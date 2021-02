Samsung Galaxy S21+ – náprava reputace se povedla na jedničku recenze

Zdroj: Dotekománie.cz

Samsung letos představil svou top modelovou řadu poměrně brzy. Celkem jsme se dočkali 3 novinek v podobě S21, S21+ a nakonec S21 Ultra (recenze) a právě model Galaxy S21 s přídomkem + bude předmětem této recenze. Loňská řada Galaxy S20 trpěla mnoha neduhy, které se značně podepsaly na reputaci a důvěře v samotného výrobce. Samsung si toho je ale plně vědom, a tak na novinkách vylepšil, co se dalo. Povedlo se to ale pořádně a obhájí si modelem S21+, potažmo S21, Samsung opět svou pozici na špici? To se dozvíme v této recenzi.

Obsah balení: kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Už při prvním pohledu na krabičku je jasné, že je poněkud úzká a zřejmě toho v ní moc není. Může za to totiž absence nabíjecího adaptéru v balení. Neměl bych to Samsungu úplně za zlé, jelikož nabíječek mám doma stejně plno a většinu času používám bezdrátové nabíjení. ALE! Byl to právě Samsung, kdo se Applu vysmíval za to, že ze svých balení odstranil adaptér a zachoval pouze kabel s koncovkou USB-C. Samsung na tom ale popravdě není o moc lépe, jelikož zde také najdeme pouze kabel USB-C/USB-C. Upřímně, určitě nejsem sám, kdo má doma plno adaptérů na USB-A, nikoliv však USB-C. Tento tah tedy hodnotím velmi negativně. Se sluchátky AKG, jako v minulosti, zde také bohužel nepočítejte.

Abych nebyl ale pouze negativní, zase musím Samsung pochválit za to, že svůj 25W adaptér se zdířkou na USB-C výrazně zlevnil a můžete si jej pořídit už za 300 korun.

Konstrukce a design: příjemná změna

Jelikož se zde bavíme o top modelu, konstrukční zpracování je jak jinak než na vysoké úrovni. Po obvodu tělo obepíná kovový rámeček, přední a zadní strana jsou pak kryty tvrzeným sklem. Po první hodinách používání jsem si musel trochu zvykat na poněkud užší rámeček, který mě lehce tlačil. Uvítal bych, kdyby byl o něco širší, již druhý den jsem si na něj ale ani nevzpomněl a držení v ruce mi nedělalo žádný problém.

Samsung Galaxy S21+ není žádný kompaktní smartphone, jak může již značit ono + ve jméně. Celkové rozměry zařízení jsou 161,4 x 75,6 x 7,8 mm a váha se vyšplhala na 202 gramů. Při přihlédnutí k faktu, že se zde nachází 6,7 palcový displej to ale nejsou nijak extrémní hodnoty, rámečky okolo displeje jsou totiž opravdu úzké. Pro mou malou ruku bych ale preferoval spíše menší S21, která má však plastová záda a menší baterii. Používání jednou rukou pro mě tedy bylo občas problematické, velký displej se mi však velmi zamlouvá a po pár dnech jsem se s telefonem naplno sžil.

Po obvodu zařízení jsou pak rozmístěny standardní prvky. Na pravém boku trojice tlačítek, levý bok je zcela prázdný, horní strana ukrývá 2 mikrofony a spodní stranu okupuje nabíjecí USB-C konektor, mikrofon, šuplíček pro dvojici SIM karet a hlavní reproduktor, který doplňuje druhý ukrytý ve sluchátkách pro hovory. 3,5mm jack zde nečekejte, tento fakt zřejmě ale asi nikoho nepřekvapí.

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že kovový rámeček plynule navazuje na výrazně přepracovaný modul fotoaparátu, při bližším zkoumání si lze všimnout drobného předělu. Tím se také dostáváme k zadní straně telefonu. Ke mně se dostala varianta se stříbrnými zády s matnou úpravou, která na světle pod různými úhly mění barvy, podobně jako Huawei Mate 40 Pro (recenze), na který jsem si při pohledu na S21+ hned vzpomněl. Barvy se dokáží měnit od stříbrné až po modrou a fialovou.

