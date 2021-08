Facebook Messenger oslavil 10. výročí stylově s novými funkcemi

Facebook Messenger se blíží k 10. výročí a na oslavu přinesla 10 nových funkcí pro aplikaci. Mezi novinky patří Poll Games, nové téma narozeninového chatu, nový způsob sdílení kontaktů, slovní efekty a další.

Díky Poll Games na Messengeru si uživatelé mohou zahrát ankety s předem nastavenými nebo vlastními otázkami. Novinkou je také způsob sdílení kontaktu na Messengeru. Jednoduše vyberte kontakt, který chcete sdílet, otevřete nastavení chatu a v sekci Další akce klepněte na Sdílet kontakt.

Pro uživatele v USA se FaceBook Pay integruje do Messengeru, kde uživatelé budou moci posílat dárky v hotovosti svým přátelům k jejich narozeninám s dárkovou zprávou zabalenou a doprovázenou virtuálními balónky.

Je zde i nový balíček samolepek s tématem narozenin, spolu s tím je tu narozeninová píseň a konfety v podobě efektu. Na konci měsíci se dočkáme představení další funkce Word Effects, která spáruje slova s emoji.

Zdroj: fonearena.com

