Až 7 let bezpečnostních aktualizací? Německo se snaží o zavedení na úrovni EU

Pokud v dnešní době chcete mít dlouho podporované zařízení ze strany výrobce, musíte si jednoduše připlatit. Společnosti se postupně snaží prodloužit podporu na více než dva roky. Dokonce lze již nyní najít série mobilů, kde výrobce slibuje pět let bezpečnostních aktualizací. Za pomyslného krále se dá považovat Apple, ale už i takový Samsung začíná pomalinku nabízet takovou podporu, byť je omezena na pár zařízení. Německá federální vláda se ale nyní snaží prosadit delší dobu podpory.

7 let jako základ?

V tuto chvíli EU plánuje zavedení přísnějších ekologických předpisů a také nutnost vydávání bezpečnostních záplat po dobu 5 let. Součástí návrhu je i ekologický štítek. Co se týče baterií, tak by měly být vyměnitelné, nebo si musí udržet 80 % kapacity po 1000 cyklech. Náhradní díly by měly být dostupné po dobu 5 let, přičemž výrobci by museli zveřejňovat ceny náhradních dílů a držet jejich cenu po celou dobu. Aby toho nebylo málo, tak každé zařízení by mělo vydržet 100 pádů z výšky jednoho metru dle standardního testu IEC 60068-2-31.

Jedná se o poměrně přísné podmínky, které mohou zamávat s celý trhem smartphonů a tabletů. Top modelů se ani tak moc nedotknou, ale asi by utrpěla kategorie levnějších zařízení. Jejich cena by zřejmě značně narostla, aby splňovaly tyto podmínky. Německo chce ale jít ještě dál. Snaží se o prosazení delší doby. Dle jejich návrhu by výrobce musel poskytovat bezpečnostní aktualizace po dobu 7 let. Po stejné období by měly být dostupné i náhradní díly. Kromě ceny náhradních dílů chce Německo vynutit i jejich rychlejší dodání, aby zákazník nemusel čekat příliš dlouho.

Zatím se jedná o návrhy a je možné, že konečné znění nebude tak přísné. Pokud by se podařilo prosadit 7 let bezpečnostních aktualizací, tak by se rozhodnutí dotklo i samotného Applu. Je ale otázkou, jak moc by se změnily ceny smartphonů. Udržovat zařízení po takovou dobu by vyžadovalo další investice. Možná by z trhu zmizely levné mobily.

