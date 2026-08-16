Výprodej audio techniky na Alze: Sluchátka a reproduktory se slevou až 50 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 16. 8. 2026#Příslušenství
Výprodej audio techniky na Alze: Sluchátka a reproduktory se slevou až 50 %

Aktuální akční nabídka obchodu Alza přináší výrazné cenové zvýhodnění pro široké spektrum audio techniky. Výběr zahrnuje populární bezdrátová sluchátka, herní i studiové modely a přenosné Bluetooth reproduktory od renomovaných výrobců.

True Wireless a otevřená sluchátka

Segment kompaktních bezdrátových špuntů a inovativních otevřených konstrukcí nabízí modely pro každodenní poslech, sport i práci v rušném prostředí s podporou aktivního potlačení hluku (ANC).

Náhlavní a specializovaná sluchátka

Pro náročnější posluchače, hráče a profesionály jsou v nabídce komfortní náhlavní modely s pokročilým odhlučněním, detailním přednesem i bezdrátovým přenosem s nízkou latencí.

Bluetooth reproduktory a domácí audio

Kategorie ozvučení pokrývá odolné outdoorové reproduktory, stylové stolní modely i designové audio systémy vhodné do moderního interiéru.

Další zajímavé výběry

V akci se nachází také praktické audio a nabíjecí příslušenství. Zvýhodněn je například přenosný Bluetooth reproduktor LAMAX LightNote1 (-30 %), outdoorový reproduktor AlzaPower Boost ULTRA ANC, černá (-39 %) či powerbanka AlzaPower Quest 10, černý (-30 %).

Kompletní sortiment zlevněné elektroniky a dalšího příslušenství je dostupný přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte nejvýhodnější nákup na Alza.cz s rychlým doručením do AlzaBoxů po celé ČR.

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