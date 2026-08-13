Výprodej notebooků na Alza.cz: Slevy až 41 % na herní i pracovní modely

Aktuální promo akce obchodu Alza.cz přináší výrazná cenová zvýhodnění na široké portfolio notebooků. Nabídka zahrnuje jak vysoce výkonné herní stroje, tak elegantní ultrabooky s OLED displeji či spolehlivé pracovní pracovníky určené pro firemní sféry. Níže přinášíme strukturovaný přehled nejzajímavějších modelů roztříděných do přehledných kategorií.
Herní notebooky
Kategorie herních notebooků nabízí vysoký výpočetní i grafický výkon, pokročilé systémy chlazení a displeje s vysokou obnovovací frekvencí. V rámci akční nabídky lze pořídit jak dostupné herní modely, tak prémiové stroje řady OMEN určené pro nejnáročnější hráče.
- ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL201WZ Mecha Gray (bez adaptéru) (-41 %)
- OMEN MAX 16-ak0002nc Shadow Black (-20 %)
- OMEN Slim 16-an0434nc Shadow Black (-18 %)
- Lenovo LOQ 15AHP11 Luna Grey (-16 %)
- OMEN Transcend 14-fb1004nc Shadow Black (-32 %)
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Ultrabooky a kompaktní notebooky
Pro uživatele vyžadující vysokou mobilitu, tenkou konstrukci a dlouhou výdrž na baterii jsou připraveny kompaktní notebooky a ultrabooky. Mnohé z nabízených modelů disponují špičkovými OLED panely s vynikajícím podáním barev a vysokým kontrastem.
- ASUS Vivobook S14 M3407GA-OLED013WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-38 %)
- ASUS Vivobook S14 M3407KA-OLED020WZ Matte Gray (bez adaptéru) (-37 %)
- ASUS Zenbook 14 UM3406GA-OLED171WZ Jade Black (bez adaptéru) (-37 %)
- ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB1869WZ Mixed Black (bez adaptéru) (-33 %)
- ASUS Zenbook A14 UX3407NA-OLED174W Iceland Gray celokovový (-33 %)
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Pracovní a kancelářské notebooky
Pracovní notebooky kladou důraz na spolehlivost, bezpečnost dat, kvalitní klávesnice a ergonomii při celodenním používání. Nabídka pokrývá jak cenově dostupné notebooky pro běžnou kancelářskou práci, tak certifikovaná firemní řešení řady ThinkPad či ExpertBook.
- ASUS Vivobook 16 X1605VAPBF-OLED294Z Indie Black (bez adaptéru) (-35 %)
- ASUS ExpertBook BM BM1503CDA-R5U16512X Gentle Grey (bez adaptéru) (-32 %)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 Black (-24 %)
- Dell 15 DC15250 Carbon Black (-18 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Arctic Grey (bez adaptéru) (-15 %)
- ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096Z Cool Silver (bez adaptéru) (-33 %)
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Mimo standardní kategorie notebooků se v akční nabídce nachází také zařízení zaměřená na specifické využití nebo operační systémy.
ASUS Chromebook Detachable CL3 CL3001DM2A-R70260 Fog Silver (-13 %) představuje zařízení typu 2v1 s odnímatelnou klávesnicí a operačním systémem ChromeOS, které je vhodné pro rychlou správa dokumentů, konzumaci obsahu nebo studijní účely.
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