Co se týká modulu fotoaparátu, hned při představení se fanoušci rozdělili na dva tábory. Jeden tento nový tvar miluje, druhý jej nenávidí. Já se řadím do prvního tábora, jelikož tento nový design se mi velice zamlouvá a už na první pohled je znát, že v ruce držíte opravdu skvělý telefon. Nad povrch zad modul samozřejmě vystupuje, ale ne nějak moc. Občas jsem jej také využil jako oporu pro prsty při držení telefonu, což se vzhledem k velikosti sem tam opravdu hodí.

Na přední straně je pak jak jinak, než displej, který obklopují velmi malé rámečky nijak nenarušují celkově skvělý dojem ze zpracování. Přední i zadní strana jsou kryty odolným sklem Gorilla Glass Victus, které by mělo být mnohem odolnější.

Na závěr nechybí také certifikace IP68 proti vodě a prachu a opravdu skvělá haptická odezva. Tím se také S21+ liší od menší S21, která má pouze vibrační motorek.

Zvukový projev

Samsung se již při představení chlubil tím, že u těchto novinek zapracoval také na zvukovém projevu. Na zařízení najdeme dvojici reproduktorů, které dohromady tvoří stereoefekt. Naneštěstí zde nejsou dva plnohodnotné reproduktory, ale „pouze“ jeden hlavní na spodní straně a druhý ukrytý ve sluchátku pro hovory. Toto osazení je ale zcela běžné, a nevidím to tedy jako příliš velké mínus.

Teď ale konečně ke zvukovému projevu. Zvuk, který vychází z těla smartphonu je velmi příjemný a nechybí ani náznaky basů. Co mě ale poměrně dost a zároveň mile překvapilo, je to, že zvuk je vyvážený ve všech úrovních hlasitosti. U většiny zařízení, která jsem testoval, byla basová složka nejsilnější při asi 60-70 % hlasitosti, při maximální hlasitosti pak nabraly na síle pouze středy a vokály. V tomto případě je ale zvuk stejný za každé situace. Celkově se mi zvukový projev zamlouval, například ale takový Huawei Mate 40 Pro hraje stále daleko lépe.

Displej: ústupky k lepšímu

Není žádnou novinkou, že Samsung je jedním z největším a také nejlepším výrobcem zobrazovacích panelů. Proto dává smysl, že do svých top modelů pravidelně umisťuje to nejlepší. Jedná se v podstatě o identický panel, jako u modelu S20+. Tedy 6,7 palcový Dynamic AMOLED 2X s rozlišením FullHD+ a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Letos se tedy nekoná QHD+ rozlišení, nicméně to jste u loňských modelů mohli použít pouze s 60 Hz. U modelové řady S21 je to tedy podobné jako u S20 FE. Nemáte na výběr a k dispozici je maximálně FullHD+ rozlišení a oněch až 120 Hz. Narozdíl od S20 nejste odkázání na aktivních 120 Hz nonstop, ale systém dokáže dynamicky sám měnit obnovovací frekvenci od 120 až po 48 Hz podle toho, co právě děláte. Displej je tak tedy úspornější a automatická regulace obnovovací frekvence se dokáže výrazně podepsat na výdrži.

Displej jako takový je opravdu nádherný, jak už to tak u Samsungu bývá. Barvy jsou živější, což se mně osobně velmi líbí, můžete si ale zobrazení barev upravit na menší kontrast. Čitelnost je skvělá ze všech úhlů a jas je díky až 1300 nitům více než dostatečný. S čitelností tedy nebudete mít problém ani na tom nejostřejším slunci.

Displej pak po okrajích objímají minimální rámečky a z celé jeho plochy jej narušuje pouze malý průstřel selfie kamerky. Ten je ale opravdu malý a díky vycentrovanému umístění ruší naprosto minimálně.

