Xiaomi chystá MIUI Pure Mode

Xiaomi je známo svou nadstavbou MIUI, což je ostatně první produkt této společnosti a byl uveden ještě před prvním zařízením. V tuto chvíli majitelé mobilů a tabletů dostávají verzi 12.5 a začínají se objevovat náznaky nových funkcí pro MIUI 13. Tato verze přijde až v příštím roce. Nově se podařilo zachytit přípravy nové funkcionality, která dostala označení MIUI Pure Mode.

MIUI Pure Mode

Za vývojem MIUI Pure Mode stojí divize Pioneer Team, která má za cíl co nejvíce spolupracovat s komunitou a integrovat vylepšení do nadstavby. Označení MIUI Pure Mode je trochu matoucí, jelikož by název mohl evokovat, že si společnost pohrává s čistou verzí systému, nebo něčím, co by se k tomu blížilo. Ve skutečnosti se jedná o bezpečnostní řešení pro uživatele.

MIUI ve své podstatě existuje ve dvou verzích. Jedna je určena pro globální trh a obsahuje Google služby, aplikace a samotný obchod. Druhá je pro Čínu a některé asijské země, přičemž neobsahuje Google aplikace. MIUI Pure Mode bude hlavně určeno pro čínské uživatele, ale asi bude samotná funckionalita dostupná na všech zařízení. Hlavním cílem MIUI Pure Mode bude deaktivování instalace aplikací a her z neznámých zdrojů.

Dle Xiaomi až 40 % instalací neprojde samotným ověřením v systému a přibližně 10 % je označeno jako bezpečnostní riziko. Právě MIUI Pure Mode zabrání v instalaci aplikací, respektive dojde k deaktivaci. Již nyní se novinka testuje na malém počtu uživatelů a není jasné, jestli bude nativní součástí MIUI 13.

Společnost dodává, že MIUI Pure Mode půjde deaktivovat. Je ale otázkou, jestli je taková funkce zapotřebí, když sám Android má nativně deaktivovanou funkci instalace z neznámých zdrojů a při povolení je uživatel dostatečně varován textem, že instalace aplikací takovým způsobem může zapříčinit nestabilitu systému případně mohou ohrozit zabezpečení smartphonu.

