Samsung Galaxy S21 Ultra – to nejlepší pod sluncem? [recenze]

Samsung letos netradičně brzy představil novou řadu Galaxy S21 včetně nového top modelu s přídomkem Ultra. Ten má především napravit chyby svého předchůdce, ale přináší také nový design, rychlejší čtečku otisků nebo lepší fotoaparát v čele s teleobjektivem s 10násobným optickým přiblížením. Jak se nám nový Galaxy S21 Ultra používá? Má nějaká negativa? Nejen na to se v dnešní recenzi podíváme.

Konstrukce

Hned po prvním uchopení telefonu mě zaujala jeho velikost a hmotnost. Překvapivě mi letos poprvé top model Samsungu nepřišel tak velký jako každý rok. Může za to fakt, že je vlastně o něco menší než vloni (displej má tedy jen o 0,1 palce menší úhlopříčku). Nicméně jako pozitivní beru fakt, že není větší než předchůdce, kdy už jeho velikost byla hraniční na pohodlné použití.

Stále je to však velký telefon, ale to je dnes skoro každý. Je také docela těžký, hmotnost 227 gramů v kapse ucítíte. Po pár dnech si na to ale zvyknete a telefon díky tomu působí vlastně docela hodnotně. Není to zkrátka žádný levný plasťák.

Na test se k nám dostala podle mě ta zajímavější barevná varianta, a to Phantom Silver. Celočerná varianta je na můj vkus trochu moc temná, a tak trochu nudná. Tady máme stříbrná záda, která jsou matná a hází odlesky do modré přes oranžovou až po růžovou. Vypadá to ve skutečnosti pěkně a také více vynikne matice fotoaparátů na zádech.

To už se dostáváme k masivnímu modulu fotoaparátu. Moc se mi líbí, že zde Samsung dokázal přijít s něčím trochu originálním. Obyčejný černý modul jako vloni u Galaxy S20 Ultra (recenze) je pryč a u novinky přechází fotoaparát z boku zařízení.

Letošní řešení má i svoje praktické výhody. Je odolnější, jelikož každý snímač je krytý vlastním menší sklem. Pokud je modul fotoaparátu krytý jedním velkým sklíčkem, může při pádu snadněji prasknout celá plocha. Odolnost jsme tedy netestovali, ale určitě to vydrží o něco více.

Zatímco zadní strana S21 Ultra je v podstatě zcela nová, čelo už tak nepřekvapí. Pokud vedle sebe dáte S20 Ultra a letošní model, rozdíl v podstatě nepoznáte. Stále zde máme displej přes celou obrazovku, který narušuje maličký průstřel uprostřed v horní části displeje.

Co jsem ale letos málem nenašel, byl telefonní reproduktor. Ten je schovaný v opravdu miniaturní „škvíře“ na tradičním místě. Reproduktory jsou zde stále dva, a ve finále hrají skvěle. Samozřejmostí je dnes už voděodolnost s certifikací IP68.

Naopak zaujme integrace odolnějšího skla Gorilla Glass Victus na obě strany. Žádné škrábance jsme na displeji po celou dobu testování nenašli. Na displeji jsme je najít ani nemohli, jelikož je na něm z výroby aplikovaná plastová fólie.

Displej

Zobrazovací panel je u Samsungu vždy v top modelu zase o něco lepší než v předchůdci. Oproti S20 Ultra zde máme vyšší maximální jas, který je nádherných 1500 nitů. Viditelnost na přímém slunci je tedy výtečná, což byla ostatně už vloni.

Novinkou je také podpora stylusu S-Pen, který si však musíte koupit samostatně. Tuto podporu vítám, ale pouzdro s S-Pen, které Samsung pro S21 Ultra představil, mi přijde celkem ošklivé. Tak hezký telefon je do něj škoda schovávat.

Konečně displej umí použít své maximální rozlišení 1440 x 3200 pixelů a zároveň nejvyšší obnovovací frekvenci 120 Hz. Po prvním spuštění vám ale výrobce stejnak nastaví Full HD+, a to bude pravděpodobně většině uživatelů stačit. Při bližším zkoumání je však rozdíl v jemnosti znát a chválím možnost mít to nejlepší najednou.

