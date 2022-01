Google Pixel Watch – začíná se poodhalovat datum uvedení [aktualizováno]

Zdroj: Jon Prosser

Aktualizováno 22. 1.

Jon Prosser stojí za mnohými úniky kolem nadcházejících a dlouho očekávaných hodinek od Googlu. Zatím si musíme počkat na potvrzení i třeba designu od dalších lidí zaměřující na úniky, ale máme zde další střípek informací. Jon uvádí, že by k představení mělo dojít již 26. května. Jednalo by se o celkem pochopitelné datum, jelikož přibližně v té době bude probíhat vývojářská společnost Googlu a zřejmě se bude více věnovat Wear OS 3, tedy systému pro chytré hodinky, který je zatím dostupný jen na nejnovějších Galaxy Watch4 od Samsungu.

Aktualizováno 22. 12.

Zatím to vypadá tak, že bychom se skutečně mohli dočkat hodinek Google Pixel Watch, aspoň soudě dle návalu informací. Tentokrát se podařilo objevit, že Wear OS 3 bude obsahovat u těchto novinek PIXEL_EXPERIENCE_WATCH. To by znamenalo, že některé funkce budou od Googlu zprvu dostupné jen exkluzivně pro jeho vlastní hodinky. Jednou z nich by mohl být offline režim pro asistenta. To znamená, že některé úkoly bude moci řešit bez připojení k internetu, respektive k telefonu.

Také se zmiňuje i procesor a dle dostupných informací by měly hodinky disponovat SoC Exynos přímo od Samsungu. Je ale otázkou, jestli se použije ten samý, který je obsažen v Samsung Galaxy Watch4, nebo si opět nechá Google vyrobit jeden na zakázku s požadovanými úpravami.

Aktualizováno 16. 12.

Zatím si musíme počkat na další informace kolem uvedení nadcházejících hodinek od Googlu, na které čekáme doslova roky. Mezitím Google konečně vydal Wear OS 3 pro vývojáře, aby mohli začít připravovat aplikace pro nový systém. Ten je zatím dostupný jen na modelech od Samsungu a ostatní výrobci začnou s aktualizacemi až příští rok. Díky ale verzi pro vývojáře, která je dostupná pro emulátory, se podařilo objevit několik ciferníků. Můžeme předpokládat, že jsou určeny pro Pixel Watch, jelikož jeden z nich se objevil v předstihu na uniklých materiálech z dřívějška. Jeden ciferník navíc nese logo společnosti FitBit, kterou vlastní Google. I ta by měla uvést vlastní hodinky s Wear OS, jen si nejsme jisti, jestli se nebude jednat o ten samý model od Googlu.

Aktualizováno 5. 12.

Nedávno se objevily informace, že se dokončují chytré hodinky od Googlu. Tentokrát opět přichází Jon Prosser, který zveřejnil část marketingových materiálů, na kterých má být finální podoba Pixel Watch. Zatím se tedy potvrzuje bezrámečkový design. Pokud se informace a zejména podoba potvrdí, tak skutečně hodinky nebudou mít standardní uchycení řemínků.

Aktualizováno 3. 12.

Roky se hovoří o hodinkách od Googlu a vždy před údajným představeným dojde ke zdržení, pozastavení nebo odložení uvedení. Tentokrát zde ale máme informace, že se hodinek dočkáme v roce 2022, možná někdy na jaře. Dle dostupných informací dochází k aktivnímu vývoji a dokonce k testování mezi zaměstnanci Googlu.

Zařízení má kódové označení Rohan a již nyní víme, že se nabídne bezrámečkový design. Na samotné konstrukci má pracovat Pixel tým, nikoliv lidi z FitBitu. Na druhou stranu budou hodinky vybaveny některými technologiemi z odkoupené společnosti FitBit. Aktuální verze, kterou testují zaměstnanci, se musí nabíjet každý den, ale to se může ještě změnit. Nepotěšující informací jsou proprietární řemínky. Pakliže bude mít finální verze unikátní řešení, tak asi jen tak nevyměníte řemínek za jakýkoliv a budete muset nakupovat přímo u Googlu. Cena se odhaduje mezi 300 až 400 dolary.

Původní článek 9. 4.

Google spolknul hodně společností a mezi nimi je i Fitbit, známý výrobce chytrých hodinek. Očekávali jsme, že díky tomu se v dohledné době dočkáme konečně chytrých hodinek Google Pixel Watch. Zatím se tak nestalo, ale dnes zde máme první rendery možných hodinek od Googlu.

Google dokončil akvizici společnosti Fitbit [aktualizováno]

Pixel Watch?

O hodinkách od Googlu se spekuluje už řadu let. Jednou se proslýchalo, že byl celý projekt zrušen, pak zas obnoven. Dokonce minulý rok mělo dojít k uvedení, ale nakonec z toho sešlo. Nyní přichází Jon Prosser, který už mnohokrát odhalil, co firmy chystají. Měl přístup k marketingovým materiálům, ale nemohl je sdílet, aby ochránil zdroj. Proto na jejich základě nechal vytvořit rendery, které mají odpovídat tomu, co viděl.

Hodinky nesou označení Rohan. Mají nabídnout standardní výbavu pro chytré hodinky, jako senzor srdečního tepu a NFC. Bohužel o specifikacích není nic známo, ale je zde možnost, že budou vybaveny procesorem z dílny Googlu, což možná koresponduje se spekulacemi, že Pixel 6 nabídne nový procesor od Googlu.

K představení by mělo podle současných informací dojít v říjnu, právě společně s uvedením Pixelu 6. Jak známe Google, klidně může dojít k dalšímu odkladu. Budeme si muset počkat minimálně na další úniky, případně spekulace. Snad se tentokrát skutečně dočkáme a Google ukáže, jestli dokáže nabídnout konkurenční produkt pro hodinky od Applu a Samsungu.

Zdroje: gsmarena.com, 9to5google.com, gsmarena.com, twitter.com



Domů » Články » Google Pixel Watch – začíná se poodhalovat datum uvedení [aktualizováno]

reklama reklama