Huawei přináší dvojici nových hodinek Watch GT 7 a GT 7 Pro

• 13. 8. 2026#Ostatní #Příslušenství
Huawei přináší dvojici nových hodinek Watch GT 7 a GT 7 Pro

Huawei Watch GT 7 | Zdroj: Huawei

O rozšíření nabídky chytrých hodinek se v uplynulých dnech postarala firma Huawei, která oficiálně představila rovnou dva nové zástupce. Novinky nesou přesný název Watch GT 7 a Watch GT 7 Pro. Předchozí generace vyšla v září loňského roku, takže po necelé roční odmlce si čínský producent připravil několik zajímavých oživení.

Poctivý upgrade

Model GT 7 vychází ve dvou velikostech pouzdra, kde se rozchází úhlopříčka displeje. U 41mm verze najdete 1,32palcový AMOLED displej, zatímco 46mm pouzdro vyplňuje 1,47palcový AMOLED panel. V obou případech platí rozlišení 466 × 466 pixelů a maximální jas 3 000 nitů. Při výrobě těla byla hlavně použita nerezová ocel. U řemínku čeká jak pryž (fluoroelastomer), tak i kůže.

huawei watch gt 7 3 huawei watch gt 7 1

Huawei Watch GT 7 | Zdroj: Huawei

Dalšího rozdílu si lze všimnout u výdrže baterie, kde základní varianta ve velikosti 41 mm zvládne maximálně 12 dnů provozu. Větší 46mm provedení zaujme až 21denní výdrží. Uživatelé z pohledu funkcí získají širší výběr u fitness aktivit a měření zdravotních metrik. Pozornosti nesmí uniknout ani optický snímač tepové frekvence, teplotní senzor, certifikace IP69, technologie NFC, GPS modul, integrovaný reproduktor nebo mikrofon.

Vylepšenou verzi Pro nabízí pouze v 46mm pouzdře z titanové slitiny a keramickými zády. Ostatní nastavení včetně displeje či baterie převzal od 46mm varianty Watch GT 7. Jediným plusovým bodem je v podstatě podpora měření EKG.

huawei watch gt 7 pro 1 huawei watch gt 7 pro 2

Huawei Watch GT 7 Pro | Zdroj: Huawei

Výrobce pro domácí trh u GT 7 41 mm nasadil cenu od cca 4 942 Kč. Zástupce s 46mm pouzdrem vychází zhruba na 5 254 Kč. Nejnáročnější zákazníci za GT 7 Pro si mohou připravit částku okolo 8 366 Kč. České ceny zjistíme v následujících týdnech, ale můžeme očekávat skok o 1 500 – 2 000 Kč dle konkrétního provedení.

Zdroje: consumer.huawei.com, consumer.huawei.com, gsmarena.com

Technologické léto: Meta AI, Mapy.cz a bezrámečkové koncepty

💡ANKETA: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?

Načítání...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim