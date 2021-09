LinkedIn to vzdává se Stories, pracuje na novém formátu

Zdroj: LinkedIn

Dočasné příběhy se dostaly na nejrůznější platformy, dokonce i na Youtube. Nějaký čas si s tímto formátem pohrávala i sociální síť Twitter, kde se funkcionalita jmenovala Fleets, ale již neexistuje. Tzv. Stories adoptovala i sociální síť LinkedIn a po roce fungování došlo ke stejnému rozhodnutí jako u Twitteru.

LinkedIn padl do rukou Microsoftu

LinkedIn a Stories

O dočasných příbězích na LinkedIn se začalo hovořit již v roce 2018, ale teprve o dva roky později se začalo s interním testováním, přičemž ne dlouho na to jsme se dočkali Stories. Sociální síť si slibovala rozšíření možností a také lepší interakce mezi uživateli. To se do jisté míry podařilo, ale komunita dala jasně najevo, co chce a co naopak nechce.

LinkedIn uvádí v oficiálním textu, že uživatelé nechtějí, aby se jejich videa smazala po uplynutí nějaké doby. Navíc chtějí, aby byl obsah dostupný na jejich profilech pro pozdější zhlédnutí. Jde o pochopitelnou reakci na sociální síti, která je určena pro profesionály a tak trochu se jedná o trh práce, nabídek a možností z pracovního prostředí.

Došlo k rozhodnutí, že Stories na LinkedIn oficiálně skončí na konci září. Nasbírané zkušenosti ale nebudou zapomenuty a dojde k vytvoření nového typu obsahu, který bude více vyhovovat uživatelům této sociální sítě. Z vyjádření se dá odhadnout, že se v nějaké podobě vrátí krátká videa, která budou dostupná po neomezený časový úsek a budou dostupnější, tedy budou mít své místo na profilu každého uživatele. Zatím nebylo stanoveno ani přibližně datum, kdy se objeví nový formát.

