 999 Kč – testovaný model

Galaxy Watch4 44mm – 7 599 Kč

Galaxy Watch4 44mm LTE – 8 999 Kč

Galaxy Watch4 Classic 42mm – 9 499 Kč

Galaxy Watch4 Classic 46mm – 9 999 Kč

Galaxy Watch4 Classic 46mm LTE – 11 499 Kč

