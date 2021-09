WhatsApp dostal pokutu ve výši 225 milionů eur

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ochrana soukromých dat je velkým tématem v posledních letech a společnosti slibují, že s daty uživatelů je zacházeno velmi opatrně. I tak se objevují případy, kdy uživatel není dostatečně informován, co se vlastně děje se vším, co je o něm nasbíráno a co se podařilo získat. EU je tak trochu zvláštním trhem, jelikož si zde nemohou společnosti dělat, co chtějí, a taky si nemohou vynucovat podmínky, jelikož musí dodržovat poměrně přísné zákony. WhatsApp na to nyní doplatil.

WhatsApp změní přístup k novým podmínkám

Nedodržení transparentnosti

Již v roce 2018 začalo vyšetřování společnosti WhatsApp ohledně sběru informací o uživatelích. Irská komise pro ochranu osobních údajů (DPC) započala vyšetřování, jestli WhatsApp splnil své povinnosti týkající se transparentnosti GDPR. Tedy jestli dostatečně informoval uživatele, co se s jejich daty děje. Týká se to i zpracování data a sdílení s Facebookem.

Na konci minulého roku byl vyhotoven návrh rozhodnutí, který byl rozeslán patřičným organům. Došlo k dohadovacímu řízení a dokonce zaznělo, že má být samotná výše pokuty navýšena. Konečná suma je 225 milionů eur, což musí společnost WhatsApp zaplatit. Zástupce společnosti se k celé situaci vyjádřil se stanoviskem, že rozhodnutí je zcela nepřiměřené.

Sice se jedná o vysokou částku, ale rozhodně není nejvyšší. Například Amazon dostal pokutu 748 milionů dolarů za porušení zákonů o ochraně soukromí v rámci EU.