Technologicky oproti rok starému top modelu umí novinka díky LTPO AMOLED nastavit variabilně frekvenci od 10 do 120 Hz. Právě kvůli tomu je ve finále úspornější.

Integrovaná je stále také funkce Always-on, která je však ve výchozím nastavení v podstatě vypnutá. Na displeji se vždy zobrazí až po jednom kliknutí. Po dvou kliknutí se pak displej úplně rozsvítí.

Displej má z výroby velmi živé barvy, na můj vkus až příliš. V nastavení si naštěstí jako každý rok můžete zapnout režim přirozených barev, který má ale zase naopak barvy dost vybledlé. Bylo by fajn zde mít jeden vyladěný režim někde mezi.

Čtečka otisků prstů

Před dvěma roky jsme se dočkali u Galaxy S10 první ultrazvukové čtečky otisků prstů. Stejná technologie u Samsungu zůstala až do Note 20. Teprve letos tu máme konečně novou generaci této ultrazvukové čtečky od Qualcommu. Ta je o něco větší, rychlejší a spolehlivější.

A opravdu z praxe musím potvrdit, že tomu tak je. Skok je zde stejný jako třeba z TouchID první generace na druhou. Nyní se tedy stačí s prstem opravdu jen dotknout a nemusíte ho zde nechávat delší dobu pro oskenování.

Hardware

Samsung se letos za každou cenu snažil napravit skoro by se dalo říct fiasko s loňským Exynosem. Nový čip Exynos 2100 je rozhodně velký krok vpřed, je vyrobený 5nm procesem a obsahuje zcela nové výkonné jádro Cortex-X1. Jeho grafickým čipem je Mali-G78 MP14.

V praxi je telefon opravdu velmi rychlý, pokud se však podíváme na populární benchmarky, je situace trochu podobná loňsku. Exynosu je stále o fous méně výkonný než Snapdragon 888 varianta.

Potěšující zprávou je ale fakt, že se telefon nepřehřívá, a i při maximální zátěži je jen opravdu mírně teplý. Není to tedy nic nepříjemného pro ruce. Samsung tedy rozhodně na procesoru a výkonu zapracoval.

Operační paměť má kapacitu 12 GB, případně 16 GB u verze s úložištěm 512 GB. Základní úložiště nabízí 128 GB a my jsme testovali verzi s 256 GB.

Slot na paměťovou kartu microSD už podruhé u telefonu řady Galaxy S zmizel. Neměl ho už Samsung Galaxy S6, po roce absence ho však výrobce opět u S7 přidal. Letos to však možná bude trvalé. Osobně mi však microSD karty nechybí, nepoužívám je už roky, spoléhám se na cloud. Navíc vnitřní úložiště je rychlejší a i základních 128 GB mi přijde jako dostatečná kapacita.

Specifikace Galaxy S21 Ultra

displej: 6,8 palců, 3200 x 1440 pixelů (Quad HD+), Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 10 až 120 Hz, 1500 nit

procesor: Exynos 2100

RAM: 12/16 GB

úložiště: 128/256/512 GB

Foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.8, OIS, laserové ostření 12 MPx, 120°, f/2.2 10 MPx, OIS, 3x optický zoom, f/2.4 10 MPx, OIS, 10x optický zoom, f/4.9 přední – 40 MPx, f/2.2

IP68

čtečka otisků prstů v displeji (ultrazvuk), podpora S Pen

stereo reproduktory

5G, 4G, WiFi 6E, NFC, UWB

rozměry: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, 228 gramů

baterie: 5000 mAh 25 W přes USB C 15 W bezdrátové reverzní



Konektivita

Galaxy S21 Ultra podporuje 5G sítě, a ačkoliv vloni nebylo u S20 Ultra ani kde tyto sítě otestovat, letos je situace jiná. Všichni operátoři již 5G mají s velmi omezeným pokrytím. Přesto jsem provedl mnoho testů v centru Prahy a v metru. Rychlosti byly ale vždy prakticky stejné jako v LTE síti, což dává smysl, jelikož se stále využívá Non-Stand Alone 5G. To znamená, že síť páté generace sdílí s 4G jádro sítě.

