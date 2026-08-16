Výprodej audio techniky na Alze: Sluchátka a reproduktory se slevou až 50 %

Aktuální akční nabídka obchodu Alza přináší výrazné cenové zvýhodnění pro široké spektrum audio techniky. Výběr zahrnuje populární bezdrátová sluchátka, herní i studiové modely a přenosné Bluetooth reproduktory od renomovaných výrobců.
True Wireless a otevřená sluchátka
Segment kompaktních bezdrátových špuntů a inovativních otevřených konstrukcí nabízí modely pro každodenní poslech, sport i práci v rušném prostředí s podporou aktivního potlačení hluku (ANC).
- Intezze NEO (-50 %)
- LAMAX Clips1 ANC bílá (-49 %)
- soundcore R60i modrá (-40 %)
- Samsung Galaxy Buds4 černé (-25 %)
- JBL Live Beam4 Blue (-20 %)
- JBL Soundgear Clips Purple (-15 %)
- Anker soundcore AeroFit 2 Pro černá (-15 %)
- soundcore Liberty 5 Pro bílá (-15 %)
- Huawei FreeClip 2 S Modrá (-10 %)
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Náhlavní a specializovaná sluchátka
Pro náročnější posluchače, hráče a profesionály jsou v nabídce komfortní náhlavní modely s pokročilým odhlučněním, detailním přednesem i bezdrátovým přenosem s nízkou latencí.
- Sonos Ace White (-45 %)
- AlphaTheta HDJ-F10-TX (-24 %)
- Fractal Design Scape Dark (-20 %)
- JBL Live 680NC Black (-20 %)
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Bluetooth reproduktory a domácí audio
Kategorie ozvučení pokrývá odolné outdoorové reproduktory, stylové stolní modely i designové audio systémy vhodné do moderního interiéru.
- Niceboy Pulsar (-36 %)
- YENKEE YSP 55BK BT MAMBO L černá (-36 %)
- LAMAX Eclipse1 (-35 %)
- YENKEE YSP 50BK BT MAMBO S černá (-34 %)
- PURE Classic Aura Hnědý/Ořech (-30 %)
- QCY SP7 Bluetooth Speaker Blue (-20 %)
- QCY SP2 Bluetooth Speaker Red (-20 %)
- JBL Charge Essential 3 (-20 %)
- Loewe We. HEAR 2 červený (-19 %)
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Další zajímavé výběry
V akci se nachází také praktické audio a nabíjecí příslušenství. Zvýhodněn je například přenosný Bluetooth reproduktor LAMAX LightNote1 (-30 %), outdoorový reproduktor AlzaPower Boost ULTRA ANC, černá (-39 %) či powerbanka AlzaPower Quest 10, černý (-30 %).
Kompletní sortiment zlevněné elektroniky a dalšího příslušenství je dostupný přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte nejvýhodnější nákup na Alza.cz s rychlým doručením do AlzaBoxů po celé ČR.
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