Nová čtečka otisků prstů

Samsung do svých top modelů od S10 až po Note20 umisťoval stále stejnou ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Do řady S21 ale umístil nový typ čtečky od Qualcommu, která má být 1,7x větší, spolehlivější a hlavně rychlejší. Velikostní nárůst sice potvrdit nemůžu, s její funkčností jsem byl ale maximálně spokojený. Čtečka je velmi rychlá, stačí krátký dotyk displeje a máte odemčeno. Neúspěšný pokus byl v mém případě tak 1 z 50, v ostatních případech mě čtečka rozpoznala vždy a bleskově. Díky ultrazvukové technologii navíc nevadí, ani když máte prst mokrý, nebo lehce zašpiněný. Na kapacitní čtečky sice pořád lehce ztrácí, co se rychlosti týče, velmi se jim ale blíží. Ostatně, posuďte sami.

Hardware a výkon: návrat do hry ve velkém stylu

Kapitola o použitém hardwaru je jistě pro mnoho uživatelů a potencionálních kupců hlavní kapitola každé recenze S21/S21+. Loni totiž Samsung vsadil na svůj tovární procesor Exynos 990, který za Snapdragonem 865 zaostával nejen výkonnostně, ale hlavně energetickou spotřebou. Evropští uživatelé tedy byli oprávněně rozhořčeni, jelikož na domácím jihokorejském a americkém trhu S20 měl právě Snapdragon 865. Stejný scénář dvou použitých procesorů se koná také letos, ale souboj už je mnohem vyrovnanější a v některých aspektech je údajně dokonce lepší právě letošní Exynos. Dost už ale teorie a pojďme se podívat, jak to vypadá v praxi.

Srdcem všech S21 se stal zbrusu nový Exynos 2100 postavený na 5nm technologii a osazený novými jádry Cortex-X1. V praxi je výkon více než dostatečný a rozjedete tak jakoukoliv hru na maximální detaily i při 120 fps, zároveň také můžete přepínat mezi mnoha spuštěnými aplikacemi. Ty v sobě uchovává 8GB operační paměť. Toto kombo společně vytváří opravdu výkonný stroj a není problém ani se zahříváním, na což trpěl loňský Exynos 990. Při hraní se samozřejmě zařízení zahřeje, ale ne do neúnosných teplot. Ostatně jako každý jiný smartphone.

Pro vaše data je pak připraveno 128/256GB úložiště, v mnou testované 128GB verzi mi zůstalo volných lehce přes 100 GB. Výrobce se letos rozhodl ukončit podporu paměťových karet, mně osobně to ale nevadí. Ani oněch 128 jsem prozatím u žádného zařízení naplno nevyužil a to mám ve Spotify stažených asi 5000 skladeb ve vysoké kvalitě a kvůli recenzím hodně fotím. Chápu ale, že někomu může absence paměťových karet vadit.

Konektivita

Větší S21+ se od menší S21 neliší pouze v přítomnosti haptické odezvy navíc, zad ze skla a větší baterií. Rozdíl je také lehce v možnosti bezdrátové komunikace, kdy model S21+ disponuje navíc UWB, které momentálně využijete zejména při hledání Galaxy příslušenství, v budoucnu jej ale budete moci využít například k odemčení vašeho auta či dveří od bytu.

Ostatní konektivitu pak zahrnuje klasika v podobě Bluetooth 5.0, NFC, kompletní polohové služby (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), WiFi 6, 4G a nově také 5G u všech verzí již v základu.

Specifikace Galaxy S21+

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 48 až 120 Hz, 1300 nit, HDR10+

procesor: Exynos 2100

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS, laserové ostření 12 MPx, 120°, f/2.2 64 MPx, 3x zoom, f/2.0 přední – 10 MPx, f/2.2

IP68

čtečka otisků prstů v displeji (ultrazvuk)

stereo reproduktory

5G, 4G, WiFi 6, NFC, UWB, Bluetooth 5

rozměry: 161,4 x 75,6 x 7,8 mm, 202 gramů

baterie: 4800 mAh 25 W přes USB C 15 W bezdrátové reverzní



Software a systém: Android 11 + OneUI 3.1

Samsung s řadou S21 společně představil také nové prostředí pro smartphony OneUI ve verzi 3.1. V přímém porovnání s OneUI 2.5 je prostředí mnohem rychlejší, přehlednější a podle mě také hezčí. Stavová lišta je lehce přepracovaná, to samé platí o zamykací obrazovce, nastavení je mnohem přehlednější a celkově se mi nové prostředí zdá mnohem svižnější a doba jeho odezvy se výrazně snížila. K dispozici je zde pořád také chytrý boční panel, který se naučí vaše návyky a dokáže vám navrhovat aplikace či funkce, které často používáte.

