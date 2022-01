Vodafone nabízí 30 GB dat za 166,5 korun měsíčně u předplacenky, má to ale háček

Zdroj: Vodafone

Není to tak dávno, co Kaktus představil předplacenku Neřešto, kde je k dispozici 6 GB, neomezené sociální sítě a minuty a SMS zdarma za 300 Kč. Dále je zde novinka SIMPLE, kde nejnižší tarif přijde na 399 Kč, za což dostanete neomezené volání a 2 GB dat. Ještě do konce ledna je například možné využít nabídku od T-Mobile za 300 Kč, kde je neomezené volání a SMS společně s 1 GB. Vodafone na to reagoval uvedením speciální edice předplacené karty a dnes zde máme další dvě podobné novinky.

Speciální edice

Mobilní operátor se zřejmě rozhodl pro vytváření speciálních edicí v omezením množství, ale ve výsledku se jedná o promo akce, v rámci kterých dostanete na určitou dobu zvýhodnění. Novinkou je Datová karta 30 GB (předplacená karta), kde si můžete vybrat ze dvou variant. Pakliže zvolíte verzi na 3 měsíce, můžete každý měsíc čerpat 30 GB. Tato verze stojí 599 Kč. Když si ale zvolíte 6 měsíců, cena je 999 Kč. Lze se tedy dostat na 166,5 Kč měsíčně za 30 GB. Tato speciální edice ale neslouží jen data. Lze i volat a posílat SMS zprávy, přičemž účtování je 3,50 Kč za minutu volání a 1,90 Kč za SMS.

Je zde ale háček. Pokud vyčerpáte 30 GB, tak je na kartě nastaveno automatické navýšení o 250 MB za 49 Kč. Nemusíte se ale bát, že by se vše dělo bez informování. Vodafone uvádí na svých stránkách následující:

Pokud svůj měsíční objem 30 GB vyčerpáte, poběží internet dál plnou rychlostí a datový objem vám budeme automaticky navyšovat po 250 MB za cenu 49 Kč. O čerpání dat i každém navýšení vás budeme informovat SMSkou na kontaktní telefonní číslo. Své čerpání také můžete sledovat v Můj Vodafone.

Po uplynutí zaplacené doby v rámci promoakce nelze udělat obnovení. Pokud budete chtít například i po 6 měsících používat nadále připojení k internetu, budete si muset vybrat jeden ze stávajících datových balíčků bez zvýhodnění. Datová karta 30 GB je k dispozici v limitovaném množství, dle operátora se jedná o tisíce kusů. I tak se může jednat pro mnohé o zajímavou nabídku. Nabídka platí jen pro nové SIM karty s telefonním číslem.

