HTC Vive Focus 3 – když jde o business [recenze]

Firma HTC byla dříve známá především svými telefony, poslední dobou se ale víc zaměřuje především na virtuální realitu. HTC Vive Focus 3 jsou brýle určené spíš pro business účely a nabízejí mnoho zajímavých funkcí, na které se dnes v recenzi podíváme. Nejedná se ani tolik o řešení pro koncové zákazníka, a proto se zde zaměřím spíše na využití a funkce, které firmy můžou ocenit. Zároveň jistě potěší, že k nim není potřeba žádný další počítač. Jaké jsou v praxi?

Konstrukce

Na první pohled Vive Focus 3 vypadají jako další brýle pro virtuální realitu. Co však dělá tento VR headset mnohem zajímavější, jsou jednotlivé detaily. Velice potěší možnost odebrat obličejovou masku (části dotýkající se vaší hlavy), tedy měkčené molitany kolem očí a naopak z druhé strany měkčený kryt baterie. Můžete je tak jednoduše vyčistit či vyměnit rychle za čistý pár. Zvlášť v dnešní covidové době se to může hodit, pokud budou brýle určené pro více uživatelů a bude třeba jejich střídání. Oboje pak drží magnety. Potěší pak v této souvislosti také fyzicky vyměnitelná baterie.

VR brýle HTC Vive Focus 3 by měly něco vydržet. Jejich tělo je vyrobeno z hořčíku a velice mě potěšilo, že jsou dobře vyvážené. Ani při delším nošení vás tak “netahají za hlavu” či se nijak nepřevažují ani dopředu ani dozadu. Jakkoliv jsou brýle pohodlné, stejnak po více než hodině jsem se z nich cítil již celkem unavený a rád jsem se vrátil do skutečného světa, ale to platí minimálně u mě pro každé VR.

Na zadní části se pak nachází otočné kolečko, kterým utahujete upevnění brýlí na hlavě. Pod ním je pak tlačítko, přičemž při jeho držení ho naopak uvolníte. Jako pozitivní také hodnotím ukazatel stavu baterie v této zadní části, který je neustále vidět, i pokud má někdo headset na hlavě. Ve firmě tak máte bez nutnosti mít VR na hlavě neustále přehled, zda už není třeba vyměnit baterii.

Na samotném headsetu je na spodní části posuvník pro nastavení vaší vzdáleností očí. Vždy při nastavování hned vidíte na displeji ukazatel, přičemž je potřeba si tuto vzdálenost nastavit tak, aby byl naprosto ostrý. Na spodku je pak také dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Na bocích jsou totiž integrované hlasité reproduktory. Jejich výstup je velmi solidní a nikdy jsem necítil potřebu připojovat si další sluchátka.

Na levém boku je umístěno jedno tlačítko, kterým headset při podržení vypnete. Na druhém boku je pak konektor USB-C, pomocí kterého můžete nabíjet ovladače, a také 3,5mm jack pro připojení sluchátek.

Na čele se nachází několik snímačů, které umožňují ovládání pouze rukou. Pro pohyb v menu tak nepotřebujete ani držet ovladač v ruce, prostě máváte rukou a potvrzení provedete spojením ukazováčku a palce (takové virtuální kliknutí). Funguje to opravdu velmi přesně, jen většina her a aplikací stejnak vyžaduje mít ovladač v ruce.

Samotné ovladače se dobře drží, jsou celkem lehké a samozřejmostí je poutko pro uchycení na ruku, kdyby vám náhodou ovladač vypadl z ruky. Nabíjení probíhá přes USB-C na spodku. Kromě snímání pohybu, které funguje na jedničku, mají ovladače tři tlačítka, joystick a dva „pedály“.

Displej

Zobrazovací panel je chloubou zařízení. Máme tu integrovaný 5K displej (rozlišení 4 896 x 2 448 pixelů) s úhlem záběru 120 stupňů a to doplňuje ještě obnovovací frekvence 90 Hz. Těmito parametry spadá mezi ty nejlepší. Jedná se pak o LCD displej, přičemž obecně ve VR headsetech OLED panely dnes téměř nenachází. Přestože rozlišení 5K zní jako opravdu vysoké, ihned po nasazení brýlí zjistíte, že by to stále chtělo ještě o něco více. Realita má zkrátka vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení než 5K v současnosti žádné VR brýle nemají a po chvilce si rychle zvyknete i na 5K a vadit vám to nebude.

Hardware

Tyto brýle jsou samostatné zařízení a nevyžadují tak žádný další počítač ani žádné věže pro detekci pozice ovladačů. Jsou tak zcela bezdrátové, což je jedna z velkých výhod, ale má to také své zápory. Velký plus je tedy fakt, že se nemusíte starat o žádné základny snímající pohyb a že Vive Focus 3 opravdu funguje zcela nezávisle bez dalšího zařízení a kabelů. Jako nevýhodu však vidím fakt, že právě z tohoto důvodu probíhají veškeré výpočty a vykreslování přímo v brýlích.