Jelikož zde máme AMOLED panel, nechybí zde ani režim Always On, který je podle mě nejpropracovanější ze všech možných systémů a nadstaveb. Zkrátka si jej lze přizpůsobit na míru.

U této nové verze také velmi oceňuji, že při prvním spuštění vám Samsung necpe všechny své aplikace a bloatware. Nově je jen na vás, které aplikace chcete naistalovat a můžete tak skončit pouze u nejdůležitějších aplikací. Dříve Samsung předinstalovával mnoho aplikací, tato změna mě tedy hned při nastavování zařízení opravdu příjemně překvapila.

Fotoaparáty: změna pouze v postprocesingu

Na těle zařízení se nachází celkem 4 fotoaparáty, z toho 3 na zadní straně. Fotografická sestava na zadní straně je identická, jako u modelu S21 i starší S20, oproti svému přímému předchůdci S20+ je zde však lehký kompromis v podobě chybějícího ToF senzoru. Ostatní snímače jsou pak zcela stejné, i když mnohem větší otvory modulu fotoaparátu mohou klamat.

Hlavní fotoaparát

Jako hlavní fotoaparát zde slouží 12MPx senzor s clonou f/1,8, ohniskem 26mm, velikostí 1/1,76″, automatickým ostřením Dual Pixel a optickou stabilizací. Tyto parametry zřejmě většině uživatelů moc neřeknou, nicméně zejména ohniskovou vzdálenost si ještě rozebereme později.

Pořízené snímky zkrátka patří k tomu nejlepšímu na trhu. Dynamický rozsah je výborný, ostrost je skvělá, oproti starším modelům Skové řady se ale změnilo barevné podání fotek. Barvy jsou nově mnohem přirozenější, saturace není tak výrazná a celkově fotky vypadají přirozeněji.

Širokoúhlý fotoaparát

Pro pořizování fotografií s širším úhlem záběru je tu pak taktéž 12MPx, ovšem tentokrát se clonou f/2,2 a ohniskem 13 mm, tedy polovičním. Výsledné fotky jsou tak 0,5x přiblížené a disponují skvělým dynamický rozsahem, velmi slušnou ostrostí a barvy taktéž velmi přirozené. Zamrzí snad jen absence ostření, díky kterému bylo možné pořizovat makro snímky, jako u S21 Ultra.

64MPx 3x „teleobjektiv“

Jako třetího do party Samsung zvolil stejně jako loni 64MPx objektiv, který slouží pro přibližování vzdálenějších objektů objektů. Sám výrobce sice tvrdí, že se jedná o teleobjektiv, nicméně ohnisková vzdálenost je pouhých 29mm. Ti znalejší hned na první pohled poznají, že se jedná pouze o 1,1x násobný optický zoom, zbytek je pouze digitální výřez. Díky vysokému rozlišení a cloně f/2,0 však senzor pobere hodně světla a fotky vypadají perfektně i za horšího světla. Samozřejmě je tu také možnost pořizovat snímky v maximálním 64MPx rozlišení.

Jak tedy tento senzor fotí v praxi? Výsledné fotografie vypadají taktéž velmi dobře, dynamický rozsah si nezadá ani s protisvětlem, barvy jsou taktéž krásně přirozené, jen při vyšším zoomu je již poznat pouze digitální výřez. Pokud nemáte srovnání, zřejmě si toho nevšimnete, při přímém porovnání S20 FE 5G, který má skutečný 3x optický zoom, však S21+ lehce ztrácí. Mnohem radši bych zde tedy viděl opravdový optický zoom namísto mnoha mexapixelů a výřezu.

