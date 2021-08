Zdroj: Dotekománie

To nej z uplynulého týdne #34 – iCloud Mail, mýtné, Fitbit Charge 5

Google Mapy začnou zobrazovat cenu mýtného

Google se hodně stará o svou službu Mapy. Skoro by se dalo říci, že není měsíce, kdy by nepřibyla nějaká novinka. Nyní se ale ukazují informace o funkci, kterou sice v Česku asi moc nevyužijete, ale rozhodně se bude hodit při cestě do zahraničí. [pokračování článku]

Apple skenuje iCloud Mail už od roku 2019 a hledá CSAM

Apple nedávno ohlásil, že začne skenovat iCloud Photos pro obsah spadající do kategorie CSAM (child sexual abuse material), tedy materiály spojené s dětskou sexuální tématikou. Od ohlášení se musel k novince již několikrát vyjádřit a upřesnit systém skenování. Cílem je potlačit a odhalit takový materiál. Samozřejmě to bude mít i důsledky pro uživatele, kde je detekován CSAM. Jeden ze zástupců Applu se ale prořekl, díky čemuž došlo k odhalení praktik Applu. [pokračování článku]

Instagram přijde o jedno gesto

Instagram se stále snaží vylepšit svou aplikaci, přičemž v poslední době se zaměřuje jen na videa a také na dočasné příběhy. Nyní dojde k odstranění jednoho gesta, což se dotkne běžných uživatelů i samotných tvůrců. [pokračování článku]

Novinka Redmi 10 přichází na český trh

Po týdnu od představení smartphonu Redmi 10 získáváme oficiální informace o dostupnosti mobilu na českém trhu. K dispozici bude ve třech konfiguracích – 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB a 6 GB + 128 GB. Cena začíná na 4 499 Kč, přičemž prodej začne již 27. září. Firma si připravila i speciální akci do 3. října od zahájení prodeje, v rámci které můžete získat Redmi 10 se slevou 500 Kč. [pokračování článku]

Xiaomi aplikace Galerie uchovává fotografie i po smazání

Včera jsme vás informovali o problému zdvojování souborů minimálně u smartphonu OnePlus 9 Pro. Nyní se ukazuje, že obdobná situace je i u aplikace Galerie na smartphonech od společnosti Xiaomi. V tomto případě se nabízí řešení. [pokračování článku]

Facebook aplikace dostane funkce, o které přišla v roce 2014

Facebook se snaží upravovat svou vlastní aplikaci poměrně často. Ostatně se stává, že dva uživatelé se stejnou verzí aplikace nemají k dispozici totožné prostředí nebo funkce. Nyní se ale začíná testovat vrácení dvou funkcí. [pokračování článku]

Aktualizace iOS 14.7.1 u některých uživatelů způsobuje problémy s mobilním připojením

Poslední aktualizace, kterou Apple vydal a která má označení iOS 14.7.1, nepřinesla jen optimalizace, ale také problémy pro některé uživatele. [pokračování článku]

Mapy.cz zjednodušují zadávání adres

Seznam se snaží pracovat na svých službách, přičemž nejvíce pozornosti se těší služba Mapy.cz. Například nedávno jsme se dočkali možnosti hlasového zadávání adres, ale je zde trochu komplikace v nutnosti stisknutí ikony mikrofonu. Snad se dočkáme nějaké hlasové aktivace, aby byl například řidič věnoval nejvíce pozornosti řízení. Dnes zde máme drobnou vychytávku, kterou asi ocení i běžní uživatelé. [pokračování článku]

Fitbit Charge 5 oficiálně, mini trenér na zápěstí

Google zatím nepohltil Fitbit a společnost stále funguje více méně nezávisle, tedy značka. Dokazuje to novým chytrým náramkem Fitbit Charge 5, který byl dnes oficiálně představen. Oproti minulé generaci přináší nejen změnu designu, ale také několik novinek. [pokračování článku]

