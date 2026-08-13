Výprodej notebooků na Alza.cz: Slevy až 41 % na herní i pracovní modely KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 13. 8. 2026#Ostatní
Výprodej notebooků na Alza.cz: Slevy až 41 % na herní i pracovní modely

Aktuální promo akce obchodu Alza.cz přináší výrazná cenová zvýhodnění na široké portfolio notebooků. Nabídka zahrnuje jak vysoce výkonné herní stroje, tak elegantní ultrabooky s OLED displeji či spolehlivé pracovní pracovníky určené pro firemní sféry. Níže přinášíme strukturovaný přehled nejzajímavějších modelů roztříděných do přehledných kategorií.

Herní notebooky

Kategorie herních notebooků nabízí vysoký výpočetní i grafický výkon, pokročilé systémy chlazení a displeje s vysokou obnovovací frekvencí. V rámci akční nabídky lze pořídit jak dostupné herní modely, tak prémiové stroje řady OMEN určené pro nejnáročnější hráče.

Ultrabooky a kompaktní notebooky

Pro uživatele vyžadující vysokou mobilitu, tenkou konstrukci a dlouhou výdrž na baterii jsou připraveny kompaktní notebooky a ultrabooky. Mnohé z nabízených modelů disponují špičkovými OLED panely s vynikajícím podáním barev a vysokým kontrastem.

Pracovní a kancelářské notebooky

Pracovní notebooky kladou důraz na spolehlivost, bezpečnost dat, kvalitní klávesnice a ergonomii při celodenním používání. Nabídka pokrývá jak cenově dostupné notebooky pro běžnou kancelářskou práci, tak certifikovaná firemní řešení řady ThinkPad či ExpertBook.

Mimo standardní kategorie notebooků se v akční nabídce nachází také zařízení zaměřená na specifické využití nebo operační systémy.

ASUS Chromebook Detachable CL3 CL3001DM2A-R70260 Fog Silver (-13 %) představuje zařízení typu 2v1 s odnímatelnou klávesnicí a operačním systémem ChromeOS, které je vhodné pro rychlou správa dokumentů, konzumaci obsahu nebo studijní účely.

Kompletní přehled akčních produktů a dalších slevových nabídek naleznete na oficiálních stránkách obchodu Alza.cz. Využijte časově omezené nabídky a pořiďte si novou techniku za zvýhodněné ceny.

Technologické léto: Meta AI, Mapy.cz a bezrámečkové koncepty

💡ANKETA: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?

Načítání...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim