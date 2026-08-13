Huawei přináší dvojici nových hodinek Watch GT 7 a GT 7 Pro

Huawei Watch GT 7 | Zdroj: Huawei
O rozšíření nabídky chytrých hodinek se v uplynulých dnech postarala firma Huawei, která oficiálně představila rovnou dva nové zástupce. Novinky nesou přesný název Watch GT 7 a Watch GT 7 Pro. Předchozí generace vyšla v září loňského roku, takže po necelé roční odmlce si čínský producent připravil několik zajímavých oživení.
Poctivý upgrade
Model GT 7 vychází ve dvou velikostech pouzdra, kde se rozchází úhlopříčka displeje. U 41mm verze najdete 1,32palcový AMOLED displej, zatímco 46mm pouzdro vyplňuje 1,47palcový AMOLED panel. V obou případech platí rozlišení 466 × 466 pixelů a maximální jas 3 000 nitů. Při výrobě těla byla hlavně použita nerezová ocel. U řemínku čeká jak pryž (fluoroelastomer), tak i kůže.
Dalšího rozdílu si lze všimnout u výdrže baterie, kde základní varianta ve velikosti 41 mm zvládne maximálně 12 dnů provozu. Větší 46mm provedení zaujme až 21denní výdrží. Uživatelé z pohledu funkcí získají širší výběr u fitness aktivit a měření zdravotních metrik. Pozornosti nesmí uniknout ani optický snímač tepové frekvence, teplotní senzor, certifikace IP69, technologie NFC, GPS modul, integrovaný reproduktor nebo mikrofon.
Vylepšenou verzi Pro nabízí pouze v 46mm pouzdře z titanové slitiny a keramickými zády. Ostatní nastavení včetně displeje či baterie převzal od 46mm varianty Watch GT 7. Jediným plusovým bodem je v podstatě podpora měření EKG.
Výrobce pro domácí trh u GT 7 41 mm nasadil cenu od cca 4 942 Kč. Zástupce s 46mm pouzdrem vychází zhruba na 5 254 Kč. Nejnáročnější zákazníci za GT 7 Pro si mohou připravit částku okolo 8 366 Kč. České ceny zjistíme v následujících týdnech, ale můžeme očekávat skok o 1 500 – 2 000 Kč dle konkrétního provedení.
Zdroje: consumer.huawei.com, consumer.huawei.com, gsmarena.com
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