Nestahujte „vylepšený“ WhatsApp, obsahuje trojského koně

Už jsou dávno pryč časy, kdy k jedné komunikační platformě existovala celá řada klientů od nejrůznějších vývojářů. Společnosti chtějí, aby uživatelé používali jen jednu oficiální aplikaci, někdy jich mají více. Uživatelé se ale snaží najít takovou modifikaci, která nabízí funkce navíc, například čtení smazaných zpráv a podobně. Měli byste si ale dát pozor, co si stahujete do smartphonu. [pokračování článku]

T-Mobile představuje službu Pořad online a nové tarify

T-Mobile si nachystal na 1. září novou nabídku tarifů, přičemž zavádí novou službu Pořád online. Dle vyjádření společnosti se jedná na reakci zvyšování spotřeby dat uživatelů. Zároveň se snaží myslet i na ty uživatele, kteří se hlídají, aby nespotřebovali mnoho dat přes obnovením limitu. [pokračování článku]

E-shopy vám už doručí balík i do kufru auta

V poslední době se rozmohlo doručování zásilek z e-shopů do boxů, které jsou automatizované. Nyní ale přichází zcela nová služba, která má sice své limity a podmínky, ale posouvá využití moderních technologií dál. Novinka se jmenuje Doručení do mého automobilu. [pokračování článku]

Youtube Music konečně pro hodinky, ale moc se netěšte

Když Google začal budovat Youtube Music, bylo hned na začátku jasné, že původní Hudba Play skončí. Dnes se nabízí jen první zmiňovaná služba, ale té stále chyběla podstatná funkce. Samozřejmě tím myslíme dostupnost aplikace na hodinky se systémem Wear OS. To se nyní mění a konečně zde máme Youtube Music pro Wear OS. [pokračování článku]

Xiaomi zavádí detekci neautorizovaných baterií a limituje nabíjení

Společnost Xiaomi si začíná pohrávat s detekcí neautorizovaných součástek ve svých smartphonech, aspoň podle posledních náznaků ve zdrojových kódech. První začíná s bateriemi, kdy bude uživatel varován před neoriginální součástkou, případně neoprávněnou manipulací, tedy i výměnou technikem bez patřičné licence. [pokračování článku]

Pixel 6 (Pro) nabídne kýženou změnu

Postupně unikají další informace a dokonce došlo k potvrzení jedné součásti. Dokonce Hiroshi Lockheimer (senior více prezident pro Android) zveřejnil snímek obrazovky, který potvrdil integrovanou čtečku otisků prstů v displeji. Dále by měly nové modely podporovat i mmWave díky modemu od Samsungu. Dokonce s Androidem 13 se mají majitelé dočkat i podpory UWB technologie. [pokračování článku]

Chytré hodinky nově v obchodech – luxusní, elegantní, pro děti a i pro dámy

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu. [pokračování článku]

Netflix koketuje s hrami na Androidu

Netflix je poměrně významnou streamovací službou, kde najdete filmy, seriály a nejrůznější show, i vlastní výroby. S trochou nadsázky můžeme říci, že právě Netflix započal revoluci ve sledování takového obsahu za měsíční poplatek. Firmy se ale poohlíží i po dalším obsahu. V poslední době se zabývá hrami a testuje nejrůznější možnosti. Tentokrát zde máme test v androidií aplikaci. [pokračování článku]

Google zaplatí Applu o 5 miliard více za udržení dominance

Není žádným tajemstvím, že Google platí společnosti Apple nemalé finanční částky za to, že je na iPhone jako nastaveno Google vyhledávání. Například v roce 2018 se tato částka vyšplhala podle odhadů na 12 miliard dolarů. Bohužel přesná částka nikdy není k dispozici, jelikož obě strany se k tomuto nevyjadřují, ale dle odhadů v dalších letech ještě více poroste. [pokračování článku]

