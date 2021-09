Zdroj: Qualcomm

Qualcomm představil aptX Lossless, nechť žije bezztrátový přenos zvuků do sluchátek

Audiofilové vždy budou hledat technologie poslechu hudby s co nejmenší ztrátou na kvalitě. Pokud chcete mít ten nejlepší zážitek, tak pravděpodobně zvolíte propojení sluchátek se zařízením nebo mobilem přes kabel. Pokud byste chtěli obdobnou kvalitu, moc na výběr nebylo. V podstatě jste museli jít do sluchátek od Sony s podporou technologií Bluetooth LDAC nebo DSEE. Ostatní sluchátka podporují například aptX a aptX HD, ale to se nyní mění.

Qualcomm aptX Lossless

Společnost Qualcomm oznámila novou technologii aptX Lossless, která s využitím Bluetooth připojení nabízí bezztrátovou kvalitu zvuků, respektive hudby. Firma se chlubí CD kvalitou, což ve výsledku znamená, že kvalita je 16-bit a 44,1k Hz. Je zde ale trochu nepoměr, jelikož pro CD kvalitu je potřeba 1,4 Mbps, ale Bluetooth dovoluje jen 1 Mbps. Mělo by tak dojít ke ztrátě, ale Qualcomm uvádí, že používá pokročilejší technologie a skutečně je novinka bezztrátová.

Nová technologie se ale nemusí zastavit na 16-bit a 44,1 kHz, podporuje i komprimaci na 24-bit a 96kHz, ale to se již neobejde bez ztrát. Samozřejmě můžete podotknout, že příchod nové technologie bude trvat roky, ale zde Qualcomm ukazuje svou hlavní výhodu. V podstatě většina novějších smartphonů s podporou aptX budou moci podporovat novou technologii, bude tedy stačit jen aktualizace.

Ve výsledku se tak bude čekat jen na výrobce sluchátek, kdy začnou podporovat Qualcomm aptX Lossless. První produkty by se mohly objevit již na konci tohoto roku.