O to se stará procesor Snapdragon XR2, který Qualcomm vyvinul přímo pro VR headsety. Jedná se však o čip velmi podobný Snapdragonu 865. A právě z toho plyne omezení – grafika v jednotlivých hrách a aplikacích zkrátka není tak pěkná a propracovaná jako při využívání externího počítače pro vykreslování. A to je vážně škoda, jelikož jak jsem již zmiňoval, zobrazovací panel patří mezi to nejlepší. Vive Focus nakonec umí i bezdrátově streamovat obsah z počítače (VIVE Business Streaming), díky čemuž si tedy můžete užít lepší grafiku, ale zase přes bezdrátové řešení bude obraz trochu komprimovaný.

Jako menší nevýhodu považuji také fakt, že headset má aktivní chlazení, které je zkrátka po chvilce hraní/používání slyšet, a to zvlášť pokud nebudete mít zvuk tak nahlas. Je to škoda, pasivní chlazení či tišší ventilátor bych ocenil.

Bezdrátovou konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.2 a Wi-Fi 6. Velice mě potěšila možnost bezdrátově streamovat obraz z headsetu (zrcadlit) do televize pomocí standardu Chromecast. Funguje to velmi dobře a okolí tak vidí, co vy vidíte.

Software a využití

Jak jsem již v úvodu zmínil, HTC Vive Focus 3 je určen spíše pro využití ve firmách. Typické využití je například setkání ve virtuální realitě na dálku přes HTC Vivesync, kde je třeba prezentován 3D model auta. Další časté využití je zaškolení zaměstnanců, jak například skládat díly, ovládat určitou techniku a nebo třeba dělat hamburgery. Ve VR můžete také třeba prezentovat před klienty a nebo si trénovat prezentaci před velkým publikem.

Samotných aplikací si zdarma v obchodě Viveport pro tento headset není tolik a je to logické. Pokud si nějaká firma chce pořídit tuto virtuální realitu, pravděpodobně by měla nalézt také správné využití. A s tím vám pomůže i samotný výrobce, rovnou ve Viveport je mnohdy možné kontaktovat vývojáře a domluvit se třeba na úpravě aplikace pro vaše specifické účely.

Sám jsem na headsetu vyzkoušel několik spíše řekl bych ukázkových aplikací. V první z nich například hledáte na pracovišti potenciální rizika, a může vám tedy pomoci při školení bezpečnosti práce. Další, co jsem vyzkoušel, byla simulace instalace nebo oprav z výšek s využitím vysokozdvižné plošiny. Zajímavostí je pak aplikace k naučení, jak odebírat vzorky pro PCR test z nosu.

K dispozici jsou ale i hry. Velmi mě bavila Space Slurpies, což je takový had, ale ve 3D. Další hra Kingdom od Blades je pak obdoba Fruit ninja. Celkem fajn bylo i boxování v Hitmotion. A pokud by vás už nebavily ani hry, k dispozici máte také Firefox, ve kterém můžete normálně surfovat po internetu.

Hned po každém zapnutí si vždy musíte nastavit virtuální hranici ve skutečném světě. Brýle vám tedy pomocí kamer promítnou vaše okolní prostředí, ve kterém si ovladačem nakreslíte hranici. Následně při vkročení mimo toto nastavené pole jste upozorněni, což je velmi pěkná funkce. Nenarazíte tak třeba do zdi.

Hlavní menu ve kterém stahujete aplikace, spouštíte aplikace a spravujete nastavení se nachází ve velmi pěkné virtuální místnosti. Uživatelské rozhraní je intuitivní a povedené.

Zhodnocení

HTC Vive Focus 3 není pro každého. Je to specifická virtuální realita, určená především pro firmy. Pro ně se pak může jednat o ideální jednoduché zařízení, ke kterému už nepotřebují žádný další počítač nebo základny snímající pohyb. Prostě v podstatě kdekoliv jen nasadíte zaměstnancům headset na hlavu a můžete je třeba naučit ovládat výrobní linku nebo se virtuální setkat a ukázat si 3D model připravovaného automobilu. Každý by však před koupí měl zvážit, k čemu přesně tuto VR využije, nejedná se totiž ani o úplně levnou záležitost. Cenovka se pohybuje kolem 38 tisíc (bez DPH pak kolem 30 tisíc). Přesto vše se jedná o kvalitní headset, který má sice menší nevýhody, ale nic zásadního.

Klady

Skvělý 5K displej

Vyvážená konstrukce, pohodlné nošení

Kvalitní zpracování

Vyměnitelná obličejová maska a kryt baterie

Plně samostatné zařízení

Zápory

Občas hlasitý ventilátor

Nižší výkon

Je dobré znát přesné využití předem



