Twitter zavede Super Followery a Komunity

Twitter se těší čím dál většímu zájmu, což dokazuje i růst aktivních uživatelů. Vědělo se, že si sociální síť pohrává se zavedením plateb nebo nějakého zpoplatnění. Až dnes konkrétně víme, co nás na této sociální síti čeká.

Poplatek určí uživatel

Twitter se pochlubil, že se aktuálně pracuje na funkci Super Follower, což bude právě placená funkce. Uživatel této sítě si bude moci stanovit měsíční poplatek pro fanoušky, kteří za něj budou moci získat bonusový obsah, možnost zapojení do komunit, odznáček, možnost odebírání novinek přes newslettery a případně další výhody.

Funkce by se dala přirovnat ke službě Patreon, případně k členství na Youtube u samotných kanálů, což je placená funkce. Twitter tak to chce dát možnost si přímo i vydělat na sociální síti. Takovou funkci asi nejvíce využijí populární účty, které budou moci nabídnout něco víc a nechat si za to zaplatit. Twitter bude mít z poplatku nějaké procento, ale zatím se neví jaké.

Druhá novinka se bude jmenovat Komunity. V podstatě se dá přirovnat k tomu, co známe na Facebooku. Uživatelé se budou moci seskupit kolem jednoho tématu nebo zájmu a v rámci komunity diskutovat. Twitter tyto novinky jen oznámil a zatím nestanovil bližší informace, ani nevíme, kdy budou spuštěny. Mělo by se tak stát pravděpodobně tento rok, minimálně v nějakém testovacím režimu.