Baterie

Kapacita baterie dostala do vínku stejnou velikost jako vloni, a to 5000 mAh. Zatímco vloni byla výdrž průměrná, letos pozoruji zlepšení. Vloni jsem psal, že jsem s telefonem dosáhl zhruba na 4 hodiny aktivního používání, letos dosáhnu na 5 hodin.

V praxi to znamená, že se domů vracím zhruba se 40 procenty, pokud jsem měl aktivní 120 Hz a FullHD rozlišením. Výdrž je tedy letos jednoznačně lepší, čemuž pomáhá adaptivní frekvence displeje a úspornější procesor. Dva dny při nenáročném použití si dokážu představit, ale spíš bych radši stále každý večer nabíjel.

Nabíjení

Bohužel letos Samsung následoval Apple a odebral adaptér na nabíjení z balení telefonu. Krabička je tak velmi tenká. Budete muset hledat vhodný adaptér doma, který zvládne tzv. superrychlé nabíjení. Tak se u S21 Ultra jmenuje nabíjení plným výkonem.

Jelikož mám doma spoustu adaptérů, vyzkoušel jsem několik těch výkonnějších. Huawei 40W adaptér, Xiaomi 33W adaptér nebo Apple 18W adaptér nedokážou nabíjet plným výkonem. Zobrazí se pouze „rychlé nabíjení“, které je pomalejší než zmíněné superrychlé. To jsem doma dosáhl pouze s 66W adaptérem od Huawei.

Pokud budete chtít tedy rychle nabíjet, investice do originálního 25W adaptéru vás nemine. Jeho cena se pohybuje kolem 600 Kč. Plným výkonem telefon nabijete za 1,5 hodiny z 5 procent na sto. To není vůbec špatná hodnota, ale viděli jsme už rychlejší nabíjení. Pokud budete nabíjet pouze „rychle“ a ne „superrychle“, trvá plné nabití zhruba 2 hodiny.

Fotoaparát

Vloni jsem u S20 Ultra kritizoval marketingový 100násobný zoom, protože byl opravdu nepoužitelný a dost nekvalitní. Letos stále fotky v tomto maximálním přiblížení nejsou dokonalé, ale na zoomu výrobce hodně zapracoval. Máme tu celkem dva teleobjektivy, kdy první vám zajistí 3x optické přiblížení a ten druhý rovnou 10násobné. To je velký pokrok oproti loňskému 4násobnému přiblížení. Oba mají pak 10 MPx.

Hlavní snímač má stále 108 MPx, jedná se však o novou generaci senzoru. Jeho velikost a clona je nicméně stejná. Ultra širokoúhlý objektiv je letos v podstatě stejný, nabízí 12 MPx a úhel záběru 120 stupňů. V posledním pátém černém kroužku na zádech se pak ukrývá laserové ostření, které je zkrátka velmi potřebné po zkušenostech s S20 Ultra.

V praxi jsem byl nadšený především z teleobjektivů, takto kvalitní zoom s žádným jiným telefonem v Česku nedostanete. Úmyslně zmiňuji naši republiku, jelikož Huawei P40 Pro Plus měl také 10násobné optické přiblížení. Ten ale nikdy nebyl u nás v prodeji a navíc nemá Google služby, což jeho použitelnost výrazně snižuje.

Velmi mě potěšila přítomnost autofokusu u ultra širokoúhlého snímače. Nejen, že vám to umožní fotit makro snímky, ale zároveň to napravuje jeden neduh. Právě vloni jsem kritizoval, že velký senzor má malou hloubku ostrosti, což způsobuje neostrý text po krajích. Toto rozpíjení je však letos vyřešeno, přičemž při focení textu telefon automaticky přepne právě na ultra širokoúhlý snímač, který má ostření a hlavně mnohem větší hloubku ostrosti. Demonstroval jsem to na ovocném košíčku níže.

Zoom 10x

Fotky při desetinásobném přiblížením jsou velmi kvalitní a jen v noci začínají být trochu neostré při focení z ruky. Maximální přiblížení je až 100násobné, to je nicméně již nepoužitelné.