Selfie kamerka

Pro focení „selfíček“ zde Samsung umístil kamerku s rozlišením 10 MPx, která se nachází v průstřelu v displeji. Nejen za dne, také v noci dokáže zachytit velmi zdařilé snímky a rozhodně se za ně nebudete muset stydět.

Video

Přítomnost 64MPx senzoru má však ještě jeden důvod, a tím je možnost natáčet video v rozlišení až 8K při 24 fps. Video však není nijak stabilizované a je tak poznat i menší zachvění vaší ruky. Video v 8K je dle mě tedy alespoň prozatím naprostá zbytečnost, jelikož jej stejně téměř nikde nepřehrajete.

4K video při 60 fps už ale na jiné úrovní. Díky optické stabilizaci je video skvělé stabilní, lze rychle přeostřovat a celkově se mi velice líbilo.

U modelové řady S21 Samsung přidal jednu novou funkci zvanou Pohled režiséra, která vám umožňuje náhled všech objektivů na těle smartphonu a libovolně mezi nimi můžete přepínat. Osobně jsem jej nevyužil, pokud ale častěji tvoříte nějaký videoobsah skrze smartphone, tuto možnost jistě oceníte.

Výdrž a nabíjení

Výdrž baterie na jedno nabití byla snad nejvíce diskutovaná část loňských S20. Exynos 990 byl totiž nechvalně známý tím, že nejenom o něco více topí, ale zejména má mnohem větší spotřebu energie než Snapdragon 865.

Zde ale musím říct, že se reparát povedl opravdu na jedničku a Exynos 2100 podává více než uspokojivé výsledky. S baterií o kapacitě 4800 mAh tentokrát není problém vydržet jeden opravdu nabitý den, nebo den a půl běžného používání. Na lepší výdrž má ale nejspíše také adaptivní frekvence displeje, která nově není stabilních 120 Hz.

Po stránce nabíjení pak nečekejte žádnou změnu, je zde k dispozici 25W drátové a 15W nabíjení skrze USB-C. V balení ale není přibalený nabíjecí adaptér, tudíž si budete muset poradit s vlastním. S 15W nabíječkou mi nabíjení zabralo asi 1 hodinu a 40 minut, osobně ale preferuji pomalejší nabíjení skrze bezdrátovou nabíječku. Na závěr nechybí ani podpora reverzního bezdrátového nabíjení, například pro vaše sluchátka či hodinky.

Zhodnocení

Samsung Galaxy S21+ jsem používal jako svůj primární telefon 10 dní a musím říct, že za tu dobu jsem si jej naprosto zamiloval. Líbila se mi skvělá výdrž, nová blesková čtečka otisků prstů, výkonný hardware, skvělé fotoaparáty, pro mě krásný design a na závěr voděodolnost a podpora bezdrátového nabíjení. Menší úložiště 128 GB mi problém nevadí, mnoha lidem ale může vadit absence podpory paměťových karet, což naprosto chápu.

Kdybych si měl ale vybrat mezi S21 a S21+, pravděpodobně bych zvolil spíše S21, a to kvůli menším rozměrům. UWB totiž prozatím téměř nevyužijete, bez haptické odezvy se dá žít a plastová záda mi nevadí. Cenový rozdíl 6 tisíc korun také není zanedbatelný, finální výběr je ale na každém koncovém uživateli a jeho osobních preferencích.

Mezi konkurenci bych pak určitě zařadil menší a také levnější Galaxy S21, pro jablíčkáře je tu iPhone 12 (recenze)/12 Pro (recenze) nebo také například Sony Xperia 1 II (recenze), která je na tom s cenovkou již velmi podobně. Za zmínku také jistě stojí levnější Sony Xperia 5 II (recenze). Nákupem Galaxy S21+ ale rozhodně neuděláte chybu a s klidem jej mohu doporučit.

Klady

skvělá výdrž

skvělé fotoaparáty

vysoký výkon

design

IP68

nádherný displej

adaptivní obnovovací frekvence displeje

Zápory

pouze 128 GB v základu

chybějící adaptér v balení

absence paměťových karet