Zoom 3x

Je dobře, že zde máme teleobjektiv s 3násobným přiblížením, jelikož skvěle plní účel na menší přiblížení a na portrétní snímky. Jeho kvalita je opravdu slušná a i v noci s ním pořídíte díky nočnímu režimu kvalitní snímky.

Hlavní snímač

Fotoaparát obecně patří mezi opravdu to nejlepší na trhu. Vynikají velmi přesným vyvážením bílé, ostrostí nebo vylepšené HDR. Dynamický rozsah je výborný. Nadšence pak jistě zaujme i focení do 12bitového RAW formátu.

Fotky výše focené v noci jsou pořízené za použití nočního režimu. Ten důrazně doporučuji používat, jelikož pokud se na něj nepřepnete, výsledek není natolik dobrý a nebe má více šumu. Pěkně je to vidět třeba na dvou fotkách níže. Další noční snímky naleznete v našem předchozím článku zde.

Noční Praha objektivem Galaxy S21 Ultra – jaký má noční režim?

Video nahrává telefon maximálně v 8K při 24 snímcích za sekundu a zde se naopak moc pokroku neodehrálo. Bohužel stále jen při 24 snímcích za sekundu, takže video není plynulé, jak by bylo vhodné. Nepotěší velký ořez oproti natáčení ve 4K nebo FullHD. Natočená videa si pak většinou nemáte navíc kde přehrát. Málokterý počítač nebo zařízení to zvládne. Jedna minuta záznamu zabere zhruba 600 MB.

Mnohem užitečnější je nahrávat ve 4K, kde máte na výběr 30 nebo 60 snímků za sekundu. I u videí musím pochválit široký dynamický rozsah a velmi dobrou stabilizaci.

Software

Operačním systémem je Android 11 s nadstavbou od Samsungu verze One UI 3.0. Bezpečnostní záplata byla v době psaní recenze z ledna 2021. Systém se dočkal několika úprav, zadávání kódu na zamčené obrazovce má nový design, stejně jako inovovaná notifikační lišta. Ta nově dává konverzace nahoru stejně jako v čistém Androidu 11.

Nastavení mi nově přijde o něco přehlednější. Zmizela Bixby na domovské obrazovce. Tu nyní můžete nahradit buď Googlem a nebo novým řešením Samsung Free. Samsung Free je ale podobně jako Google jen agregátor zpráv.

Zhodnocení Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20 Ultra byl nyní nástupcem vyladěn téměř k dokonalosti. Samsung se poučil a opravil chyby se 108MPx fotoaparátem a navrch přidal bezkonkurenční zoom, který jinde u oficiálně prodávaných telefonů v Česku nedostanete. Exynos je letos mnohem lepší procesor, výdrž baterie byla prodloužena a konečně si můžete nastavit 120 Hz a nejvyšší nativní rozlišení displeje.

Nový Galaxy S21 Ultra je opravdu skvělý telefon a mínusy se mi hledají letos složitě. Asi tím největším je za mě absence nabíjecího adaptéru v balení, ale ten si můžete za pár stovek dokoupit. Chybějící slot na paměťovou kartu může také někomu chybět a ten již nahradíte, jedině příplatkem za vyšší úložiště. Stále bych také rád viděl i v Česku Snapdragon verzi.

Přesto všechno se novinka povedla a už na první pohled zaujme originálním designem zad. Pochválit musím vynikající displej, rychlost systému a výrazně vylepšenou čtečku otisků prstů. Cenovka letos začíná o tisícovku níže, a to na 34 tisících. To je opravdu hodně peněz, na druhou stranu letos za to dostanete opravdu téměř bezchybný telefon. Galaxy S21 Ultra se začíná prodávat na našem trhu od zítřka.

Klady

Vynikající 120Hz displej s malým průstřelem

Skvělé stereo reproduktory

Velké možnosti fotoaparátu v čele s teleobjektivy

Výrazně vylepšená čtečka otisků prstů

Výdrž baterie

Zápory

Absence nabíjecího adaptéru v balení

Absence slotu na paměťové karty

Vysoká cena



